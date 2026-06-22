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PILAR DE LA HORADADA

Fallece un joven de 24 años ahogado en la playa de Mil Palmeras de Pilar de la Horadada

El ahogamiento del bañista, residente en Balsicas (Murcia), se produjo fuera del horario de salvamento y socorrismo municipal

Levantamiento del cadáver del joven que falleció ahogado en la playa de Mil Palmeras de Pilar de la Horadada

Levantamiento del cadáver del joven que falleció ahogado en la playa de Mil Palmeras de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

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D. Pamies

D. Pamies

PILAR DE LA HORADADA

Un joven de 24 años falleció ahogado este domingo por la tarde en la playa de Mil Palmeras, en el litoral norte de Pilar de la Horadada. El aviso a los servicios de emergencia se produjo pasadas las ocho y cuarto de la tarde, según confirmaron a INFORMACIÓN fuentes municipales.

La persona ahogada era de nacionalidad española y residía en la pedanía de Balsicas, en Torre Pacheco, de la vecina Región de Murcia.

Fuera del horario

El ahogamiento se produjo fuera del horario de vigilancia y salvamento del servicio municipal de socorrismo en las playas. Esta zona de playa cuenta con ese dispositivo a diario desde el 15 de junio hasta las siete de la tarde.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, además de la asistencia sanitaria, que realizo maniobras de reanimación cardiopulmonar. El levantamiento del cadáver se produjo pasadas las 21.30 horas.

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Amarilla

Durante toda la jornada, según la empresa de gestión del socorrismo, Ambumar, ondeó la bandera amarilla de baño con precaución en el norte y centro de esta playa de Mil Palmeras. En la última semana, al calor y la calima se ha sumado el viento de levante lo que ha empeorado el estado de la mar, que se había mantenido en calma durante todo el mes de junio. Por ejemplo, en varias playas de Orihuela Costa y Elche, que gestiona la misma empresa, este domingo ondeó la bandera roja que prohibía el baño.

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