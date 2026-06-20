La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera

Poco después de que se haya sabido que la empresa estatal Acuamed opta por una megaplanta solar sobre 140 hectáreas en San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela para abastecer a la desaladora de Torrevieja, la Cámara de Comercio de Orihuela ha propuesto el embalse de La Pedrera como ubicación de la planta fotovoltaica que dé servicio a la infraestructura, una idea en realidad que el propio Gobierno ya barajó hace tres años.

La desaladora necesita una planta de generación de energía solar, de al menos 60 megavatios al año, para rebajar su enorme consumo energético, de unos 50 millones de euros anuales. El proyecto es clave para reducir el coste energético y, por tanto, abaratar el precio del metro cúbico de agua desalada para la agricultura, y también para ampliar la capacidad de la desaladora, la mayor de Europa en producción, en un 50 %, desde los 80 hectómetros anuales actuales a 120.

En 2023, se planteó la posibilidad de ubicarla dentro de las 1.400 hectáreas de lámina de agua que tiene el embalse, algo técnicamente viable, puesto que sus reservas solo dependen de aportes artificiales del trasvase y de la propia desaladora, pero que ambientalmente chocaría con el futuro Parque Natural de Sierra Escalona, en donde se enmarca.

También se descartó el proyecto sobre casi 200 hectáreas en llano del Campo de Salinas por el gran rechazo social que provocó la actuación entre los propietarios, muchos de ellos residentes en los terrenos afectados.

Así, se han estudiado diferentes alternativas para llevar a cabo la actuación anunciada a principios de 2024 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la desaladora de Torrevieja. Lo que los regantes no quieren es un menor coste a costa de perder terreno de regadío.

Proyecto

Precisamente, en este contexto, durante la jornada sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, organizada por la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible de la Universidad de Alicante, se abordaron las distintas modificaciones que ha sufrido este plan para incluir la instalación de una planta fotovoltaica que dé servicio a la desaladora y que permita reducir el gasto energético en la red convencional y con ello, cuidar el medio ambiente y abaratar el precio del agua a los regantes.

El presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, afirmó que la propuesta de la institución para esta instalación en La Pedrera se basa en "el proyecto de un joven empresario oriolano que hace unos años se premió en el Programa Orihuela Emprende de la UMH y que proponía las fotovoltaicas en balsas de riego, así como en la opinión solicitada a varios expertos".

Mario Martínez, a la derecha, durante su intervención desde el atril / Información

Martínez explicó que la instalación de la fotovoltaica se incluyó en una modificación del plan que afecta a los términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, y que fue solamente este último el que presentó alegaciones en tiempo y forma. "Puesto que el periodo para alegar ya ha pasado, lo único que se puede hacer es presentar alegaciones al proyecto en sí, y esta es la propuesta que hacemos desde la Cámara".

El responsable cameral es consciente de que la solución propuesta puede afectar al paisaje, pero añadió que "es una instalación que, queramos o no se va a hacer, que permitirá tener el agua más barata a nuestros agricultores, y que, si no proponemos el lugar desde nuestra comarca, nos lo van a imponer". Así, agregó que "si hay que elegir entre economía y una foto del pantano de La Pedrera, yo elijo sacrificar la foto". No obstante, aseguró que se pueden explorar más opciones que no afecten tanto al parque natural, como la instalación de las placas en tejados de naves, balsas de riego, etc.

Unión de la comarca

Martínez también subrayó que el problema que existe de fondo es comarcal, por lo que la solución también debe adoptarse desde toda la comarca, en referencia a que el PORN también abre la puerta a que la planta de residuos se instale en Torremendo -varios vecinos se concentraron en la puerta de la Cámara durante el transcurso de la jornada en señal de rechazo-. "En la Vega Baja seguimos sin tener un lugar donde llevar la basura, con costes medioambientales y económicos que son inasumibles", manifestó el presidente de la institución para señalar que "el verdadero problema que tenemos es que no hay unión, que cada uno hace la guerra por su cuenta y tenemos que crear conciencia de comarca". Para ello, indicó que es necesario recuperar la Mesa Comarcal para "discutir, entre todos, las soluciones para el futuro de nuestro territorio".