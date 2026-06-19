El agua en el centro

El agua como vector clave de crecimiento para la Comunidad Valenciana centró el principal eje expositivo de la intervención del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo. En la línea que abandera el Consell en su doble vertiente de reivindicación de recursos y de creación de infraestructuras hídricas, articuló de nuevo en su discurso, una defensa cerrada de la llegada de recursos hídricos al Levante como condición necesaria de desarrollo territorial.

Lo hizo además en la capital catalana, Barcelona, comunidad autónoma que rechazó el proyecto del trasvase del Ebro a las tierras del sureste en la década los 2000 -y no solo se mantuvo firme en esa reclamación, sino que logró su derogación obligando al Estado a virar su estrategia para la consecución de fuentes alternativas de agua hacia la desalación. Firmeza demostró también el presidente del Consell al considerar como un complemento la producción de agua desalada, y enfatizar la relevancia como principal fuente de recursos hídricos el trasvase del Tajo-Segura.

Pérez Llorca trasladó con rotundidad un discurso reivindicativo durante su intervención en este encuentro anual organizado entre Prensa Ibérica y La Fundació La Caixa, centrado en cuatro pilares básicos para el futuro de la Comunidad Valenciana: el agua, infraestructuras, bajada de impuestos y financiación justa. Pero con la cuestión hídrica como objetivo y como prioridad. Marcó estilo personal distanciándose claramente de las disonancias en cuestiones hídricas de su antecesor, Carlos Mazón, y optó por la solidez de unos argumentos que sirvieron para situar a la Comunidad Valenciana en el centro de un Mediterráneo que, afirmó, “no es la periferia de nada”, sino “el eje sobre el que puede pivotar buena parte del futuro económico” de España y de Europa. A su juicio, en este territorio se concentran “la industria que exporta, los puertos que conectan, la agricultura que alimenta a Europa, el turismo que nos define y el talento que está llamado a liderar la economía del conocimiento”, pero que necesita agua para avanzar.

Pérez Llorca durante su intervención en el Foro Mediterráneo / David Zorrakino/EP

El agua, primer pilar

“Sin agua no hay futuro que valga”, sostuvo vinculando este recurso no solo con sectores económicos como la industria o la agricultura, sino con la capacidad de la Comunidad de seguir creciendo socialmente en un contexto en el que las resoluciones del Tribunal Supremo y las decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) dejan en el aire el 50 % de las aportaciones del trasvase del Tajo-Segura, fundamental para la provincia de Alicante. Solo estos caudales garantizan el riego de más de 50.000 hectáreas en la Vega Baja y el Baix Vinalopó y buena parte del abastecimiento de agua para consumo humano de más de treinta ciudades del sur y centro de la provincia, entre ellas Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela.

“El agua no entiende de banderas ni de fronteras administrativas”, señaló. En su discurso, asoció la solidaridad territorial con la garantía de que ningún territorio se quede sin el agua necesaria “para vivir y para producir” en un momento en el que estima que la última batalla de la guerra política del agua la ha ganado Castilla-La Mancha. Era la alusión directa al recorte, todavía por validar por el Miteco, de los trasvases del Tajo, cuyo caudal trasvasado quedará a la mitad de la cantidad media anual cedida en los últimos 47 años de funcionamiento del acueducto, en un contexto climático en el que son precisamente las comunidades del sur del arco mediterráneo, según apuntó, en las que el problema es “más dramático”.

Pérez Llorca defendió en relación a la disponibilidad de recursos hídricos que el Mediterráneo tiene “talento, vocación emprendedora, una economía sólida y una sociedad que ha demostrado que sabe ponerse de acuerdo cuando lo importante está en juego”. La Comunidad Valenciana está dispuesta a participar en ese liderazgo “no desde el agravio, sino desde la mano tendida; no desde la confrontación, sino desde la centralidad y el acuerdo”. “El futuro del Mediterráneo no está escrito. Lo vamos a escribir nosotros. Y debemos escribirlo juntos”, subrayó.

Foro

El presidente planteó que la cuestión no es si habrá un eje mediterráneo, sino quién va a liderarlo. “Mi respuesta, con humildad, pero sin complejos, es que en ese liderazgo la Comunidad Valenciana debe ser protagonista”, aseguró. Defendió además que ese liderazgo debe sostenerse en hechos, para pasar a continuación a exponer las principales líneas de diseño de su gobierno que priorizan una tributación baja para atraer empresas y retener talento, una burocracia que agilice procedimientos, la reivindicación del agua, infraestructuras modernas, empleo tecnológico y una financiación autonómica que permita prestar servicios homogéneos en todo el territorio. “El liderazgo no se proclama desde un atril: se merece, se construye y se gana”, afirmó. También aseguró que la política “no es un conflicto”, sino “la herramienta que sirve para resolver los problemas de la gente”.

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“Impresentable”

Otro de los fundamentos de su intervención fue el de las infraestructuras. “Una infraestructura no es una obra: es la posibilidad de que una mercancía llegue a tiempo, de que un trabajador llegue a su empleo, de que una vida quepa entera entre la casa, el trabajo y la familia”, afirmó. El presidente criticó el ritmo de ejecución del Corredor Mediterráneo. Lo calificó de “sencillamente impresentable”. Según indicó, si se mantiene la situación actual, la conexión entre Barcelona y Alicante no llegará hasta 2029. También señaló que hoy todavía hacen falta cuatro horas para recorrer 350 kilómetros por ferrocarril y recalcó que esta reclamación no afecta solo a la Comunidad. “Nos afecta a las cinco regiones mediterráneas”, dijo. De hecho, le faltó recordar a Llorca que es estos momentos es mucho más rápida y cómoda la conexión por alta velocidad de Valencia y Alicante con Madrid que con Barcelona. Además, reivindicó el corredor también como conexión con el puerto de València, el primer puerto de España y uno de los más relevantes de Europa.