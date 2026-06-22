Colegios que no dan abasto: Orihuela Costa tiene un déficit de 600 plazas escolares
Los tres CEIP del litoral asumen alrededor de 1.730 alumnos, cien están a la espera de admisión y se calcula otro centenar fuera de plazo ordinario, mientras que la capacidad oficial es para unos 1.260 niños
El proceso de matriculación en Infantil y Primaria está arrojando unos números que dan cuenta de la saturación que sufren los colegios en Orihuela Costa. El número de matrículas en los tres centros educativos que hay en el litoral se sitúa en torno a 1.730 alumnos. Sin embargo, la capacidad -oficial- está en 1.260 plazas.
A ello se suman cien solicitudes que se han quedado fuera, al menos de momento hasta que se reúna la comisión de escolarización para encontrarles hueco, más otro centenar de matrículas sobrevenidas -fuera del plazo ordinario- que se calcula que irán entrando en función de los emails y llamadas que ya están recibiendo de padres que viven en otro lugar y que quieren matricular a sus hijos cuando se instalen en la Costa en otoño, algo que en la zona costera se produce a lo largo de todo el curso escolar.
Por colegios, Los Dolses tiene una capacidad para 360 alumnos, aunque en realidad alberga a unos 650, mientras que el CEIP Playas de Orihuela está hecho para 540 estudiantes y recibe a 630. Lo mismo ocurre con el Número 20, con aulas prefabricadas para 360 niños que asumen 450.
Con estos números, la realidad excede a la capacidad oficial. Es decir, faltan unas 600 plazas en la Costa. La solución, apuntan desde las comunidades educativas, pasaría por ampliar Los Dolses -que está a la espera de incrementar su espacio desde hace una década-, construir en ladrillo el Número 20 con tres líneas -tres aulas por curso- y aun así habría que ir pensando en un cuarto colegio. Eso o la opción de un centro a cuatro líneas, algo que no convence ni a docentes ni a madres y padres.
Rendimiento escolar
Hasta ahora se vislumbra un nuevo curso con el hacinamiento que ya se ha hecho característico de la zona, donde las carencias se han ido solventando con barracones y reconvirtiendo espacios para dar clase en almacenes, aulas de informática o de música y psicomotricidad infantil, pasillos, bibliotecas, salas de profesores... o cualquier rincón que haya.
Además, en el litoral el nivel académico se resiente por el desconocimiento del idioma, en más de un 70 % del alumnado. Así, la falta de recursos humanos, aulas de inmersión para los recién llegados e infraestructuras hace que no se puedan permitir el lujo de que los niños que no alcancen el nivel adecuado puedan repetir, y no pueden porque sencillamente no caben. No hay aulas para que repitan curso, una cuestión que los directores han expuesto en varias ocasiones tanto a inspección educativa como a la dirección territorial y a conselleria, sin que se hayan tomado cartas en el asunto.
Todo ello, insisten las mismas fuentes, "es algo que clama al cielo y atenta contra el derecho de los niños a tener una educación de calidad", sin olvidar que quienes matriculan a sus hijos en la Costa no se esperan que las circunstancias y las características de esta zona sean tan complicadas y que los servicios educativos estén tan desabastecidos.
Escuela de verano
Para mayor descontento, en época estival, padres y madres de Orihuela Costa también se sienten discriminados con respecto a la ciudad a cuenta de las escuelas municipales de verano, que solo dan cabida a los escolares de los centros educativos oriolanos. Sin embargo, en el litoral, por cercanía muchos van a estudiar a San Miguel de Salinas o Torrevieja. A su vez, las escuelas de verano en estos municipios son solo para empadronados, por lo que estos niños no pueden optar ni a una ni a otra.
El colegio Los Dolses suele lanzar una escuela de verano propia hasta septiembre, pero este año esta iniciativa no ha salido adelante, por lo que hay muchas familias que se han quedado sin este servicio cuando precisamente es en esta época del año cuando muchos padres son cuando más trabajo tienen por las características turísticas propias del litoral oriolano.
Denuncia por vertidos
El director del CEIP Los Dolses, Isaac Bonafé, ha interpuesto este lunes una denuncia a la comunidad de propietarios del vecindario que linda con el colegio después de que hayan instalado otro desagüe, y ya van 12, en las terrazas, vertiendo el agua residual al parque infantil.
Ante la inacción del Ayuntamiento de Orihuela, el centro educativo ha denunciado vertidos al patio procedentes de las viviendas colindantes: "Nos tienen arrinconados, en medio de orines y heces, y aquí nadie hace nada", manifestaba hace escasos días Bonafé.
El colegio ha registrado en reiteradas ocasiones multitud de escritos ante la Concejalía de Urbanismo, advirtiendo de que el patio del centro escolar se ha convertido en la zona de desagüe de las viviendas colindantes.
La dirección y el AMPA han estallado contra lo que consideran que pone en riesgo la salubridad de un centro al que acuden más de 600 alumnos. El muro que separa el colegio de las terrazas traseras de los inmuebles está tan deteriorado que se ha precintado un tercio del patio escolar ante el riesgo de que colapse. Bonafé, que ha contabilizado hasta 12 desagües, uno nuevo hace apenas unas semanas y el anterior en agosto del año pasado, por lo que, recordaba, "no es una cuestión puntual", sino "un problema que se arrastra desde hace 15 años".
Sus antecesores en el cargo también lo denunciaron, en repetidas ocasiones con escritos por registro al Ayuntamiento, pero "nadie viene a obligar a los vecinos a que cumplan la legalidad y dejen los agujeros sellados, con un desagüe en sus casas como sería lo normal", lamentaba. En este sentido, añadía que "las infraestructuras y el mantenimiento siempre ha sido una deficiencia en la Costa, pero esto es permitir ilegalidades".
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