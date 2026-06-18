Torrevieja reabre al baño las piscinas naturales y las rocas del paseo marítimo

Las concejalías de Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrevieja informan de que la zona de baño de las piscinas naturales y la s rocas del Paseo Juan Aparicio ha quedado reabierta al público esta misma mañana, una vez que los resultados de las nuevas analíticas realizadas han confirmado que el agua cumple plenamente con los parámetros establecidos para el baño.

El equipo de gobierno -al igual que cuando anunciaba el miércoles por la mañana el cierre- no aclara qué parámetros estaban alterados en esas analíticas y el origen de esa modificación.

Dirección general

INFORMACIÓN pudo confirmar ayer que el agua del mar presentaba un contenido en enterococos por encima de los umbrales permitidos por la normativa. Presencia que se asocia normalmente a un vertido de aguas residuales, aunque es muy difícil determinar su origen.

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento "el cierre del episodio de contaminación de corta duración" detectado en un control rutinario, autorizando nuevamente el uso de esta popular zona de baño tras comprobar que los "valores analizados se encuentran dentro de los límites exigidos por la normativa vigente".

Desde el primer momento, el Ayuntamiento activó de forma preventiva el protocolo contemplado en el Sistema de Gestión de Playas, coordinado por las concejalías de Playas y Medio Ambiente. Tras recibir la comunicación de la Generalitat, la Policía Local procedió al cierre temporal de la zona de baño, el servicio de salvamento y socorrismo izó la bandera roja y Agamed realizó una nueva toma de muestras -además de las aguas, de la arena y las rocas- para verificar la evolución de los parámetros detectados.

Recuperación

Las analíticas efectuadas apenas un día después reflejan una recuperación total de los valores microbiológicos -la nota de prensa elude indicar cuáles-, confirmando que se trató de un episodio puntual y de corta duración que fue gestionado con la máxima rapidez por todas las administraciones y servicios implicados.

El Ayuntamiento destaca "la eficacia de los sistemas de control" y vigilancia de la calidad de las aguas de baño, que permiten detectar cualquier incidencia de forma temprana y actuar inmediatamente para garantizar la seguridad de los usuarios.

Asimismo, agradece la colaboración y coordinación mantenida entre la Generalitat Valenciana, las concejalías de Playas y Medio Ambiente, Agamed, Policía Local y el servicio de socorrismo, cuya actuación conjunta ha permitido restablecer la normalidad en menos de 24 horas.

Apertura

Con la reapertura de esta zona de las Piscinas Naturales del Paseo Juan Aparicio, a juicio del equipo de gobierno "los vecinos y visitantes pueden volver a disfrutar con total tranquilidad de uno de los espacios de baño más emblemáticos del litoral torrevejense, manteniéndose en todo momento los habituales controles de calidad que garantizan la excelencia de las aguas del municipio".

Desde el Ayuntamiento de Torrevieja se agradece "la comprensión, colaboración y responsabilidad mostradas por los bañistas durante la jornada de cierre preventivo, así como pedir disculpas por las molestias ocasionadas a quienes no pudieron disfrutar de esta zona de baño durante el día de ayer".

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Este diario ha intentado recabar la información pública de los análisis realizados por la dirección general del Agua de la Generalitat y los muestreos municipales sin obtener respuesta.