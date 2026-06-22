La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de la provincia en la revisión del Plan Integral de Residuos

La Generalitat Valenciana ha publicado la documentación de la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2025-2035, instrumento con el que la administración autonómica quiere planificar la gestión de residuos para la próxima década. Una de sus novedades más relevantes es que el borrador inicial da vía libre al despliegue e implantación de la tecnología de incineración de basura -a la que se refiere exclusivamente en el documento como valorización energética- para toda la Comunidad Valenciana. El documento fija objetivos, infraestructuras, inversiones y criterios territoriales para reducir el enterramiento de la basura en el vertedero, aumentar la recogida separada y adaptar el sistema valenciano a las exigencias estatales y europeas de reciclaje, reutilización y valorización.

Rechazo

La memoria-borrador concede un papel importante a la valorización energética y química de los rechazos de las plantas de tratamiento mecánico-biológico, las TMB. El rechazo es la fracción de residuos que queda después del triaje y que no puede reutilizarse ni reciclarse. En definitiva, la que no hay más remedio que enterrar en los vertederos y que sigue siendo una proporción muy elevada sobre el total.

En 2023, último ejercicio del que el documento ofrece datos, la legislación situaba el objetivo máximo de eliminación en vertedero en el 30%, pero el dato real fue del 42%. En las plantas TMB, el rechazo enviado a vertedero alcanzó el 52% de las entradas. La justificación de la opción a la incineración en el documento es que la Comunidad no podrá cumplir el objetivo de limitar al 10% el vertido de residuos municipales en 2035 solo con la mejora de las plantas actuales y del reciclaje en origen. En el escenario sin nuevas salidas para el rechazo, el documento calcula que las plantas con vertederos todavía tendrían que enterrar en torno al 18% de los residuos que recibieran en 2035. Y esa cifra del 18 % ya sería una previsión muy optimista. En la mayoría de las plantas con vertedero que operan en la Comunidad Valenciana la cifra de rechazo -lo que no se puede reciclar y se entierra- todavía se sitúa en torno al 50 % del total. En las plantas más obsoletas apenas se puede reciclar el 35 % de lo que reciben.

Para corregir esa desviación, plantea impulsar la valorización material, química o energética de al menos el 50% en peso del rechazo procedente de las plantas TMB. Esa es la base técnica sobre la que se introduce la posibilidad de nuevas instalaciones de tratamiento térmico o químico.

La memoria insiste en justificar esa alternativa, también, en la necesidad de reducir el uso de vertederos, evitar traslados de residuos, cumplir el principio de proximidad y garantizar capacidad suficiente para tratar la fracción no reciclable. Y es ahí donde contempla instalaciones de menor tamaño en plantas TMB cuando el vertedero de referencia esté colmatado y no haya suelo disponible para ampliarlo o construir uno nuevo. Sin embargo, pese a limitar esa implantación a esos condicionantes, la memoria sí prevé una partida económica millonaria específica para esa valorización para todas las instalaciones de tratamiento y eliminación con vertedero de la provincia: El nuevo plan señala expresamente las áreas alicantinas, las partidas económicas asociadas a ese concepto de valorización energética alcanzan 60,5 millones en El Campello, 40 millones en Xixona, 20 millones en Villena, 70 millones en Alicante-Fontcalent, 40 millones en Elx y 45 millones en la Vega Baja (en el texto dice Orihuela). La Vega Baja carece ahora de planta de tratamiento. Tiene en previsión la construcción de una planta de tratamiento mecánico-biológico sin vertedero en Torremendo (Orihuela) -y según aseguraba el Consorcio Comarcal- sin valorización energética, que se justifica, además, como una fuente energética para sostener el funcionamiento de esas mismas instalaciones.

Planta de tratamiento de Guadassauar en Valencia / SARAY FAJARDO

Valorización energética: incineración

Aunque no lo llama incineración, el propio documento define la valorización energética como la “combustión basada en una oxidación térmica total en exceso de oxígeno”, con temperaturas de combustión de 850 a 1.100 grados, y enumera como tipologías los hornos de parrilla, rotativo y lecho fluido". En ese mismo apartado señala que la valorización "en horno de parrilla es apta para residuos domésticos, industriales, lodos de depuradora o residuos hospitalarios, y que el horno rotativo permite incinerar prácticamente cualquier residuo".

Imagen de una instalación de incineración en Valdemingómez, en la Comunidad de Madrid / Alejandro Martínez Vélez

Una planta provincial

El documento señala expresamente que sería necesario desarrollar una instalación de valorización energética en la provincia de Valencia -por el presupuesto previsto de más de 400 millones de euros el plan señala la ubicación claramente en Quart de Poblet- y deja abierta la posibilidad de una segunda planta de valorización energética -de mucha mayor entidad a las que prevé en los vertederos- para la provincia de Alicante. Algo que ya ha apuntado en varias ocasiones el conseller del área Vicente Martínez Mus en sus intervenciones sobre el futuro de la gestión de residuos. Sin embargo, el documento no concreta emplazamiento, tecnología definitiva ni calendario de tramitación, aunque sí incorpora esa opción a la planificación autonómica.

Ecologistas en Acción La publicación se somete ahora a un periodo de consultas para iniciar el trámite de evaluación ambiental estratégica, según desveló Ecologistas en Acción del Pais Valencià, que rechaza la opción de la Generalitat por las incineradoras y señala que sigue sin profundizarse en el modelo de concienciación, separación en origen, reciclaje, plantas de biorresiduos y ecoparques que en otras zonas de España y Europa sí se aproximan al objetivo de residuo cero. Al documento le queda una larga tramitación administrativa, sujeta a alegaciones y cambios, con lo que no estaría aprobado antes de un año.

Valorización química

El plan no utiliza de forma principal la palabra incineradora para esa posible planta de Alicante, sino la expresión valorización energética e incorpora además otras vías de tratamiento del rechazo, derivadas de distintos tipos de incineración sin oxígeno que permiten generar subproductos de la basura. Cita la gasificación, la pirólisis y la producción de combustibles o biocombustibles a partir de combustible sólido recuperado (CSR). En estos casos, el rechazo puede transformarse en gas de síntesis, metanol, etanol, bioaceites, bioplásticos u otros productos. Eso sí, a través de una tecnología que no es fácil de implantar porque exige instalaciones totalmente herméticas, sin oxígeno. La memoria agrupa esas opciones bajo el concepto de valorización química y energética.

El texto no desagrega cuántas toneladas irían a valorización energética y cuántas a valorización química. Presenta ambas tecnologías junto a la valorización material como una misma salida para reducir el rechazo que acabaría en vertedero. El efecto previsto es relevante. En el escenario que incorpora valorización material, energética y química, el rechazo destinado a vertedero bajaría en 2035 a 245.586 toneladas, el 8% de los residuos municipales. En el escenario sin esa incorporación, el rechazo a vertedero rondaría las 565.672 toneladas, el 18%.