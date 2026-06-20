El PP de Callosa de Segura se suma a una protesta por la inseguridad convocada por UCIN

Con el lema "¡por una ciudad segura, habitable y en paz!", Javier Pérez, portavoz de UCIN en Callosa de Segura, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para manifestarse el próximo sábado con el fin de reivindicar seguridad en las calles, a las 11:30 horas desde el paseo de la Estación.

A la convocatoria, que ha lanzado tanto a vecinos, asociaciones y comerciantes como al resto de grupos municipales, se ha sumado el PP, con la paradoja de que la protesta se realizaría dos días después de que se celebre la moción de censura que busca desplazar del poder a la alcaldesa socialista Amparo Serrano, que lidera un gobierno en minoría -cinco ediles socialistas y uno de EUUP- y convertir en regidor al concejal popular Juan Antonio Franco, algo que se decidirá en un pleno extraordinario este jueves a las 12 horas.

La moción está firmada por los siete concejales del PP, Vox (uno) y el edil no adscrito José Antonio Illán. En total, nueve de los 17 que conforman la Corporación municipal. Ya en el pleno de mayo lograron sacar adelante una iniciativa para reprobar al concejal de Cultura, Ginés Pelegrín, por programar un acto de la periodista Nieves Concostrina, con la abstención de los dos ediles de UCIN. Por tanto, el PP podría secundar una movilización para exigir la mejora de la iluminación, vigilancia y mantenimiento de los espacios públicos, así como el refuerzo de las políticas de prevención de la delincuencia, una vez estando ya en la Alcaldía.

Más Guardia Civil

La protesta, ha explicado Pérez, se produce "ante la creciente preocupación por la inseguridad que afecta a nuestros barrios", por lo que se convoca "una manifestación pacífica para exigir medidas eficaces que garanticen la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad".

En este sentido, piden mayor protección, instando al Ejecutivo de España, a través de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a que refuerce de manera urgente la plantilla de la Guardia Civil, incrementando efectivos y mejorando sus condiciones laborales y materiales, con el objetivo de garantizar una presencia adecuada, una respuesta eficaz a las necesidades reales del municipio y una atención adecuada a las víctimas de delitos.

Parálisis

La propia moción de censura exponía que "la falta de gobernabilidad del equipo de gobierno ha sumido al pueblo en una parálisis, acrecentando los problemas existentes y generando nuevos que, lejos de haber obtenido una gestión eficaz por parte de la alcaldesa y su equipo, ha generado en la sociedad callosina un malestar y una falta de servicios públicos que no merecen".

Como ejemplo citaban una nula gestión en los servicios de limpieza, en materia de seguridad y educación, así como en infraestructuras deportivas, con unos campos de fútbol cerrados al deporte, mientras el equipo de gobierno "ha mostrado una postura esquiva sin adoptar decisiones".

La regidora reorganizó a mediados de marzo las concejalías, las tenencias de Alcaldía y la junta de gobierno local, abriendo una nueva etapa en el Ayuntamiento después de que UCIN abandonara el tripartito que formaba junto al grupo socialista y EUUP.