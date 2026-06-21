El Ayuntamiento de Torrevieja asumirá la urbanización del plan de La Hoya si las empresas de la UTE siguen sin llegar a un acuerdo

El Ayuntamiento de Torrevieja tendrá que resolver la condición de urbanizadora de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de La Hoya si sus miembros no llegan a un acuerdo para retomar las obras de urbanización y asumir directamente esa actuación, paralizada prácticamente desde agosto del año pasado, según fuentes del equipo de gobierno del PP. El desacuerdo se centra en el modo de abordar las distintas fases que restan por ejecutar de la macrourbanización con capacidad para 7.400 viviendas y cien mil metros cuadrados de zonas comerciales.

Las mismas fuentes municipales creen que hay margen para el pacto, aunque las negociaciones sin resultado entre las partes se prolongan ya más de ocho meses, lo que retrasa el desarrollo de infraestructuras públicas y el grueso del Plan Vive en Torrevieja.

La obligación de urbanizar implica ejecutar y costear las obras necesarias para convertir un suelo previsto por el planeamiento en calles, aceras, alumbrado, redes de agua, saneamiento, zonas verdes y demás servicios públicos, lo que permite que los solares resultantes se consideren urbanos. En el sector de La Hoya los urbanizadores son los propietarios mayoritarios del suelo.

Promoción en construcción en la Fase 1 del plan La Hoya de Torrevieja / D. Pamies

Viviendas y zonas terciarias, en marcha

Estas dificultades internas de la UTE, no afectan al actual desarrollo de solares urbanos con capacidad para 100.000 metros cuadrados de suelo comercial y viviendas que fueron ya aprobadas en la primera fase. En torno al 45 % del plan urbanístico con unos 800.000 metros cuadrados ya está urbanizado y resta suelo urbano residencial para varias anualidades. De hecho, la zona concentra una gran actividad urbanística: se levantan manzanas completas de viviendas y la primera tienda de Bauhaus en la provincia, entre otros operadores comerciales, junto a la CV-905.

Según ha podido confirmar INFORMACIÓN a través de documentación pública registrada en la administración local, la gerencia de la UTE La Hoya comunicó esta semana al Ayuntamiento las dificultades internas para reactivar las obras pendientes de urbanización del Sector 20, después de la recepción legal de la fase 1 aprobada por la junta de gobierno el 17 de abril de 2026, con efectos desde el 8 de agosto de 2025.

Obras de construcción de la tienda de Bauhaus en el sector La Hoya / D. Pamies

La gerencia, con participación mayoritaria de sociedades ligadas a la ilicitana Corpic -45% del total-, y minoritaria, de Villaviñas -con el 39%-, y el Grupo Nicolás Mercader -con el 15%-, convocó a sus miembros para continuar con las obras de la fase 2. Pero no se produjo la unanimidad necesaria para alcanzar un acuerdo válido. Era el segundo consejo de administración que concluía sin acuerdo.

El socio mayoritario Corpic y que ostenta la gerencia de la UTE plantea una ejecución sucesiva de las fases de urbanización 2, 3 y 4, que es lo que se propuso en el consejo, mientras Villaviñas y Grupo Nicolás Mercader, que rechazó esa propuesta, reclama la ejecución simultánea de todas ellas. Ambas partes han mantenido en sus comunicados públicos que cada una de las opciones que defienden es la que se ajusta a lo que obliga el plan aprobado por la Generalitat -tras 25 años en tramitación-. Y que ambas alternativas cubren las obligaciones del urbanizador con la administración en cesiones de suelos e infraestructuras pendientes.

Si no hay acuerdo -que se busca desde noviembre pasado-, una parte de la propiedad ha llegado a plantear la posibilidad, más complicada jurídicamente, de que cada uno de los componentes de la UTE termine realizando su propio sector pendiente de urbanizar a través de distintas unidades de ejecución. Y que el Ayuntamiento sea el que asuma la urbanización -algo inédito para el Ayuntamiento de Torrevieja para un plan urbanístico con suelos privados- no es un camino sencillo.

Dotaciones públicas

Estas disensiones internas mantienen paralizado sobre el papel desde hace 11 meses el desarrollo de la fase 2. Un desacuerdo empresarial que excede el ámbito de la actividad privada y compromete dotaciones públicas de relevancia para el municipio como la ejecución de la pasarela ciclopeatonal y el desdoblamiento del tablero del puente sobre la N-332 -convertido ahora en un auténtico embudo para el tráfico-, la infraestructura de drenaje exterior imprescindible para evacuar las aguas pluviales de una superficie de 1.800.000 metros cuadrados en pendiente suave hacia las salinas o la restauración de la Masía de la Hoya Pequeña.

Además, está retrasando dos equipamientos de interés público esenciales para el Ayuntamiento: la cesión efectiva de suelo para la ubicación de dos centros educativos y, sobre todo, la construcción del grueso del programa del Plan Vive de vivienda protegida en Torrevieja, adjudicado a Grupo Hozono y a la empresa Livanto.

Las crifras de la urbanización La Hoya / INFORMACIÓN

La UTE urbanizadora invirtió 34 millones de euros (IVA incluido) en la primera fase, ya concluida, de la que han sido vendidos numerosos solares de uso terciario y residencial. Solo Corpic comercializa los cien mil metros terciarios junto a la CV-905, además de parcelas residenciales de su propiedad -aunque también desarrolla sus propias promociones-. Entre las licencias que ya ha otorgado el Ayuntamiento figuran las solicitadas por compradores de suelo como Bauhaus o Consum.

Villaviñas, por su parte, con una estrategia distinta en la que gestiona su propio suelo, ha desarrollado varias fases de sus promociones con unas 300 viviendas, además de construir su sede central y una zona comercial.

La inversión necesaria para abordar la segunda fase se estima en unos 12 millones de euros (IVA incluido).

A La Manguilla

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y el alcalde Eduardo Dolón validaron el acto de inicio del Plan Vive en Torrevieja en el sector La Manguilla, en la playa de La Mata. Parcela que apenas concentra 30 de las más de 750 viviendas protegidas previstas que se tienen que levantar en La Hoya.

El acto se hizo en ese emplazamiento porque el Plan Vive carece de licencia en La Hoya. Las promociones pueden comenzar al mismo tiempo que las obras de urbanización pero nunca si no es de forma simultánea. El formato de aquel acto con un discurso sin preguntas impidió que Llorca y el primer edil fueran preguntados por este retraso.