Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuotas participativas CAMCaso Les NausOla de calorHorarios CremàDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

ALBATERA

UGT denuncia la imposición de la modificación de los turnos de trabajo del personal sanitario del centro de salud de Albatera

El sindicato señala que es el único centro de atención primaria de los siete del departamento de Orihuela que sufre estos cambios

Acceso al centro de salud de Albatera en una imagen de archivo

Acceso al centro de salud de Albatera en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
D. Pamies

D. Pamies

ALBATERA

Los trabajadores del Centro de Salud de Albatera están «sufriendo una situación inusual» por el cambio «unilateral y precipitado» de sus planillas de trabajo anuales por parte de la Dirección de Atención Primaria, según ha denunciado públicamente el sindicato UGT.

Esas planillas las firma todo el personal de la Conselleria de Sanidad antes del inicio de cada año natural. Les permiten conocer su horario y sus días libres, un derecho consolidado «en aras de poder conciliar su vida personal y familiar con la laboral», según señala el sindicato en un comunicado.

Pie de guerra

Con esta decisión, la dirección ha puesto en pie de guerra a todo el personal administrativo y celador del centro. Por tanto, «ya no son solo los médicos y los enfermeros los afectados por directrices unilaterales y no consensuadas a las que nos tiene acostumbrado esta dirección médica», añade la misma fuente.

La dirección se basa en un criterio que UGT asegura no compartir, al excluir a los celadores de realizar turnos de «Atención Primaria en el centro de salud como todo el personal», con el argumento de que son personal de Atención Continuada, «cuando en realidad son turnos de Atención Primaria».

Reuniones

Ante esta situación, UGT ha interpuesto tres escritos ante la Dirección de Atención Primaria, aunque, según el sindicato, esta continúa en su empeño de cambiar las planillas de trabajo a mitad de año sin una justificación de peso, como podrían ser necesidades organizativas por «falta de personal sobrevenido».

El Centro de Salud de Albatera es un centro de Atención Primaria que pertenece al Departamento de Salud de Orihuela. Según UGT, la decisión de la dirección médica del departamento de salud solo se ha adoptado en este centro, que, además de atender a la población de Albatera, de 14.000 habitantes, presta servicio también a la vecina San Isidro, con 2.400.

Noticias relacionadas y más

Departamento

El departamento da cobertura a más de 183.000 habitantes de la Vega Baja, con una red formada por el Hospital Universitario Vega Baja, el Centro de Especialidades de Orihuela, siete centros de salud y 28 consultorios auxiliares en Orihuela, Callosa de Segura, Almoradí, Albatera, Redován, Cox, Granja de Rocamora, Dolores, Catral, Bigastro, Benejúzar, Rafal, Jacarilla y Benferri.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
  2. Orihuela: Medina pide anular el juicio porque se basa en el testimonio de un exinterventor condenado por cohecho
  3. Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua
  4. La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera
  5. La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos
  6. Trasvase del Tajo al máximo en pleno verano: autorizados 120 hectómetros para junio y julio
  7. Nuevo retraso en las obras del puerto de Torrevieja: la finalización del paseo del cantil de la bahía se aplaza al 15 de agosto
  8. La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del "tapón" de la desembocadura del Segura

UGT denuncia la imposición de la modificación de los turnos de trabajo del personal sanitario del centro de salud de Albatera

UGT denuncia la imposición de la modificación de los turnos de trabajo del personal sanitario del centro de salud de Albatera

La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de Alicante en el nuevo del Plan de Residuos

La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de Alicante en el nuevo del Plan de Residuos

Dolón asegura que la feria de Torrevieja vuelve al Paseo de La Libertad a mediados de julio

Dolón asegura que la feria de Torrevieja vuelve al Paseo de La Libertad a mediados de julio

Los Moros y Cristianos de Orihuela piden un crédito de 120.000 euros ante el retraso de la subvención municipal

Los Moros y Cristianos de Orihuela piden un crédito de 120.000 euros ante el retraso de la subvención municipal

Dos playas de Orihuela se suman a las hogueras de San Juan

Dos playas de Orihuela se suman a las hogueras de San Juan

Dos bañistas fallecen ahogados en Pilar de la Horadada y Torrevieja en las últimas 24 horas

Dos bañistas fallecen ahogados en Pilar de la Horadada y Torrevieja en las últimas 24 horas

Aviso amarillo el martes: la ola de calor toca techo con noches infernales que rozan los 30 grados y máximas de 39 en Alicante

Orihuela refuerza la conservación del Palmeral con un contrato de más de 2,8 millones de euros

Orihuela refuerza la conservación del Palmeral con un contrato de más de 2,8 millones de euros
Tracking Pixel Contents