Los Moros y Cristianos de Orihuela piden un crédito de 120.000 euros ante el retraso de la subvención municipal

La Asociación de Moros y Cristianos de Orihuela "Santas Justa y Rufina" ha aprobado en una sesión extraordinaria pedir una póliza de crédito de 120.000 euros para poder pagar a proveedores, bandas de música, trajes y desfiles. Aunque la organización cuenta con una subvención nominal -directa, sin necesidad de concursar- de 130.000 euros por parte del Ayuntamiento, la institución, que se encamina a la celebración de los grandes actos, prefiere disponer ya de presupuesto, ya que la ayuda municipal suele abonarse con retraso.

La demora en el pago supone también que se llegue tarde a saldar las facturas, con un consiguiente recargo. "Pagar mal encarece los gastos", manifiesta el presidente de la asociación, Enrique Riquelme, que también explica que solicitar un crédito es un ejercicio de transparencia, operatividad y gestión, pero sobre todo de responsabilidad, no solo con los proveedores sino también porque son unas fiestas que intentan dinamizar el comercio. En este sentido, Riquelme recuerda que estas celebraciones, declaradas de Interés Turístico Nacional, generan en torno a 8 millones de euros, aunque solo 3 se quedan en la ciudad.

La junta de gobierno local acaba de aprobar una línea de ayudas de 368.600 euros para apoyar a comisiones y asociaciones que llevan a cabo las fiestas tradicionales y populares en el municipio durante este año, que se tramita en régimen de concurrencia competitiva, excluyendo de esta convocatoria las actividades relacionadas con la Semana Santa y las Fiestas de la Reconquista, dada su singularidad y que cuentan cada una de ellas con una subvención específica de 130.000 euros.

Gastos

Con todo, tanto la Junta Mayor de Cofradías como la asociación festera tienen que presentar un proyecto con los actos y gastos previstos y justificar las facturas. Entre los gastos subvencionables se incluyen actuaciones directamente vinculadas a la organización de las fiestas, como bandas de música, espectáculos, actividades culturales, pirotecnia, alquiler de infraestructuras, publicaciones festivas, seguros o memorias técnicas necesarias para el desarrollo de los eventos.

De esta forma, el Ayuntamiento realiza el abono anticipado del 80 % de la subvención concedida, mientras que el 20 % restante se hará efectivo una vez presentada y aprobada la correspondiente justificación de gastos.

Un proceso que, con los tiempos y burocracia administrativa, genera incertidumbre y mala imagen ante los proveedores. De ahí que los festeros hayan aprobado solicitar el crédito, algo que, por otro lado, también hicieron ya el año pasado, aunque en octubre, cuando las ayudas salieron en el noveno mes del año y, en el caso de la Reconquista, se abonaron a finales de noviembre.

Este año, la Concejalía de Fiestas, que dirige Rocío Ortuño, las ha tramitado tres meses antes, después de las críticas que se produjeron en 2025 por sacarlas adelante en octubre. Otra de las polémicas que marcaron estas ayudas fue el retraso en los abonos, que en general se realizaron en diciembre, además de las presuntas irregularidades en las facturas presentadas por las comisiones de fiestas de La Murada y Orihuela Costa que el Ayuntamiento acabó llevando a la Fiscalía y que incluso se saldó con el cese de un asesor del alcalde.

Fueron múltiples las quejas por parte de la oposición y sobre todo de las comisiones de fiestas que reciben este dinero para poner en pie los actos anuales de sus poblaciones, manifestando en este tiempo hartazgo y preocupación por no poder, a su vez, pagar a los proveedores, poniendo tiempo, dinero y esfuerzo, y recibiendo solo incertidumbre. Un retraso que incluso puso en peligro la celebración de festejos en algunos barrios y pedanías.

Así, la Asociación de Moros y Cristianos ha decidido curarse en salud pidiendo un crédito antes de tener que cerrar sus cuentas a finales de septiembre.

Actos

La ciudad se encamina a celebrar sus fiestas de Moros y Cristianos, del 11 al 25 de julio, una de sus celebraciones más emblemáticas. Antes, este fin de semana la Reconquista ha llegado a Orihuela Costa, con un gran desembarco en la playa de La Glea en Campoamor, de la mano de la embajada del bando de la media luna, capitaneada por los Abdelazíes, con un gran éxito de público en lo que pretende ser una iniciativa que se repita los próximos años.

La jornada contó con navegación de la comitiva y simulación de artillería desde Cabo Roig y la torrevigía. Sobre la arena, actores especializados en batallas medievales recrearon un espectacular combate -riguroso y visualmente impactante- para unir tradición, emoción y leyenda que hizo viajar siglos atrás.

Además, este martes se dará el pistoletazo de salida a un nuevo año festero con la presentación oficial de la Revista de Fiestas 2026, una publicación cargada de historia, tradición y sentimiento festero, a las 20:30 horas en el auditorio de La Lonja.

En cuanto a los actos más destacados, el sábado 11 de julio será la tradicional Exaltación Festera, dando inicio a unos días marcados por la historia, la música y la convivencia entre comparsas. El miércoles 15 se llevará a cabo la recepción en el Ayuntamiento y la exposición pública del Oriol el viernes 17. El domingo 19 tendrá lugar la Ofrenda de Flores, uno de los momentos más emotivos de las fiestas. El martes 21 se celebrará la Guerrilla y Toma del Castillo, uno de los actos más representativos del carácter histórico de estas fiestas. El miércoles 22 será el turno del Desfile Infantil, seguido de la Retreta el jueves 23 para llenar las calles de ambiente festivo y humor antes de la Entrada Cristiana el viernes 24 y la Entrada Mora el sábado 25, con sus boatos y su despliegue de trajes, música y color.