El Ayuntamiento saca a concurso la redacción del proyecto para levantar un centro cívico del barrio de San Roque de Torrevieja

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este viernes sacar a concurso la contratación de la redacción de los proyectos y la dirección facultativa de las obras de construcción del futuro Centro Cívico de San Roque y la urbanización del entorno de la parcela donde se levantará esta infraestructura. Se trata de una actuación incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Torrevieja -dentro del Proyecto Integrado 2 de la Operación 4- y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El trámite que aprobó el órgano colegiado es para elaborar el proyecto y diseño del centro no para realizar las obras. De hecho, la partida que se destina ahora es de 171.000 euros, mientras que la obra, está presupuestada en 1,5 millones de euros -el presupuesto final depende precisamente de lo que indique el proyecto-. La estimación inicial del presupuesto de ejecución del centro asciende a 1.517.079,82 euros, mientras que el contrato para la redacción de los proyectos y la dirección facultativa cuenta con un presupuesto base de licitación de 171.682 euros (IVA incluido).

Parcela

La actuación prevé la construcción de un edificio de aproximadamente 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, junto con la urbanización y mejora de una parcela de cerca de 1.900 metros cuadrados, configurando un nuevo espacio de referencia para el barrio de San Roque. La parcela se ubica en la confluencia de las calles Urbano Arregui con José Hódar, en la misma zona de titularidad municipal en la que se encuentra la iglesia de San Roque y Santa Ana. Se localiza junto a una zona verde pegada a la N-332, varias parcelas de uso deportivo municipales y un parque infantil que habrá que reubicar en la zona verde.

Principales datos del proyecto / INFORMACIÓN /IA

Plazos

El contrato aprobado establece un plazo máximo de 18 semanas (cuatro meses y medio) para la redacción de toda la documentación técnica necesaria, incluyendo el proyecto básico y de ejecución, estudios de seguridad y salud, gestión de residuos, control de calidad y proyectos complementarios de instalaciones, permitiendo así disponer del documento definitivo para la futura licitación de las obras. Aunque en sus ofertas las empresas pueden rebajar ese plazo, entre el actual proceso de licitación, la adjudicación y la elaboración, el documento no estaría preparado hasta final de año.

El proyecto ubicado en el sur del casco urbano forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) del municipio y se enmarca dentro del Objetivo Político 5 de la Unión Europea, “Una Europa más próxima a sus ciudadanos”, que persigue mejorar la calidad de vida, la cohesión social y el desarrollo sostenible de los entornos urbanos.

Construcción

La actuación contempla tanto la construcción de "un moderno centro cívico" como la regeneración urbana de su entorno, con el objetivo de dotar al barrio, situado en paralelo a las playas del Acequión y los Náufragos, de nuevos espacios para la convivencia, la participación ciudadana, el desarrollo de actividades sociales y culturales y la mejora de la calidad urbana del entorno.

El proyecto responde a la necesidad de seguir modernizando las infraestructuras municipales y reforzar los servicios de proximidad para los vecinos, generando además nuevos espacios públicos más accesibles, inclusivos y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Se trata, insiste el equipo de gobierno, de una actuación integral que permitirá revitalizar el entorno y dotar al barrio de nuevos servicios e infraestructuras para el desarrollo de actividades sociales, culturales y comunitarias. Para obtener estos fondos el Ayuntamiento ha tenido que plantear una situación del barrio en desventaja con otras zonas de la ciudad, aunque se trata de un ámbito, en general, con un perfil residencial y vacacional, con muchos propietarios de la comarca de la Vega Baja y del centro y norte de España.