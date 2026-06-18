Esta es la fecha en la que el bus de Torrevieja dejará de ser gratuito para los empadronados y mejorará el servicio

El 1 de julio. Es la fecha que barajan el Ayuntamiento de Torrevieja y Avanza para que comience a desplegarse el nuevo servicio de bus urbano de Torrevieja con mayores frecuencias de paso, doce líneas -entre ellas dos circulares y una nocturna en verano- y un servicio público acorde con una población que supera los 110.000 habitantes. Y que será de pago para el 80 % de sus usuarios. Solo se mantendrá sin coste alguno para los viajeros jubilados. Ahora es gratis para todos los empadronados.

La media viajeros anual que no pagan billete se sitúa en algo más del 50 % del total: la mayoría de los visitantes, sobre todo en verano, sí lo abonan. La junta de gobierno ha validado las tarifas para aprobarlas en el próximo pleno ordinario el último lunes de este mes. Lo que implica que antes del 29 de junio, que es cuando se realizará esa sesión, no podría ponerse en marcha el nuevo contrato.

Fechas

El concejal de Transportes, Antonio Vidal, y fuentes de la empresa adjudicataria Avanza, que es la misma que presta el servicio ahora, señalan que el inicio del servicio se producirá en "breve".

La adjudicación está validada por la mesa de contratación desde el 16 de marzo y formalizada desde el 24 de abril: fecha en la que el servicio, que le va a costar al Ayuntamiento de Torrevieja 67 millones de euros en diez años, podría haberse puesto en marcha. Y cuanto más avanza el calendario más cansancio acumulan los usuarios de las deficiencias que lastran este servicio desde hace muchos años -al margen de que sea gratuito-.

Críticas

Sobre las críticas de la oposición socialista en redes sociales sobre las deficiencias del servicio, que se han centrado en la dejadez y abandono al usuario a la hora de informar sobre los horarios de verano, las mismas fuentes de Avanza señalan que esa labor de la oposición "y no se van a meter".

Eso sí, aclaran que el actual servicio, que el Ayuntamiento paga desde hace 14 años sin contrato,con informe mensual de reparo de la Intervención y una factura que ahora se sitúa en torno a los 260.000 euros mensuales, tiene muy poco margen de mejora.

Autobuses y paradas tardarán en llegar

Uno de los aspectos más polémicos es que la nueva flota de 32 autobuses, de tecnología híbrida y con cuatro de eléctricos puros, no comenzará a recorrer las calles de Torrevieja hasta dentro de un año. La flota que se está utilizando ahora presenta una antigüedad que se deja notar en el servicio. La puesta en marcha del nuevo servicio coincide con el hecho de que Avanza, una multinacional de la movilidad, ha tenido que arrancar en las últimas semanas nuevas líneas de bus interurbano en la Vega Baja y la provincia adjudicados por la Generalitat.

Otro aspecto importante que los usuarios, a buen seguro, van a echar en falta cuando comience la nueva andadura de la prestación, es mobiliario de las paradas. Más de 200. La renovación no se verá este verano tampoco. Y muy probablemente habrá que esperar a 2027, según señaló a INFORMACIÓN Vidal. El contrato para adjudicar esas instalaciones -que en las paradas más importantes incorporará incluso aseos autolimpiables- está en fase de licitación y una vez contratado la provisión de marquesinas y demás elementos no llegará hasta, al menos medio año después.

En estos momentos hay paradas que ni están indicadas, otras cuentan con un papel sujeto a una abrazadera de una farola como único indicativo. Y hasta las marquesinas de las paradas más céntricas, instaladas en 2004 y sin mantenimiento desde 2016 presentan un estado lamentable de conservación.

De momento la señalización horizontal en amarillo sobre la calzada de algunas de las paradas más importantes en el centro es el único indicativo de que la llegada de la nueva contrata se está llevando a cabo. En el caso de la ubicada a la altura del Hotel Fontana en la calle Ramón Gallud se ha reservado todo el aparcamiento para los autobuses en el tramo comprendido entre la confluencia de María Parodi y la calle Rambla Juan Mateo.

