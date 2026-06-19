La Reina y Damas Mayores de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen de Cox prolongarán su reinado un año más

Cox vivió la elección de Reinas y Damas y la presentación oficial de los principales cargos de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen 2026. El evento, celebrado "en un ambiente de emoción, ilusión y profundo sentimiento festero", marcó el inicio oficial del calendario festivo del año, reuniendo a autoridades, representantes de comparsas, familiares y vecinos que "han llenado de calor y aplausos una velada muy especial para el municipio", según la nota de prensa que difunde los actos elaborada por el Ayuntamiento de Cox.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la proclamación de la Corte Infantil 2026. Las damas infantiles serán Valentina Pelegrín Martínez y Pilar González Lloret y la nueva Reina Infantil, Daniela Macheva Díaz.

Candidatas

Daniela Macheva Díaz fue nombrada Reina Infantil 2026, recibiendo el cariño, la ovación y el apoyo de todo Cox para afrontar un año que quedará para siempre en su memoria como máxima representante infantil de las Fiestas Patronales.

La noche tuvo un carácter especial "por una decisión excepcional adoptada por la organización festera" donde la Corte Mayor continuará representando a Cox durante las Fiestas Patronales 2026. Una muestra de reconocimiento a la elegancia, responsabilidad y dedicación con la que han llevado el nombre del municipio allá donde han acudido.

Las damas infantiles serán Valentina Pelegrín Martínez y Pilar González Lloret y la nueva Reina Infantil, Daniela Macheva Díaz. / INFORMACIÓN

Damas Mayores

De este modo, las Damas Mayores Lucía Pérez Manresa y Natalia Pelegrín Egidio junto a la Reina Mayor Aroa Amorós García seguirán ejerciendo su labor representativa durante un año más, acompañando a la nueva Corte Infantil y continuando una trayectoria que ha dejado una huella muy positiva en la vida festera de la localidad.

Capitanías

Además, fueron presentadas las Capitanías 2026, al frente del Bando Moro estarán África Lozano Serrano y Laura Javaloyes Pérez, representantes de la comparsa Moras Lues, mientras que Diego Ballester Navarro y Andrea Juan Narejos asumirán la responsabilidad de representar al Bando Cristiano desde la comparsa Tropical 80.

Asimismo, se han nombrado Festeros de Honor 2026 a Susi Balboa Rives, por el Bando Cristiano, y a José Manuel Pertusa Pamies, por el Bando Moro, como reconocimiento a su compromiso, dedicación y contribución al engrandecimiento de las fiestas de Cox.

Un momento del acto de proclamación en Cox / INFORMACIÓN

El acto concluyó con las palabras del concejal de Fiestas, Andrés Francisco Sáez Ramón, quien ha felicitado a todas las representantes elegidas y ha destacado la importancia de mantener vivas las tradiciones, la participación y el espíritu festero que caracterizan a Cox.

Con esta proclamación de sus representantes y la presentación de los cargos festeros que tuvo lugar el pasado sábado, Cox inicia el camino hacia unas Fiestas Patronales 2026 que ya comienzan a escribirse con ilusión, orgullo y devoción.