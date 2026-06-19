Orihuela reclamará 23 millones a la adjudicataria de las basuras en 2008

La gestión de la basura en Orihuela suele estar en el disparadero, y en el pleno ordinario del mes de junio, que se celebrará el próximo jueves, no lo será menos. El alcalde del municipio, Pepe Vegara, lleva a la sesión una propuesta para iniciar la revisión de oficio para declarar nulo de pleno derecho el acuerdo plenario adoptado en septiembre de 2008 por el que se adjudicó el servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a la UTE conformada por las empresas SUFI, Liasur y Gobancast.

Aunque el contrato fue resuelto en 2012 y el servicio viene siendo prestado desde entonces por el propio Ayuntamiento, aún quedan efectos jurídicos pendientes, como la liquidación contractual y posibles perjuicios económicos causados al Consistorio.

Tras esa resolución, la adjudicataria interpuso una reclamación ante el juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Elche, exigiendo la cantidad de 10.931.260 euros, más los correspondientes intereses y costas. Pero la tramitación quedó suspendida como consecuencia de otro procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, el del caso Brugal, que acabó condenando a nueve de los 33 acusados, entre ellos a la exalcaldesa del PP entre 2007 y 2011, Mónica Lorente, por prevaricación en concurso con fraude, a cuatro meses de cárcel y veinte de inhabilitación, así como a tres de sus concejales.

Sentencia

El principal asunto que motiva ahora, 18 años después, esta revisión es precisamente la sentencia penal dictada el pasado mes de enero por la Audiencia Provincial, que declara probado que el representante de SUFI y otros acusados utilizaron información privilegiada relativa al pliego de condiciones y a la tramitación del concurso público en 2008 para obtener con ello una ventaja indebida en la licitación, causando un grave perjuicio al Ayuntamiento y al resto de licitadores, al aprovechar esa información para la elaboración de sus ofertas, lo que finalmente hizo que la UTE -que después se denominó Orihuela Capital de la Vega Baja- resultara la adjudicataria de la concesión.

El informe jurídico que va a pleno sostiene que, en base a esa sentencia, el contrato podría ser nulo de pleno derecho y que, por tanto, no procede reconocer a la adjudicataria cantidades indemnizatorias, lucro cesante, beneficio industrial, confianza legítima, enriquecimiento injusto ni cualquier otra ventaja económica fundada en una adjudicación penalmente viciada.

Perjuicios

Por ello, una vez recabados los informes jurídicos y técnicos oportunos, el Ayuntamiento ha considerado procedente incoar un expediente de revisión de oficio. A su vez, la propuesta incluye también un informe técnico que valora los posibles perjuicios económicos que todo ello pudo generar a las arcas municipales. Esto es, los daños ocasionados a la Administración local al tener que realizar la gestión directa del servicio, además de los medios y recursos que se han tenido que destinar a la prestación.

En consecuencia, de aprobarse la revisión de oficio propuesta por el alcalde, no procedería el abono de la liquidación reclamada por la UTE en el procedimiento contencioso administrativo. Por el contrario, el Ayuntamiento ejercitaría las acciones oportunas para reclamar a Orihuela Capital de la Vega Baja la cantidad de 23.066.233 euros, que es el coste total que cuantifica el informe, además del daño reputacional estimado y una vez descontado los importes pendientes de pago al concesionario, sin perjuicio de la liquidación definitiva que pudiera resultar de la tramitación del expediente.

Asimismo, lo que se apruebe en el pleno se notificará a los interesados para que en el plazo de 15 días hábiles puedan presentar alegaciones, así como se abrirá un periodo de exposición pública por un plazo de 20 días publicándose el inicio del procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Inversiones

Mientras, el pleno de mayo del año pasado aprobó un cambio en el modelo de gestión a través de la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental (SGM), cuyo gerente es Dámaso Aparicio, asesor y exconcejal del PP, aunque aún no ha arrancado la prestación pese a que la previsión era que se iniciaría en el último trimestre de 2025.

El bipartito de PP y Vox contempla una inversión de casi 20 millones de euros en los próximos seis años para optimizar un servicio que estaba sin actualizar desde que se municipalizó en 2012, con los recursos heredados de la adjudicataria en función de un pliego de condiciones de 2008, arrastrando problemas de logística y una flota de camiones antigua que ha estado generando continuas averías y también el hartazgo de la población.

El Ayuntamiento adjudicó en marzo a cuatro empresas cinco lotes de un contrato para renovar prácticamente toda la flota de vehículos a lo largo de este año por 3.493.788 euros, un importe que se convierte en la inversión más importante desde que se municipalizaron las basuras.

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Este contrato forma parte de una serie de inversiones que se han ido materializando a lo largo del mandato y que superan los 6 millones de euros, incluyendo la renovación de contenedores de residuos y reciclaje -por un total de 800.000 euros-, que comenzó a hacerse efectiva el pasado verano, y una licitación de 1,8 millones de euros para la adquisición de más de 2.500 contenedores -también para la fracción orgánica-.