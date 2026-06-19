La vivienda se cuela en el pleno de Orihuela: Cs pide al bipartito que suspenda la subasta de parcelas en la Costa

"La verdadera prioridad que tiene Orihuela en la Costa es conseguir que haya vivienda accesible para los que quieren vivir y trabajar allí, y no solo para turistas y residentes ocasionales", ha manifestado José Aix, portavoz de Ciudadanos para presentar la moción que su grupo ha elevado al pleno ordinario de junio, que se celebrará el jueves. La formación naranja plantea así al bipartito de PP y Vox el reto de demostrar que tiene políticas de vivienda para los oriolanos en la zona costera del municipio, donde el equipo de gobierno local ha anunciado recientemente la subasta de tres parcelas municipales para usos residenciales, 255 inmuebles fundamentalmente de segunda residencia y usos turísticos.

En este sentido, ha avanzado que solicitará al bipartito que suspenda el procedimiento, con el que el Ayuntamiento espera ingresar 21,6 millones de euros -si es que el concurso no queda desierto- "para construir vivienda que no está al alcance de los vecinos de la Costa que trabajan allí, sino de rentas altas que las destinarán a segunda residencia o usos turísticos, con lo que seguimos sin tener una estrategia municipal para convertir Orihuela Costa en una verdadera ciudad donde la gente viva y trabaje de manera estable", ha señalado Aix, criticando lo que ha denominado como "la doble cara" de PP y Vox, que "constituyen una sociedad municipal para promover vivienda accesible, y luego venden parcelas para construir inmuebles que el oriolano medio no puede adquirir".

Sin ejecutar

Además, Aix ha apuntado que están pendientes de ejecución tanto el dinero obtenido por el Ayuntamiento mediante una operación de crédito hace más de un año como los remanentes no ejecutados de años anteriores: "No se entiende que se quieran vender parcelas para engordar las cuentas municipales en lugar de poner en marcha políticas efectivas de vivienda".

Ciudadanos pide en su moción que el Consistorio oriolano haga como el de Torrevieja, que tras su adhesión al Plan Vive de la Generalitat Valenciana que puso en marcha el Gobierno autonómico del PP en 2024 para la promoción de vivienda pública protegida, ya ha iniciado la construcción de las primeras 36 viviendas protegidas de un total de 822 previstas. Según Aix, "Orihuela debería aprender lo que Torrevieja hace bien, y en este caso promover vivienda al alcance de los torrevejenses que viven y trabajan en su ciudad", aunque "PP y Vox en Orihuela prefieren que se sigan construyendo viviendas para turistas foráneos antes que para los propios oriolanos, los que ya están aquí o los que puedan venir a vivir y a trabajar en nuestra ciudad".

Asimismo, ha criticado el documento en el que el Gobierno de Orihuela se basa para decidir el destino del dinero que se obtenga por la venta de esas parcelas, "para usos sociales que no se especifican", cuando por ley debería prioritariamente destinarse a promover vivienda protegida.

Por último, ha señalado que el Programa Municipal de carácter Plurianual en materia de Vivienda Protegida, que fue aprobado por el PP en solitario en el pleno de noviembre de 2010, hace 16 años, es "un documento completamente desactualizado que no responde a las actuales necesidades en lo que es el principal problema de España y también de Orihuela: la falta de vivienda accesible", por lo que ha reclamado un plan plurianual actualizado.

Vox

Por su parte, Vox ha presentado una moción para que el Ayuntamiento manifieste su compromiso con "una política de vivienda seria, responsable y útil, orientada a facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, familias, trabajadores, personas mayores y vecinos con especiales dificultades", al mismo tiempo que pretende instar al Gobierno de España a aprobar las modificaciones normativas necesarias para permitir que las entidades locales puedan destinar sus remanentes de tesorería para gastos generales y sus superávits presupuestarios a políticas de vivienda social, protegida y asequible y a la Generalitat Valenciana a colaborar con el Consistorio en la identificación de necesidades habitacionales, la movilización de suelo, la rehabilitación de inmuebles y la captación de fondos autonómicos, estatales y europeos en esta materia.

PSOE

También el PSOE ha centrado una de sus mociones en que el Ayuntamiento reafirme su compromiso con el derecho a una vivienda digna como prioridad política y social, elabore un inventario actualizado de suelos municipales, edificios públicos y viviendas disponibles susceptibles de destinarse a vivienda pública y desarrolle todos los suelos urbanos de su propiedad impidiendo su venta, así como programas de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible y el control de las viviendas de uso turístico, especialmente en aquellas zonas donde su proliferación esté afectando al acceso a la vivienda residencial.

Además, insta a la comunidad autónoma a garantizar la plena aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, asegurando la cofinanciación necesaria, y a declarar las zonas de mercado residencial tensionado con el fin de activar las medidas de contención de precios.