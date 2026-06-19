Torrevieja permitirá, un año más, las hogueras en la playa para celebrar la entrada del verano con la noche de San Juan el próximo martes

El concejal de Playas, Antonio Vidal, ha anunciado que la ciudad de Torrevieja celebrará este próximo martes, 23 de junio, la tradicional noche de Hogueras de San Juan en sus playas. Vidal ha informado que son numerosos los ciudadanos torrevejenses que disfrutan de esta fiesta popular en nuestras playas y que "sirve como pistoletazo de salida del verano, convirtiéndose en una celebración especial que disfrutan tanto jóvenes como mayores", según señala el concejal.

Serán cuatro las playas en las que se podrá celebrar esta tradición -La Mata, El Cura, Los Locos y Los Náufragos-, y estarán controladas por efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Madera

El Ayuntamiento aportará madera para celebrar esta fiesta popular. En total se entregarán alrededor de 30.000 kilos de madera de pino y mimosa -que la Concejalía de Playas asegura que no deja residuos- y no se permitirá otro tipo de maderas ni elementos que puedan utilizarse para hacer hogueras en las playas. Los puntos de reparto de leña serán: en la playa de Los Náufragos a la entrada del muelle de Poniente; en la playa de Los Locos (zona centro) ; en la playa del Cura (zona norte). En la playa de La Mata habrán tres puntos de reparto: en la Avenida del Agua (junto a la estación de bombeo), en la avenida de los Europeos, junto al puesto de salvamento y, en La Mata pueblo, frente a la plaza de Encarnación Puchol. Desde la Concejalía de playas se recomienda que las hogueras no superen el metro de altura por motivos de seguridad.

El horario para la celebración de la Noche de Hogueras de San Juan en las cuatro playas torrevejenses será de 20:00 a 2:00 horas, momento en el que "se invitará" a los ciudadanos a finalizar la fiesta debido a que, posteriormente, tendrá que comenzar la limpieza de las playas. Para esa noche la Concejalía de Aseo Urbano contará con un refuerzo especial para la limpieza de estas cuatro playas.

Viandas, baño y rituales

El control que ejerce el propio Ayuntamiento a la hora de distribuir la madera -limitada- y despejar las playas ha reducido de forma considerable la entidad de las hogueras -son desde hace tiempo mucho más pequeñas- y su número en las playas. En realidad, la de San Juan se ha convertido más en una noche donde se comparte cena -ya hay casi más barbacoas que hogueras -, rituales paganos más o menos adaptados a la ocasión, música y chapuzones nocturnos. Algunos tramos de esas playas concentran más usuarios jóvenes, como es el caso de la playa de Los Náufragos, donde el botellón es más habitual.

La principal playa excluida de esa relación es la del Acequión. Un tramo litoral ubicado en el interior de la bahía de Torrevieja y que gestiona el Ayuntamiento por convenio con la Generalitat. También se excluyen las piscinas naturales del paseo marítimo, Cabo Cervera o Cala Piteras, donde, sin embargo, las hogueras se realizan igualmente.

En total serán alrededor de 60 personas las que conformarán el dispositivo de seguridad entre policías locales, guardias civiles y voluntarios de Protección Civil, además de cuatro ambulancias para cualquier incidencia que pueda darse durante la noche y la madrugada, así como un puesto de socorrismo en la playa de Los Náufragos con camillas para atender las posibles incidencias.

Aquí las imágenes de la noche de hogueras en la playa de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

Fiesta popular

Vidal indicó que el Ayuntamiento espera que sea "una noche de fiesta popular" y "de disfrute de todos los asistentes" a las playas y pide responsabilidad para que cuando vayan a marcharse recojan todos los enseres y desperdicios que hayan podido acumular y los acumulen junto a las papeleras.

De forma genérica el servicio provincial de Costas no autoriza la realización de hogueras en las playas. Pero si el Ayuntamiento que les da el visto bueno no pide expresamente que se celebren mira hacia otro lado. Porque la competencia de que se cumpla la ley de Costas y el dominio público no se deteriore es de la administración central pero la responsabilidad de su mantenimiento es de los ayuntamientos.

En el caso de Torrevieja, la limpieza de playas se realiza los 365 días al año.

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De hecho, todos los ayuntamientos litorales de la Vega Baja, a excepción de Torrevieja, restringen ese uso en cumplimiento de sus propias ordenanzas. En Pilar de la Horadada está expresamente prohibido acceder a las playas para realizar hogueras y botellón esa noche -un bando de la Alcaldía suele recordar que lo que no se puede todo el año tampoco es excepción en San Juan-. Y Guardamar del Segura concentra los actos en un solo tramo de la playa centro, con una hoguera y espectáculo del Grup Foguerer "Els Milotxes" para todos los vecinos y visitantes y prohíbe las hogueras -la mayor parte de su playa se ubica junto a una gran pinada-. Orihuela deja para última hora qué decisión adopta, pero suele prohibir el uso de las playas para realizar hogueras.