PILAR DE LA HORADADA
Fallece un joven de 24 años ahogado en la playa de Mil Palmeras de Pilar de la Horadada
El ahogamiento del bañista, residente en Balsicas (Murcia), se produjo fuera del horario de salvamento y socorrismo municipal
Un joven de 24 años falleció ahogado este domingo por la tarde en la playa de Mil Palmeras, en el litoral norte de Pilar de la Horadada. El aviso a los servicios de emergencia se produjo pasadas las ocho y cuarto de la tarde, según confirmaron a INFORMACIÓN fuentes municipales.
La persona ahogada era de nacionalidad española y residía en la pedanía de Balsicas, en Torre Pacheco, de la vecina Región de Murcia.
Fuera del horario
El ahogamiento se produjo fuera del horario de vigilancia y salvamento del servicio municipal de socorrismo en las playas. Esta zona de playa cuenta con ese dispositivo a diario desde el 15 de junio hasta las siete de la tarde.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, además de la asistencia sanitaria, que realizo maniobras de reanimación cardiopulmonar. El levantamiento del cadáver se produjo pasadas las 21.30 horas.
Amarilla
Durante toda la jornada, según la empresa de gestión del socorrismo, Ambumar, ondeó la bandera amarilla de baño con precaución en el norte y centro de esta playa de Mil Palmeras. En la última semana, al calor y la calima se ha sumado el viento de levante lo que ha empeorado el estado de la mar, que se había mantenido en calma durante todo el mes de junio. Por ejemplo, en varias playas de Orihuela Costa y Elche, que gestiona la misma empresa, este domingo ondeó la bandera roja que prohibía el baño.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
- Orihuela: Medina pide anular el juicio porque se basa en el testimonio de un exinterventor condenado por cohecho
- Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua
- La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera
- La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos
- Trasvase del Tajo al máximo en pleno verano: autorizados 120 hectómetros para junio y julio
- Nuevo retraso en las obras del puerto de Torrevieja: la finalización del paseo del cantil de la bahía se aplaza al 15 de agosto
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del "tapón" de la desembocadura del Segura