Orihuela Costa sumará una nueva instalación deportiva... y no es lo que la mayoría esperaba

La entrada de maquinaria para remover tierras en una parcela de Orihuela Costa ha generado gran expectación y todo tipo de rumores en torno a qué se va a hacer en este terreno de 28.104 metros cuadrados situado en Playa Flamenca, entre las calles Arco Iris y Victoria.

El suelo tiene licencia para un centro deportivo. En concreto, para un campo de críquet, que está llamado, según sus promotores, a ser el más grande de Europa. Una instalación totalmente inesperada en la zona que está generando un interés inusitado, debatiéndose entre si es una gran idea o algo fuera de lugar en el litoral oriolano.

La futura infraestructura se enmarca dentro de una estrategia de ampliación de las instalaciones deportivas y de la creación de nuevos espacios para una población cada vez más diversa y multicultural. Orihuela Costa cuenta ya con más de un centenar de nacionalidades representadas entre sus residentes, por lo que la incorporación de deportes internacionales resulta coherente con la realidad social de la zona.

Inicio de los trabajos en los terrenos entre las calles Arco Iris y Victoria / Información

Nacionalidades

De hecho, la ubicación elegida se encuentra en una de las áreas con mayor población internacional del municipio, donde viven miles de residentes procedentes de países en los que el críquet es el deporte nacional. No en vano, se trata de un deporte con una enorme popularidad entre las comunidades británica, india, pakistaní, sudafricana y australiana que residen en la Costa.

Con todo, el proyecto está generando debate. Por un lado, la instalación permitiría cubrir una demanda deportiva actualmente inexistente en el municipio, pudiendo atraer competiciones regionales e incluso nacionales. Así, hay quien defiende que el críquet puede convertirse en un elemento diferenciador capaz de atraer turismo deportivo y generar actividad económica.

Por otro lado, algunos vecinos consideran que existen otras prioridades pendientes como infraestructuras básicas, mantenimiento o nuevas instalaciones deportivas de uso más generalizado.

La controversia refleja una cuestión de fondo: cómo adaptar las inversiones a una población cada vez más internacional y a las necesidades específicas de Orihuela Costa.

El críquet en la provincia

Muchos desconocerán que el críquet es, por detrás del fútbol, el segundo deporte con más audiencia del mundo. Como curiosidad, su práctica se registró por primera vez en España en 1809 por soldados del general Lord Wellesley (más tarde duque de Wellington). Fue durante la Guerra de la Independencia cuando los soldados de las fuerzas terrestres y marítimas británicas que estaban de visita jugaban un partido, ya fuera entre ellos o contra comunidades locales de expatriados británicos en Ciudad Rodrigo, Lugo y Orense y sus alrededores.

Hace más de dos décadas un grupo de españoles y británicos fundaron la Asociación Española de Cricket, el organismo rector de este deporte en nuestro país, que tiene su sede en Moraira. Entre sus ventajas resalta el potencial turístico, pero la principal barrera es la falta de instalaciones, teniendo en cuenta que se juega en una superficie ovalada de hierba de mayores proporciones que un campo de fútbol. A menudo, esa carencia se suple jugando en un campo de golf.

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El críquet en la provincia de Alicante tiene su epicentro en el Sporting Alfàs Cricket Club (SACC), que se ubica en L'Alfàs del Pi. Este equipo juega en el campo municipal Woodbrige Oval del Albir, donde el año pasado se celebraron las finales de la Liga Nacional de Cricket. Ya en la vecina Región de Murcia, se encuentra Centro Europeo de Críquet de La Manga Club, que es la base de entrenamiento en el extranjero de las selecciones nacionales de Irlanda y Escocia, siendo también una de las sedes para las academias y torneos de la Federación Europea de Críquet (ICC), así como de la Selección Nacional Española y del Club de Críquet de La Manga Club. En sus instalaciones se han disputado torneos a nivel nacional, concentrando principalmente a jugadores del Reino Unido, Europa y Asia.