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TORREVIEJA

Un juzgado ordena el desalojo y cierre del hotel fantasma Sole Bello de La Mata en Torrevieja

El lanzamiento está previsto el 13 de julio y se deriva de la denuncia de la propiedad original del inmueble y de inquilinos que firmaron contratos de arrendamiento de habitaciones con terceros que no tienen que ver con el titular

Este es el hotel "fantasma" de tres estrellas que preocupa a los vecinos de La Mata

Este es el hotel "fantasma" de tres estrellas que preocupa a los vecinos de La Mata

D. Pamies

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D. Pamies

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TORREVIEJA

Un aviso judicial colocado en los accesos y el interior del Hotel Solebello de La Mata advierte "a huéspedes" y ocupantes que el próximo 13 de julio de 2026, a las 9.15 horas, se procederá a su cierre y desalojo por orden de la sección civil del Tribunal de Instancia de Torrevieja, en una resolución firmada por el juez de la plaza número 4.

El documento corresponde a una ejecución de título judicial impulsado por la empresa Eurointerfisa, que es la que figura en la licencia firmada por el Ayuntamiento de Torrevieja en 2018 que sigue colgada en el vestíbulo del establecimiento como titular del hotel. Durante la tramitación del lanzamiento, el juzgado tuvo conocimiento de que el inmueble estaba ocupado por terceras personas y convocó una vista para que acreditaran el título que justificaba su permanencia.

Aviso judicial que ha llegado al Hotel Sole Bello

Aviso judicial que ha llegado al Hotel Sole Bello / INFORMACIÓN

Contratos fraudulentos

El procedimiento se remonta a meses anteriores a la polémica surgida a raíz de la actividad en torno al hotel. Varios residentes en las habitaciones del hotel esgrimieron entonces contratos de alquiler en vigor suscritos con la empresa Mazart Global Group. Sin embargo, la jueza los rechazó porque, según el auto, no consta qué título tenía Mazart Global Group para poder arrendar el inmueble.

La resolución subraya que, en la fecha en que se firmó ese contrato, en octubre de 2025, el derecho de explotación del hotel correspondía “única y exclusivamente” a Eurointerfisa S.L.

Abandonar

El aviso indica que todos los huéspedes y ocupantes deberán haber abandonado las habitaciones y las zonas comunes antes de la fecha y hora fijadas. El hotel, situado en la calle del Mar de la población torrevejense, cuenta con 49 habitaciones. Buena parte de ellas está habitada. Tanto por personas que cuentan con un contrato de arrendamiento en vigor -pero fraudulento porque quien alquilaba, a través de testaferros, carecía de la propiedad del inmueble-, como por otros que directamente han ocupado las instalaciones en los últimos meses.

También advierte el aviso de que los bienes que permanezcan en habitaciones o zonas comunes serán considerados abandonados y pasarán a ser propiedad del propietario del edificio, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil y al Código Civil.

Recepción del hotel Sole Bello en La Mata, que funcionó como un alojamiento de tres estrellas hasta principios de 2025

Recepción del hotel Sole Bello en La Mata, que funcionó como un alojamiento de tres estrellas hasta principios de 2025 / D. Pamies

Lanzamiento

Un lanzamiento es la actuación judicial por la que se ejecuta la entrega de un inmueble o establecimiento a quien tiene reconocido ese derecho en una resolución judicial. En la práctica, supone poner fin a la ocupación del espacio afectado. El propio aviso señala que, si se encuentran personas en habitaciones o zonas comunes, se procederá a su desalojo con fuerza pública.

El Hotel Solebello, figura oficialmente todavía como un establecimiento de tres estrellas en los registros de la Generalitat Valenciana. Estuvo funcionando de una forma ordinaria desde su construcción en los años 2000 hasta principios de 2025. En ese momento comenzaron a firmarse contratos de alquiler que luego se demostraron fraudulentos por parte de personas ajenas a la propiedad inicial, que denunció los hechos.

Varios de los contratos de arrendamiento también han sido denunciados por supuesta estafa en vivienda por los inquilinos, que han llegado a pagar hasta 750 euros al mes por las habitacioneS. Ese arrendamiento, realizado a través de personas interpuestas que reclamaban personalmente el pago a los inquilinos -también del consumo de luz, internet y agua a "ojo" a través de una cantidad fija dado que no hay contadores individualizados-, ha provocado una situación singular en el propio edificio que mantiene el aspecto de hotel, como recogió INFORMACIÓN, con las puertas abiertas de par en par, la la recepción vacía y los comedores y salones cerrados, pero con residentes. En los contratos, en ruso y español, no figuran las características de las "viviendas" ni sus metros cuadrados, ni se hace alusión que se trata de estancias de una apartahotel.

Seguridad

Al mismo tiempo, en los últimos tres meses, vecinos de La Mata han denunciado el supuesto aumento de problemas de seguridad en torno al inmueble, que se habría convertido supuestamente en la base de un grupo de personas que se dedica a la delincuencia con robos y tirones.

En este escenario, en la noche del martes se produjeron incidentes difundidos en redes sociales en torno al hotel. En las imágenes un grupo de personas agreden a otra arrojándole el contenido de un extintor -del hotel- y finalmente se lo tiran a la cabeza y le golpean. Según ha podido confirmar INFORMACIÓN la persona a la que se está insultando y agrediendo es una persona de origen ruso, la que ofreció los contratos de alquiler, que se terminaban de gestionar por una oficina inmobiliaria, representada por un agente inmobiliario de nacionalidad española, que opera bajo el nombre de una conocida empresa inmobiliaria de Callosa de Segura que quebró en la década de los años 2000.

Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local e inspección de la Generalitat actuaron conjuntamente el pasado martes 2 de junio para verificar la situación del inmueble tras la alarma social provocada por las constantes denuncias vinculadas a la actividad en torno al establecimiento. La resolución de lanzamiento está firmada por la jueza dos días después.

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En estos momentos no hay constancia de cuántos residentes y ocupantes hay en total en el edificio.

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