La misteriosa lechuza de la Iglesia de Santiago de Orihuela que da la bienvenida al verano

Los múltiples conventos, iglesias y monasterios que jalonan el casco urbano de Orihuela dan cuenta de ese pasado que concentró durante siglos buena parte del poder eclesiástico del sureste. Un carácter devoto que ha dejado sentido de pertenencia y tradición. La herencia religiosa de Orihuelica del Señor, con un 80 % de su patrimonio con un origen eclesiástico, da para mucho. También para leyendas y misterios como los que acompañan cada solsticio de verano, cuando el último rayo de sol de la primavera ilumina la lechuza que se encuentra en la puerta de la Iglesia de Santiago Apóstol.

Un singular fenómeno de iluminación natural en la fachada de esta parroquia declarada Monumento Nacional en 1933 que se ha convertido en una experiencia única que solo se produce una vez al año, cada 21 de junio, y que se ha consolidado como una de las actividades más emblemáticas del calendario turístico.

Tanto que la Concejalía de Turismo lleva programando desde hace unos años una ruta específica, la del ya tradicional solsticio de verano, que tendrá lugar este domingo al atardecer, a las 20 horas en la plaza de Santiago, para contemplar cómo el astro rey ilumina con total precisión y sin fallo alguno la lechuza esculpida en la portada de uno de los templos más emblemáticos de la ciudad, mientras el resto de la fachada permanece en penumbra.

El acontecimiento, una vez al año, se puede observar a partir de las 20 horas / Información

Teorías

Hay quien piensa que es pura casualidad, un hecho atribuido al azar, aquello de que el último rayo primaveral alcance la escultura que remata una de las columnas del pórtico. Otros, sin embargo, lo achacan a la genialidad del arquitecto, fruto de un cálculo minucioso para crear un juego de luces y sombras.

Lo cierto es que a todo misterio le siguen varias teorías sobre su significado. Unos lo relacionan con un posible simbolismo masónico, mientras que otros la asocian a las cualidades atribuidas a las lechuzas, capaces de mirar fijamente hacia la luz del sol sin pestañear.

Un ave que, por otro lado, la creencia popular la hace amiga de las brujas. Incluso, se solían clavar mochuelos en las puertas de las granjas para espantar al diablo, que, según se creía, a veces tomaba su forma.

En Teología, simboliza la sabiduría divina de Jesucristo, por lo que su presencia en el pórtico tendría una función didáctica y catequética.

No en vano, las lechuzas se vinculan al conocimiento en su representación aplicada a la diosa griega Atenea, símbolo de inteligencia y protectora de la sabiduría y las artes.

Un enigma que sigue atrayendo a curiosos a un rincón icónico del casco histórico en torno a la que se ha convertido en una de las rutas turísticas más demandadas, que permite dar a conocer una de las tres iglesias de Orihuela declarada Bien de Interés Cultural, que alberga, además de la impresionante portada gótica isabelina, una magnífica bóveda estrellada y obras de gran valor artístico como la Sagrada Familia de Salzillo.

Otras actividades

Una cita que une patrimonio, astronomía, historia y leyenda para dar la bienvenida al verano, con más rutas por descubrir como el embalse de La Pedrera (el día 26), la Orihuela de Teodomiro (el 27) y la de los palacios (el 30), además de una programación especial de actividades nocturnas en los museos de la ciudad, con propuestas que van desde talleres, visitas guiadas, catas de vinos, conciertos acústicos y hasta una acampada para niños en la Casa Museo Miguel Hernández.

El Ayuntamiento permitirá a un grupo de diez niños de entre 10 y 12 años -previa reserva- dormir en este espacio tan emblemático de la ciudad para que los más pequeños vivan la cultura de una manera diferente, cercana y memorable.

Programación de las noches de museos / Información

También habrá una visita guiada nocturna al Museo de la Reconquista y la Muralla, una propuesta para adentrarse en la historia cuando cae la noche. La actividad permitirá recorrer uno de los espacios que mejor explican la importancia histórica de la ciudad, su pasado medieval, su carácter fronterizo y el papel de la muralla como testimonio de la Orihuela antigua.

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La visita ofrecerá una forma distinta de acercarse al patrimonio: con la luz nocturna, el silencio del entorno y la fuerza de unos restos que hablan de la historia, la defensa, la identidad y la memoria de la ciudad.