Dolón asegura que la feria de Torrevieja vuelve al Paseo de La Libertad a mediados de julio

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja dio cuenta este lunes en rueda de prensa de una batería de relevantes novedades en torno al espacio portuario donde hace unos días se inauguraba el centro de ocio paseo del Mar. La encabezó el anuncio del alcalde, Eduardo Dolón, de que a mediados de julio los feriantes regresarán al paseo de La Libertad y que la nueva avenida que atraviesa el puerto se abrirá al tráfico en los próximos días. Confirmó la licitación de las primeras 40 casetas del mercado de artesanía de los hippies y el cambio denominación de la plaza de Capdepont por plaza de España, espacio en el que además, se ubicará el homenaje a las víctimas del bombardeo de agosto de 1938.

El órgano colegiado daba cuenta de la petición de la empresa Abala (Grupo Hozono Global), aceptada por los técnicos, de ampliación del plazo para la reurbanización de la explanada comprendida entre la acera del "Bahía" y el vial del nuevo centro de ocio Paseo del Mar hasta el 31 de julio, área donde se ubicaba el antiguo paseo de La Libertad que, por cierto, sí mantendrá esa denominación. Estas obras se adjudicaron por más de siete millones de euros.

Nueva explanada del paseo de La Libertad

En principio esta solicitud no implica una modificación del contrato en cuanto a presupuesto. Se justifica en la paralización de suministros debido a la guerra Estados Unidos-Irán y al hecho de que el nuevo vial que atraviesa el antiguo nuevo espacio portuario no se ha abierto y, por lo tanto, la empresa no puede continuar la pavimentación y acometer el resto de servicios a extender en lo que todavía es parte de la avenida de La Libertad, que desaparece. El vial es necesario para dar entrada al tráfico que acude al aparcamiento del puerto deportivo Marina Salinas, no tiene salida a Ramón y Cajal, con lo cual el tráfico de salida del puerto debe discurrir por la rambla Juan Mateo. Se abrirá en los próximos días. En este contexto el alcalde de Torrevieja aseguró que el compromiso municipal es que los feriantes regresen a su espacio tradicional, ahora totalmente renovado, a mediados de julio, con la festividad de la Virgen del Carmen, sin que considerara contradictorio que la ampliación de las obras sobre el mismo espacio se solicita hasta el 31 de ese mes. Con tal previsión la explanada seguiría en obras mientras comienza su actividad la feria.

El Puerto de Torrevieja inaugura el centro de ocio Paseo del Mar / Áxel Álvarez

Cuarenta primeras casetas: en octubre

En la misma rueda de prensa, que normalmente realiza el concejal secretario de junta de gobierno, Federico Alarcón, y a la que se sumó Dolón, se anunció la licitación de las primeras 40 casetas del mercadillo de los hippies. Como recogió INFORMACIÓN están valoradas en 22.000 euros cada una y un precio de licitación de 1,3 millones de euros. Este proyecto tiene, además, importantes matices. Dolón señaló que esas primeras casetas estarán instaladas en octubre de este año en el entorno de la Aduana y el muelle Mínguez, y aproximadamente en el espacio dejado por la hilera ficus que ha desaparecido del paseo de La Libertad.

Dolón señaló que los concesionarios de casetas con mayor antigüedad tendrán prioridad a la hora de acceder a esos primeros puestos, propuesta que parte de los propios vendedores. El Ayuntamiento tiene previsión de licitar la construcción, traslado y montaje de hasta 160, sin embargo, añadió una condición fundamental: los comerciantes deberán demostrar con un certificado oficial de la Generalitat Valenciana que su oferta es artesana para poder optar a instalar puesto. A esa limitación se añade el aumento de las tasas de ocupación. Los vendedores que comercializan camisetas, juguetes, fundas de móvil, entre otros productos, deberán acreditar ese certificado o abandonar la actividad. En estos momentos en torno al 25 % de los puestos ofrecen ese tipo de ofertas, muchos de ellos desde hace más de una década, en el anterior paseo de la Libertad.

Así son los puestos con los que regresará el mercado de artesanía de los hippies al puerto de Torrevieja / AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Tasas

El regidor también se extendió en una cuestión en la que hasta ahora se había abundado poco en las intervenciones públicas sobre la remodelación del ámbito portuario, impulsada desde 2022. Las tasas de ocupación de dominio público que van a tener que aportar tanto artesanos como feriantes. Hay que partir de la base de que el espacio portuario no es propiedad municipal. La Generalitat es la competente para gestionar ese espacio y fija un canon que tiene que aportar el Ayuntamiento por su concesión -documento que no se ha hecho público-. Dolón señala que una parte de la inversión municipal en la reforma portuaria y también el coste económico de la ocupación de dominio público deberá repercutirse en el canon a abonar al municipio por feriantes y artesanos.

Porque todos van a recibir instalaciones -y casetas en el caso de los hippies- sin coste alguno. Pero las tasas que hasta ahora pagaban van a subir de forma sustancial. Para ello el Ayuntamiento prepara dos ordenanzas que regularán tanto el funcionamiento de ambas actividades -la feria carecía de ella-, como el pago por el dominio público. Y es posible que algunos empresarios y autónomos que antes ejercían la actividad no se lo puedan permitir ahora. Dolón y Alarcón aseguraron que las asociaciones que defienden los intereses de ambos colectivos ya conocían estos cambios desde hace mucho tiempo. La feria trabaja en el parque de Antonio Soria desde el verano de 2023 -los usuarios habían empezado a adaptarse al cambio con la ventaja de aparcamiento ilimitado-, y los hippies fueron trasladados a la avenida de la Estación en la Semana Santa de 2025.

D. Pamies

Monumento y plaza

A raíz de la apertura prevista del vial principal que atraviesa el recinto portuario, desde el acceso del aparcamiento subterráneo hasta el dique de Levante, Dolón dio detalles de otras decisiones municipales que quizá no tenía previsto confirmar en esta rueda de prensa. Al ser preguntado por la denominación de esa nueva avenida señaló que inicialmente se pensó en Paseo del Mar, pero genera confusión con el propio centro de ocio que la jalona. A continuación indicó que el nombre de la avenida tendrá vinculación con el que se le va a dotar a la plaza de Capdepont, que pasará a denominarse plaza de España. Ahí se ubicará el homenaje consensuado por todos los partidos políticos en el pleno a las víctimas del bombardeo de agosto de 1938 por parte de la aviación fascista.

Esta plaza, en la que se ha demolido la antigua oficina de turismo y mantendrá su vegetación actual, según avanzó el alcalde, se extenderá con mayor superficie que la actual al eliminarse la actual rotonda y construirse un vial que una el acceso al puerto con la calle Rambla Juan Mateo, que se convertirá en el principal vial de salida del tráfico de la zona portuaria. La ubicación escogida para el homenaje está próxima a la calle en la que se produjo el mayor número de víctimas de aquel bombardeo: la de los "pilonicos", ahora Torrevejenses Ausentes.