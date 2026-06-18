La tala de árboles en la CV-91 a su paso por Orihuela siembra la polémica

Pocos días después de que la Generalitat comenzara las obras para mejorar los accesos al Hospital Vega Baja de Orihuela con una inversión de más de un millón de euros, la polémica ya está servida. La actuación, con un plazo de ejecución previsto de seis meses, se está desarrollando en un tramo de 1.020 metros de la CV-91, entre la glorieta de acceso al núcleo urbano de San Bartolomé y la intersección con la carretera CV-911, uno de los principales accesos al centro hospitalario.

Una queja recurrente entre los usuarios que van a pie o en autobús es la falta de sombra, sin un espacio adecuado para la espera, a pleno rayo de sol y en el margen de la carretera. De hecho, el proyecto de la conselleria contempla acondicionar los itinerarios peatonales mediante la ampliación de las aceras, que alcanzarán hasta tres metros de anchura en los tramos con mayor tránsito, y se habilitarán nuevos pasos de peatones para mejorar la conexión entre las zonas de aparcamiento y el hospital.

Asimismo, incluye la creación de dársenas para autobuses, de manera que las operaciones de subida y bajada de viajeros puedan realizarse sin interferir en la circulación. Además, se instalarán nuevas marquesinas para mejorar la comodidad de los usuarios del transporte público.

Sin embargo, a menos de dos semanas desde el arranque de las obras, hay algo que está llamando la atención: la tala de árboles en la CV-91 en la entrada al hospital, que está desatando críticas, porque en las carreteras de la zona siempre ha habido ejemplares de gran porte que proporcionaban un respiro ante las elevadas temperaturas.

Sombras

Ejemplares de gran porte, resistentes al calor extremo y con capacidad para tolerar la sequía, como los plátanos y las moreras, que generaban zonas frescas, están pasando a la historia, y eso fastidia. Muchas veces se ha justificado la tala en pro de la seguridad vial. Sin ir más lejos, en septiembre del año pasado el reventón térmico hizo que algunos árboles y ramas cayeran sobre la CV-900, que conecta Redován y Orihuela. Pocos días después, para evitar accidentes, se retiraban los históricos eucaliptos que flanqueaban esta carretera, algo que no terminó de convencer a muchos residentes.

En este caso, fuentes de la conselleria explican que las obras en la CV-91 implican realizar "alguna tala puntual".

Mejoras

Lo que queda claro es que en esta tierra sedienta tampoco llueve nunca a gusto de todos. Precisamente, cuando hay vecinos que no ven con buenos ojos esta tala, la diputada popular en las Cortes, María Gómez, también alcaldesa de Almoradí, ha celebrado que las obras para renovar los accesos al hospital "mejoran directamente la vida de miles de vecinos y demuestra que el Consell presta a la Vega Baja la atención que merece", en referencia a esta inversión que "refuerza la seguridad vial y la accesibilidad y agiliza los desplazamientos hacia uno de los principales centros sanitarios de la comarca".

María Gómez, diputada popular en las Cortes / Información

"Esta actuación beneficia cada día a pacientes, familiares, sanitarios y usuarios porque reduce tiempos de desplazamiento y garantiza la seguridad en un entorno especialmente sensible", ha reiterado, al tiempo que ha subrayado que la actuación da continuidad a las medidas impulsadas por la Generalitat para facilitar la movilidad en la zona, recordando que hace apenas unos días entró en funcionamiento el nuevo corredor de autobuses Vega Baja-Alicante, que mejora las conexiones con el hospital y otros servicios esenciales. "Ahora el Consell da un paso más mejorando también los accesos para quienes utilizan vehículo privado o transporte público, aumentando la seguridad, mejorando la fluidez del tráfico y facilitando el paso de ambulancias en situaciones de emergencia", ha insistido.