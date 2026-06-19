Torrevieja gastará casi 300.000 euros en el alquiler de la nueva sede de la Policía Local en el centro hasta 2032

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado el alquiler del céntrico local de 700 metros cuadrados construidos entre planta baja, sótano y primera planta en la calle Joaquín Chapaprieta que acogerá en la recta final del actual mandato municipal una sede de la Policía Local. El precio que pagarán las arcas municipales es de 47.916 euros anuales (IVA incluido).

El contrato con la empresa Arrendamientos Urbanos Torrevieja contempla alquiler el arrendamiento hasta 2032 lo que suma un total de 287.000 euros. Además, el Ayuntamiento ha iniciado ya el expediente para llevar a cabo la remodelación de las instalaciones para albergar esa sede por lo que el desembolso será mayor para una propiedad -que acogió en su día una tienda de la franquicia Lefties- que no es propiedad municipal. En ese sentido el contrato tiene varios meses de carencia hasta octubre para no pagar con el objetivo de que el Ayuntamiento tenga margen para abordar la redacción de ese proyecto y ejecutarlo. Con toda probabilidad la prórroga se mantendrá hasta 2032 teniendo en cuenta la inversión y el destino que se le quiere dar al inmueble.

El inmueble, ubicado en el tramo comprendido entre las calles Ramón Gallud y Caballero de Rodas, suma esos 700 metros cuadrados construidos en 478 m² entre planta baja y sótano y 222 m² en planta primera.

En paralelo, sin uso

Justo en la calle Azorín, paralela al local arrendado, el Ayuntamiento cuenta desde el año 2011 con la propiedad de un edificio de planta baja y una altura sobre 319 metros cuadrados de parcela y más de 400 construidos. Se trata del denominado edificio de la Asociación de Jubilados y Pensionistas sobre el que el municipio acaba de adoptar medidas de conservación por los cascotes de la fachada protegida en el catálogo del Plan General y que caían sobre la acera. En 2023 el alcalde aseguró que se estaba diseñando un uso para el inmueble.

También mantiene el Ayuntamiento el edificio del antiguo Ayuntamiento en la plaza de la Constitución, con otros 300 metros cuadrados de parcela y planta baja y una altura, cerrado al público desde 2014 y el edificio adquirido en 2021 por más de 600.000 euros en la calle Clemente Gosálvez con planta baja y tres alturas y que iba a conectarse con el actual edificio consistorial, solo con dependencias municipales en la planta baja. El resto sigue vacío y sin uso

Al alquiler de este local se suma otros dos cerrados recientemente por el Ayuntamiento para ampliar dependencias municipales en la calle Caballero de Rodas por 191.000 euros a cuatro años más una inversión de adecuación que se está llevando a cabo ahora -mientras se paga el alquiler- de otros 200.000. El otro local acogerá la descentralización del área de Servicios Sociales.

Desglose del desembolso municipal en el local del número 17 de la calle Joaquín Chapaprieta / INFORMACIÓN

Tasación sin visitar el local

El informe municipal de tasación concluye que el alquiler del local de la calle Chapaprieta se sitúa por debajo del precio de mercado. El Ayuntamiento prevé pagar 39.600 euros al año, más 8.316 euros de IVA, lo que eleva la renta anual a 47.916 euros. Para los cuatro años de contrato, el coste asciende a 191.664 euros con IVA incluido. Si se agotan las dos prórrogas previstas, el desembolso total llegaría a 287.496 euros con IVA.

La valoración técnica fija, sin embargo, un precio de mercado superior: 4.501 euros al mes sin IVA, equivalente a 54.012 euros anuales sin IVA. Por eso el informe considera que la renta propuesta en el expediente —39.600 euros anuales sin IVA— “se ajusta al precio de mercado”, al quedar, a juicio del técnico funcionario que ha realizado la tasación, por debajo de la estimación realizada. El mismo funcionario reconoce en el informe que no se accedió al local para realizar la valoración.

El cálculo se ha realizado por el método de comparación. El técnico tomó seis muestras de alquiler de locales similares en el casco urbano de Torrevieja y obtuvo un valor unitario homogeneizado de 10,14 euros por metro cuadrado al mes. Después aplicó coeficientes correctores por las características del inmueble: uno del 0,65 para la planta baja y sótano, por tratarse de una gran superficie con parte bajo rasante, y otro del 0,6 para la planta primera, por su uso administrativo frente al uso comercial en planta baja.

Promesas

La iniciativa tiene como claro objetivo del gobierno local del PP la de proyectar mayor sensación de seguridad en el corazón del casco urbano -que es una de las reclamaciones de una parte de los vecinos en la zona donde más población local reside-, más allá de la efectividad en la intervención diaria que pueda tener esa medida. Pero liberar espacios también mejora las actuales dependencias del retén principal -situado junto a la CV-905, frente a Carrefour, a más de dos kilómetros del centro- tras el crecimiento experimentado por la plantilla en los últimos dos años y que se sitúa en torno a los 185 agentes, incluidos mandos. En ese retén principal se podrán ampliar vestuarios y oficinas.

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Oficialmente el alquiler para la sede responde al objetivo del equipo de gobierno "de seguir reforzando la seguridad ciudadana, incrementando la presencia policial en una de las zonas con mayor tránsito peatonal y actividad comercial de la ciudad". La Concejalía de Seguridad matizó cuando se aprobó el inicio del expediente que no podía concretar cuántos efectivos podrían trabajar adscritos a estas dependencias porque es algo que está en estudio. Sí apuntó a la posibilidad de que, por ejemplo, el nuevo grupo de veinte agentes de movilidad, podría contar con su sede en estos locales. También señaló que se podrían concentrar algunos servicios que ahora exigen desplazamientos presenciales a la actual sede como el de objetos perdidos y contará con una dependencia para recibir denuncias.