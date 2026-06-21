TORREVIEJA
La Asociación Cultural de la Ópera «La Leyenda de Torrevieja» entrega su premios anuales a ocho referentes de la cultura local
La Sociedad Cultural Casino de Torrevieja acoge la segunda edición de los Premios At Domine, reconociendo a ocho distinguidos y formalizando la entrega de dos pianos
La Asociación Cultural de la Ópera «La Leyenda de Torrevieja» celebró en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja la segunda edición de los Premios At Domine 2026, unos galardones con los que reconoce la trayectoria y la contribución a la cultura de diversas personalidades vinculadas a la ciudad. Durante el acto también se procedió a la firma de la donación de dos pianos marca Kirrstein, uno destinado a la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja y otro a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja. En la rúbrica del acta de donación participaron el presidente de la Asociación Cultural de la Ópera La Leyenda de Torrevieja, Roberto Guardia; la vicepresidenta del Casino, Asunción Valenzuela, y el concejal de Cultura, Antonio Quesada.
Ocho distinguidos
En esta segunda edición, la Asociación Cultural de la Ópera «La Leyenda de Torrevieja» reconoció a ocho personas relacionadas con el mundo de la cultura y la comunicación. Los galardonados fueron las sopranos Hellen Murray y Solange Freyre; la cantaora Alejandra Bolaños; la profesora Zalina Klementeva; la directora Victoria Martínez; el periodista y comunicador local Francisco Reyes; el periodista de los servicios informativos de Onda Cero Pedro Llorach; y la locutora y periodista Encarna Hernández.
Interpretaciones de la ópera «La Leyenda de Torrevieja»
La velada contó con la participación de María Gala y Roberto Guardia, que interpretaron diversas piezas pertenecientes a la ópera «La Leyenda de Torrevieja», obra de Roberto Guardia y Rubén Álvarez. Las obras fueron: «El solo de Matías», «La Despechada», «La Desquerida», «La furia de Matías», «El reproche de Lola» y la rapsodia final, concluyendo con «La alabanza a la Virgen del Carmen».
La ópera «La Leyenda de Torrevieja» está ambientada el 16 de julio de 1919, festividad de la Virgen del Carmen, y tiene como escenario principal el pailebote Pascual Flores. La trama gira en torno a un triángulo amoroso protagonizado por Matías Heredia, un joven procedente de La Habana que mantiene la ilusión de reencontrarse con Lola, y Victoria, una mujer bella, orgullosa y enamorada de Matías. Al descubrir que él ha comprometido su amor con Lola, Victoria planea vengarse mientras reflexiona con amargura sobre el rechazo sufrido.
Asistentes
El acto estuvo presidido por el concejal de Cultura, Antonio Quesada, y la vicepresidenta de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, Asunción Valenzuela. También estuvieron presentes el Cronista Oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte, y Francisco Sánchez, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Murcia y director de la Orquesta de Flautas Casanovas y de la Casanovas Orchestra.
La gala sirvió para poner en valor la creación artística vinculada a «La Leyenda de Torrevieja» y reconocer a personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen al enriquecimiento cultural de la ciudad.
El director Francisco Sánchez dirigirá la ópera La Leyenda de Torrevieja
La Asociación Cultural de la Ópera de Torrevieja "encamina con éxito" la tarea de realizar el estreno de la Ópera La Leyenda de Torrevieja y designa al director José Francisco Sánchez Sánchez, quien ha comenzado a darle forma al arreglo orquestal de la obra.La Orquesta propuesta por el mismo director será estructurada, a partir de la formación musical de la Asociación Casanovas de Torrevieja, de "sólido prestigio en el campo de la música sinfónica".
El director reúne experiencia y cualificación suficiente , para hacer realidad la puesta en escena de la primera Opera escrita para Torrevieja y basada en la Fábula de la Bella Lola del autor Roberto Guardia y como coautores musicales al mencionado Guardia y al popular compositor benidormense Rubén Álvarez. La Obra catalogada como "Ópera Singspiel", ha sido aceptada recientemente en el catálogo de obras clásicas de la Comunidad Valenciana y del Teatro Real de Madrid.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
- La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos
- Orihuela: Medina pide anular el juicio porque se basa en el testimonio de un exinterventor condenado por cohecho
- Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua
- Trasvase del Tajo al máximo en pleno verano: autorizados 120 hectómetros para junio y julio
- Nuevo retraso en las obras del puerto de Torrevieja: la finalización del paseo del cantil de la bahía se aplaza al 15 de agosto
- Marina de las Dunas Guardamar afronta el fin de la concesión con los usuarios enfrentados al Ayuntamiento por un aumento de tarifas del 70 %
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del "tapón" de la desembocadura del Segura