Colegios que no dan abasto: Orihuela Costa tiene un déficit de 600 plazas escolares

El proceso de matriculación en Infantil y Primaria está arrojando unos números que dan cuenta de la saturación que sufren los colegios en Orihuela Costa. El número de matrículas en los tres centros educativos que hay en el litoral se sitúa en torno a 1.730 alumnos. Sin embargo, la capacidad -oficial- está en 1.260 plazas.

A ello se suman cien solicitudes que se han quedado fuera, al menos de momento hasta que se reúna la comisión de escolarización para encontrarles hueco, más otro centenar de matrículas sobrevenidas -fuera del plazo ordinario- que se calcula que irán entrando en función de los emails y llamadas que ya están recibiendo de padres que viven en otro lugar y que quieren matricular a sus hijos cuando se instalen en la Costa en otoño, algo que en la zona costera se produce a lo largo de todo el curso escolar.

Por colegios, Los Dolses tiene una capacidad para 360 alumnos, aunque en realidad alberga a unos 650, mientras que el CEIP Playas de Orihuela está hecho para 540 estudiantes y recibe a 630. Lo mismo ocurre con el Número 20, con aulas prefabricadas para 360 niños que asumen 450.

Con estos números, la realidad excede a la capacidad oficial. Es decir, faltan unas 600 plazas en la Costa. La solución, apuntan desde las comunidades educativas, pasaría por ampliar Los Dolses -que está a la espera de incrementar su espacio desde hace una década-, construir en ladrillo el Número 20 con tres líneas -tres aulas por curso- y aun así habría que ir pensando en un cuarto colegio. Eso o la opción de un centro a cuatro líneas, algo que no convence ni a docentes ni a madres y padres.

Rendimiento escolar

Hasta ahora se vislumbra un nuevo curso con el hacinamiento que ya se ha hecho característico de la zona, donde las carencias se han ido solventando con barracones y reconvirtiendo espacios para dar clase en almacenes, aulas de informática o de música y psicomotricidad infantil, pasillos, bibliotecas, salas de profesores... o cualquier rincón que haya.

Además, en el litoral el nivel académico se resiente por el desconocimiento del idioma, en más de un 70 % del alumnado. Así, la falta de recursos humanos, aulas de inmersión para los recién llegados e infraestructuras hace que no se puedan permitir el lujo de que los niños que no alcancen el nivel adecuado puedan repetir, y no pueden porque sencillamente no caben. No hay aulas para que repitan curso, una cuestión que los directores han expuesto en varias ocasiones tanto a inspección educativa como a la dirección territorial y a conselleria, sin que se hayan tomado cartas en el asunto.

Todo ello, insisten las mismas fuentes, "es algo que clama al cielo y atenta contra el derecho de los niños a tener una educación de calidad", sin olvidar que quienes matriculan a sus hijos en la Costa no se esperan que las circunstancias y las características de esta zona sean tan complicadas y que los servicios educativos estén tan desabastecidos.

Escuela de verano

Para mayor descontento, en época estival, padres y madres de Orihuela Costa también se sienten discriminados con respecto a la ciudad a cuenta de las escuelas municipales de verano, que solo dan cabida a los escolares de los centros educativos oriolanos. Sin embargo, en el litoral, por cercanía muchos van a estudiar a San Miguel de Salinas o Torrevieja. A su vez, las escuelas de verano en estos municipios son solo para empadronados, por lo que estos niños no pueden optar ni a una ni a otra.

El colegio Los Dolses suele lanzar una escuela de verano propia hasta septiembre, pero este año esta iniciativa no ha salido adelante, por lo que hay muchas familias que se han quedado sin este servicio cuando precisamente es en esta época del año cuando muchos padres son cuando más trabajo tienen por las características turísticas propias del litoral oriolano.