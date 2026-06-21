La Asociación Cultural de la Ópera «La Leyenda de Torrevieja» entrega su premios anuales a ocho referentes de la cultura local

La Asociación Cultural de la Ópera «La Leyenda de Torrevieja» celebró en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja la segunda edición de los Premios At Domine 2026, unos galardones con los que reconoce la trayectoria y la contribución a la cultura de diversas personalidades vinculadas a la ciudad. Durante el acto también se procedió a la firma de la donación de dos pianos marca Kirrstein, uno destinado a la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja y otro a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja. En la rúbrica del acta de donación participaron el presidente de la Asociación Cultural de la Ópera La Leyenda de Torrevieja, Roberto Guardia; la vicepresidenta del Casino, Asunción Valenzuela, y el concejal de Cultura, Antonio Quesada.

Ocho distinguidos

En esta segunda edición, la Asociación Cultural de la Ópera «La Leyenda de Torrevieja» reconoció a ocho personas relacionadas con el mundo de la cultura y la comunicación. Los galardonados fueron las sopranos Hellen Murray y Solange Freyre; la cantaora Alejandra Bolaños; la profesora Zalina Klementeva; la directora Victoria Martínez; el periodista y comunicador local Francisco Reyes; el periodista de los servicios informativos de Onda Cero Pedro Llorach; y la locutora y periodista Encarna Hernández.

Interpretaciones de la ópera «La Leyenda de Torrevieja»

La velada contó con la participación de María Gala y Roberto Guardia, que interpretaron diversas piezas pertenecientes a la ópera «La Leyenda de Torrevieja», obra de Roberto Guardia y Rubén Álvarez. Las obras fueron: «El solo de Matías», «La Despechada», «La Desquerida», «La furia de Matías», «El reproche de Lola» y la rapsodia final, concluyendo con «La alabanza a la Virgen del Carmen».

Un momento de la entrega de premios en la Sociedad Casino de Torrevieja / INFORMACIÓN

La ópera «La Leyenda de Torrevieja» está ambientada el 16 de julio de 1919, festividad de la Virgen del Carmen, y tiene como escenario principal el pailebote Pascual Flores. La trama gira en torno a un triángulo amoroso protagonizado por Matías Heredia, un joven procedente de La Habana que mantiene la ilusión de reencontrarse con Lola, y Victoria, una mujer bella, orgullosa y enamorada de Matías. Al descubrir que él ha comprometido su amor con Lola, Victoria planea vengarse mientras reflexiona con amargura sobre el rechazo sufrido.

Un momento de la entrega de premios / JOAQUIN CARRION

Asistentes

El acto estuvo presidido por el concejal de Cultura, Antonio Quesada, y la vicepresidenta de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, Asunción Valenzuela. También estuvieron presentes el Cronista Oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte, y Francisco Sánchez, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Murcia y director de la Orquesta de Flautas Casanovas y de la Casanovas Orchestra.

La gala sirvió para poner en valor la creación artística vinculada a «La Leyenda de Torrevieja» y reconocer a personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen al enriquecimiento cultural de la ciudad.