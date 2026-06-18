Rojales pone en riesgo piezas arqueológicas de valor incalculable al mantener su Museo Arqueológico como sede del Chupinazo

Las grandes pelotas hinchables de colores cercaban la pieza estrella del Museo Arqueológico de Rojales, el pilar-estela ibérico El Mejorado; los sombreros de promoción de la fiesta se acumulaban sobre las vitrinas y junto a las ánforas y hasta la batería de uno de los grupos que iba a tocar compartía estancia con una de las colecciones paleontográficas más importantes de la Comunidad Valenciana. Así de enserio se toman en Rojales las fiestas patronales en honor a San Pedro y de Moros y Cristianos.

Tanto que el Gran Chupinazo que las arranca desde hace una década tiene como base de operaciones las dependencias que albergan piezas de valor incalculable, en un edificio que es Bien de Relevancia Local. Dos de esas piezas cayeron de las vitrinas donde estaban expuestas en la edición de 2025 porque el retumbar de miles de personas en celebración es muy potente. Este año se ha incorporado a la muestra permanente el increíble ajuar de joyas del yacimiento bizantino del Cabezo del Molino, recuperados para su exposición permanente de la mayor necrópolis bizantina de la Península Ibérica, datada entre los siglos VI y VII d.C.

Chupinazo de Rojales, que congrega a miles de personas en la plaza de España / INFORMACIÓN

Pero pese a las advertencias durante años de quienes fueran responsables de este espacio museográfico, inaugurado en 1981 y que antes albergó la Casa Consistorial y también desde las que se realizan tímidamente por parte de responsables políticos del propio Ayuntamiento para cambiar de ubicación a una más segura para este valioso patrimonio local, el criterio del concejal de Fiestas, Jesús Martínez, se ha impuesto al del resto de la Corporación, incluido al primer edil Antonio Pérez. Y el Chupinazo volverá a celebrarse el domingo en la Plaza de España.

Los sombreros y otros elementos de las fiestas sobre las vitrinas de exposición paleontografica en el Chupinazo de 2025 / INFORMACIÓN

El alcalde Antonio Pérez (PSOE) aseguró que el Ayuntamiento ha sido en los últimos años y lo será para el Chupinazo del próximo domingo cuidadoso con el patrimonio que acoge el edificio del Museo Arqueológico. Señaló que la seguridad privada solo permitirá entrar al edificio a los principales cargos festeros, concejales y medios de comunicación para acceder al balcón donde se realiza el acto de inicio de las fiestas. Indicó, además, que en las últimas ediciones se impide que se utilicen las dependencias como almacén: se captaron imágenes con las barras y serpentines almacenados en el interior, restos del agua que se arroja a las miles de personas que congrega el acto y material festivo compartiendo espacio con las vitrinas.

El primer edil asegura que desde el balcón, además de encender la llama de la fiesta, solo se arrojan al público un centenar de sombreros de promoción de las fiestas. Para almacenar otros componentes que se utilizan en la celebración, como los hinchables, el Ayuntamiento habilita ahora un almacén cercano a la plaza. Las imágenes del año pasado evidencian que no fue así del todo.

Las pistolas de agua y los pañuelos de fiestas junto a las ánforas romanas, el Chupinazo de 2025 / INFORMACIÓN

Pérez también indicó que el acto de la Guerrilla de la Pólvora de Moros y Cristianos, que también se celebraba en la plaza de España donde se encuentra el museo, sí se decidió que se trasladara al malecón del río, situado a escasos metros de esta plaza porque las vibraciones de la arcabucería podían afectar a las colecciones arqueológicas que se exhiben en el museo.

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También aseguró que el equipo de gobierno es especialmente sensible a la conservación de un edificio que no solo alberga el museo, también por su vinculación con el municipio como sede anterior del Ayuntamiento, aunque no contempla la posiblidad de que se cambie de ubicación la fiesta del Chupinazo. El actual edificio municipal, de arquitectura mucho más funcional, también cuenta con balcón y se ubica junto al malecón del río que daría cabida sin problema a este Chupinazo. Aunque ahí se ubica el castillo de las fiestas de Moros y Cristianos. Todo sea por la fiesta.