UGT denuncia la imposición de la modificación de los turnos de trabajo del personal sanitario del centro de salud de Albatera

Los trabajadores del Centro de Salud de Albatera están «sufriendo una situación inusual» por el cambio «unilateral y precipitado» de sus planillas de trabajo anuales por parte de la Dirección de Atención Primaria, según ha denunciado públicamente el sindicato UGT.

Esas planillas las firma todo el personal de la Conselleria de Sanidad antes del inicio de cada año natural. Les permiten conocer su horario y sus días libres, un derecho consolidado «en aras de poder conciliar su vida personal y familiar con la laboral», según señala el sindicato en un comunicado.

Pie de guerra

Con esta decisión, la dirección ha puesto en pie de guerra a todo el personal administrativo y celador del centro. Por tanto, «ya no son solo los médicos y los enfermeros los afectados por directrices unilaterales y no consensuadas a las que nos tiene acostumbrado esta dirección médica», añade la misma fuente.

La dirección se basa en un criterio que UGT asegura no compartir, al excluir a los celadores de realizar turnos de «Atención Primaria en el centro de salud como todo el personal», con el argumento de que son personal de Atención Continuada, «cuando en realidad son turnos de Atención Primaria».

Reuniones

Ante esta situación, UGT ha interpuesto tres escritos ante la Dirección de Atención Primaria, aunque, según el sindicato, esta continúa en su empeño de cambiar las planillas de trabajo a mitad de año sin una justificación de peso, como podrían ser necesidades organizativas por «falta de personal sobrevenido».

El Centro de Salud de Albatera es un centro de Atención Primaria que pertenece al Departamento de Salud de Orihuela. Según UGT, la decisión de la dirección médica del departamento de salud solo se ha adoptado en este centro, que, además de atender a la población de Albatera, de 14.000 habitantes, presta servicio también a la vecina San Isidro, con 2.400.

Departamento

El departamento da cobertura a más de 183.000 habitantes de la Vega Baja, con una red formada por el Hospital Universitario Vega Baja, el Centro de Especialidades de Orihuela, siete centros de salud y 28 consultorios auxiliares en Orihuela, Callosa de Segura, Almoradí, Albatera, Redován, Cox, Granja de Rocamora, Dolores, Catral, Bigastro, Benejúzar, Rafal, Jacarilla y Benferri.