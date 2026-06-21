"Con la Armengola y el Pacto de Tudemir la Reconquista de Orihuela puede ser de Interés Turístico Internacional"

Su cargo le obliga a ser imparcial, así que Pilar Hernández Gutiérrez no es ni cristiana ni mora. Es ante todo Contrabandista. De esas mujeres bandoleras que son símbolo de resistencia, demostrando valor ante los desafíos. De volantes rojos carmesí, madroños y puntillas como recién salidos de una pintura costumbrista de Goya. De pasodobles y bailes de "caballito" que mueven las faldas. La comparsa está en racha. El año pasado fue embajadora de la Entrada Cristiana y en esta ocasión tiene entre sus filas a una goyesca Armengola después de 23 años.

¿Cómo se siente siendo Armengola?

Estoy contenta e ilusionada, pero a la vez nervioso por la responsabilidad que conlleva el cargo.

El cartel de las fiestas este año tiene como protagonista uno de los momentos más especiales: la salida al balcón del Ayuntamiento de la Armengola y el Oriol el Día del Pájaro. ¿Cómo espera vivirlo?

Es el momento que espero con más ganas. Lo he vivido como festera desde abajo, y ya es impresionante estar con tanta gente reunida y emocionada cantando a la vez.

¿Desde cuándo vive las fiestas?

Desde los 3 años no me he perdido ninguna edición, aunque dos años los viví de forma diferente por los embarazos de mis hijas Nayra y Adriana, de 15 y 12 años. Recuerdo ir al Pájaro desde adolescente, y mis niñas van conmigo desde siempre. Son mi legado festero.

Pilar, de pequeña, vestida de Contrabandista / Información

¿Cómo llegó hasta ellas?

Mis padres se apuntaron a la comparsa Contrabandistas. No nací en la comparsa, pero me he criado en ella, y es un sentimiento tan grande que no me veo en otro sitio que no sea ahí. Es muy complicado verse en otra que no sea ese lugar al que perteneces.

¿Qué tiene que tener una contrabandista?

A pesar de que la comparsa es del bando de la cruz, no me considero del todo cristiana, aunque tampoco me veo de mora ni de casualidad. Somos Contrabandistas. No desfilamos con las machas cristianas, sino con el emblemático pasodoble de Paquito El Chocolatero. Además, las mujeres -y también los cabos masculinos- vamos bailando "El Caballito", moviendo las faldas. Nuestros trajes tienen inspiración andaluza, con madroños, sombrero calañés, volantes, puntillas...

Acto de recepción de la Armengola Pilar Hernández Gutiérrez el sábado pasado / Eva Moya

¿Qué tiene de especial la fila Goyescas, a la que pertenece?

Nuestro nombre viene de Goya, que pintaba a mujeres con traje goyesco, con la característica madroñera, una especie de redecilla para recoger el pelo. Salgo en esta fila desde que se fundó, a finales de los 80. Con ellas he vivido las embajadas de Claudio Solano Brotons en 1993, Mario Vargas Contreras (2000), Andrés Ramón Alonso (2007) y Dámaso Aparicio García (2015). Todas menos la primera, que fue en 1984 con el embajador Vicente Casanova Muñoz, y la última, el año pasado a cargo de Vicente Calderón Muñoz, que desfilé en la fila de mi madre.

Pilar, el año pasado durante el desfile de la Entrada Cristiana / Eva Moya

¿Qué tiene de heroína?

Ni más ni menos que lo que tiene cualquier otra mujer que trabaja en casa, fuera de casa y cría a sus hijos, que no es poco.

¿Cuáles son las que debe reunir la Armengola?

Sobre todo ser festera. Vivir la fiesta, que te guste, quererla y disfrutar de los actos.

¿Tiene algún referente en especial en alguna de sus antecesoras?

Conocía a varias y a partir del nombramiento a casi todas, pero con Ana Belén [Navarro], Armengola en 2025, tengo una relación previa porque fue mi profesora de flamenco. He bailado desde pequeña hasta la adolescencia. Con Ana Belén recuperé esta afición ya de mayor, hace unos años, cuando me apunté a su academia de danza. Fue maravilloso que fuera ella quien me cediese el cargo, y en ella he encontrado un gran apoyo estos días con consejos, resolución de dudas y preparativos.

Orihuela ya tiene nueva Armengola: la contrabandista Pilar Hernández Gutiérrez, a la derecha, recibiendo un ramo de flores tras su elección / vega - baja. com

Uno de esos preparativos son los complementos y el diseño de los trajes. ¿Cómo será su indumentaria?

En total, he preparado nueve vestidos con algún guiño a mi comparsa, pero no muchos porque debo ser imparcial. Sí me he permitido en el primero de ellos, en el acto de mi recepción, llevar volantes y que fuera rojo, uno de los colores de los Contrabandistas.

El alcalde entrega el bastón de la ciudad a la Armengola. ¿Qué haría si realmente tuviera la vara de mando?

Mejoraría la limpieza de las calles y parques, arreglaría el casco histórico porque hay edificios que están que se caen, haría zonas de ocio para los adolescentes y jóvenes, ayudaría a los comercios de Orihuela, que cada vez van a menos…

Es diplomada en Turismo. ¿Por qué cree que las fiestas de la Reconquista, ahora de Interés Turístico Nacional, deberían ser declaradas de Interés Turístico Internacional?

Fiestas de Moros y Cristianos realmente hay en muchas ciudades, en otras provincias, como pueda ser Valencia o Murcia, incluso en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha o Andalucía, pero sí es cierto que las nuestras tienen la singularidad de la leyenda de la Armengola, el mayor cargo que le pueden dar a una mujer oriolana en fiestas de Moros y Cristianos. Que ese cargo recaiga en una mujer y no en un hombre es cuanto menos llamativo porque, ya se sabe, los cargos suelen ser para hombres. También tenemos el hecho histórico del Pacto de Tudemir. Esas dos cosas, que no las tienen en ningún otro sitio, son las que pueden hacer que las fiestas de la Reconquista alcancen el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.

También participa en la Semana Santa, que sí está declarada de Interés Turístico Internacional.

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Desde hace unos once años participo en la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús, en el tercio de San Juan con la Dolorosa, y también soy la reponedora de caramelos para mis niñas, que salen en el tercio de Nuestro Padre Jesús.