Nuevo servicio / INFORMACION/ia

Tarifas

Por otra parte, la junta de Gobierno Local de Torrevieja aprobó el proyecto de ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los precios del transporte público urbano, es decir, el armazón normativo que permitirá ordenar y aplicar las tarifas del servicio municipal de autobús. El expediente incorpora la exposición de motivos, la naturaleza y fundamento de la prestación, el objeto, el nacimiento de la obligación de pago, las personas obligadas, las cuotas, la revisión de tarifas, las normas de gestión y recaudación, la tipología de títulos, los requisitos y la documentación necesaria para obtener los bonos, además del anexo con las tarifas.

La tarifa base queda fijada en el billete ordinario de 1,50 euros, formado por una base de 1,36 euros más 0,14 euros de IVA. Es el precio de referencia para el usuario ocasional, el que no recurre a bonos ni a títulos temporales, y funciona como punto de partida del nuevo esquema tarifario. A partir de ahí, la ordenanza introduce una arquitectura de descuentos y títulos adaptada tanto al uso frecuente como a perfiles específicos de usuarios. Y es el que pagará la mayoría de los usuarios.

Para los viajeros habituales se pone en marcha el bonobús ordinario, con dos modalidades: 10 viajes por 11 euros y 20 viajes por 22 euros. En ambos casos, el precio efectivo por desplazamiento queda en 1,10 euros, por debajo del billete sencillo. Estos títulos funcionan mediante viajes que se descuentan con cada uso y pueden ser utilizados por cualquier usuario, lo que los convierte en la opción lógica para vecinos o usuarios recurrentes que no entran en las categorías bonificadas.

Cronograma de entrega de los nuevos autobuses, según el contrato / contrato

La ordenanza también regula el bonobús especial, una tarifa reducida con los mismos formatos de 10 y 20 viajes, pero con precios más bajos: 8,80 euros para 10 viajes y 17,60 euros para 20 viajes. En la práctica, el viaje sale a 0,88 euros. Esta modalidad queda reservada a colectivos concretos: jóvenes menores de 26 años, familias numerosas y parados de larga duración con más de dos años en esa situación. A diferencia del bonobús ordinario, esta tarifa aparece vinculada a una tarjeta física o soporte digital personalizado, precisamente porque exige acreditar que el usuario cumple alguno de los requisitos previstos.

Bono oro

El título más bonificado es el Bono Oro, que tendrá coste cero euros. Una tarifa personalizada y exclusiva para mayores de 65 años empadronados en Torrevieja desde hace más de un año, así como para pensionistas o personas con un grado de discapacidad superior al 33%, también con más de un año de empadronamiento en el municipio.

El Bono 30 se fija en 44 euros y se articula igualmente sobre soporte físico o digital. Es la opción pensada para el usuario regular que no compra viajes sueltos, sino un periodo de movilidad.

La novedad más orientada al visitante es la Tourist Card, con dos duraciones: 10 euros para tres días y 18 euros para siete días. La propia explicación municipal la define como una tarifa creada fundamentalmente para turistas y personas de paso, con uso ilimitado de cualquier línea de transporte urbano durante el periodo contratado. El contador empieza en el momento exacto de la primera validación en el autobús y termina a la misma hora tres o siete días después, sin que se interrumpa por domingos ni festivos. Es decir, no funciona por jornadas naturales completas, sino por bloques de 72 horas o de siete días desde el primer uso.

Por resumir: billete ordinario a 1,50 euros, bonobuses ordinarios de 10 y 20 viajes a 11 y 22 euros, bonobuses especiales a 8,80 y 17,60 euros, Bono Oro gratuito, Bono 30 a 44 euros y Tourist Card de 3 o 7 días a 10 y 18 euros.