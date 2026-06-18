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CALLOSA DE SEGURA

Detenida en Callosa de Segura una pareja de fugitivos en búsqueda tres años, uno de ellos acusado de intento de homicidio

Guardia Civil y Policía Local dispusieron un operativo especial junto a una vivienda en la ladera de la sierra para capturar a los jóvenes prófugos de 18 y 20 años conocidos por su "tendencia a la fuga"

Detención en Callosa de Segura de los dos prófugos que llevaban tres años en búsqueda

Detención en Callosa de Segura de los dos prófugos que llevaban tres años en búsqueda / INFORMACIÓN

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D. Pamies

D. Pamies

CALLOSA DE SEGURA

La Guardia Civil y la Policía Local de Callosa de Segura han detenido en Callosa de Segura a dos jóvenes, de 18 y 20 años, que se encontraban reclamados por la justicia mediante varias requisitorias judiciales de búsqueda y detención y que permanecían huidos desde hacía más de tres años.

Desde 2023

La investigación se inició en mayo de 2023, cuando el Puesto Principal de la Guardia Civil de Callosa de Segura tuvo conocimiento de la existencia de requisitorias judiciales que reclamaban la búsqueda, detención e ingreso de los dos hombres, sobre los que pesaban distintos procedimientos, de los que uno los relacionaba con un presunto delito de homicidio en grado de tentativa ocurrido en Callosa de Segura. Desde la emisión de las primeras requisitorias, ambos permanecieron en paradero desconocido.

Un momento del traslado de los detenidos realizado por la USECIC de la Guardia Civil y agentes del puesto de Callosa de Segura

Un momento del traslado de los detenidos realizado por la USECIC de la Guardia Civil y agentes del puesto de Callosa de Segura / INFORMACIÓN

A lo largo de la investigación, los agentes constataron que se trataba de dos personas especialmente "escurridizas" y con tendencia a la fuga, que se ocultaban en diferentes domicilios de la localidad.

Las pesquisas desarrolladas, en colaboración con la Policía Local de Callosa de Segura, permitieron determinar los inmuebles en los que podían encontrarse.

Cerca de la sierra

En la mañana del pasado 8 de mayo se estableció un dispositivo especial de seguridad, integrado por patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, personal de investigación del mismo cuerpo policial y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) destinada en estos momentos en Torrevieja, junto con la Policía Local de Callosa de Segura.

Los agentes desplegaron un cerco en torno a la vivienda y a la ladera de la sierra de Callosa, lo que permitió cerrar todas las posibles salidas y proceder a la detención de los dos fugitivos.

Diligencias

Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso en un centro de menores.

Los detenidos cometieron los hechos delictivos cuando eran menores de edad y la legislación permite que cuando se adoptan medidas de privación de la libertad se adopten para estos casos en centros de menores cuando los implicados no hayan cumplido todavía los 22 años.

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La Guardia Civil destaca con esta actuación la importancia de "la coordinación entre unidades y cuerpos policiales para localizar a las personas reclamadas por la justicia y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales".

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