Orihuela refuerza la conservación del Palmeral con un contrato de más de 2,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado la gestión integral del Palmeral de San Antón, una actuación que permitirá reforzar la conservación, regeneración y protección de uno de los espacios naturales y patrimoniales más importantes del municipio.

El nuevo contrato cuenta con un presupuesto base de 2.822.815 euros para un periodo inicial de cuatro años -con posibilidad de una prórroga adicional de una anualidad- y permitirá desarrollar una gestión especializada y continuada sobre el conjunto declarado Bien de Interés Cultural. La actuación contempla la conservación de más de 7.000 palmeras inventariadas, así como de los elementos agrícolas, paisajísticos, hidráulicos y medioambientales que forman parte de este enclave singular.

La nueva licitación supone además una mejora sustancial de los recursos destinados al servicio. El incremento económico con respecto al contrato anterior -en 2021 la mercantil Actúa se hizo con la adjudicación por 674.313 euros por dos años- responde al aumento de aproximadamente un 20 % de los medios humanos especializados, a la incorporación de nueva maquinaria y equipamiento técnico, así como a la ampliación de los servicios incluidos en el contrato. Entre las novedades destaca la incorporación de maquinaria necesaria para determinadas actuaciones de conservación y trasplante que hasta ahora debían contratarse de manera independiente por parte del Ayuntamiento.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo contrato es que incorpora por primera vez la gestión integral del invernadero y los viveros municipales, una herramienta fundamental para garantizar el rejuvenecimiento progresivo del Palmeral. En estas instalaciones se desarrollará la germinación de semillas, huesos de palmeras, la producción de nuevos ejemplares y su posterior traslado a viveros y parcelas donde serán plantados de forma definitiva, asegurando así el rejuvenecimiento y aumento de densidad de este espacio protegido.

Además de la conservación ordinaria de las palmeras, el contrato incluye actuaciones orientadas a la recuperación y mejora integral del Palmeral. Entre ellas se encuentran la realización de nuevas plantaciones, la reposición de ejemplares perdidos, la retirada de hijuelos, la recuperación de parcelas agrícolas, la siembra de nuevas superficies y el mantenimiento de los azarbes y de la red tradicional de riego que forman parte de la identidad histórica y agrícola de este espacio.

La nueva gestión contempla también la conservación de los olivos, frutales y demás especies vegetales presentes en el entorno, contribuyendo a mantener el valor ambiental, paisajístico y etnológico que caracteriza al Palmeral de San Antón.

Contra las plagas

Asimismo, supone un aumento de un 60 % de tratamientos fitosanitarios, el refuerzo de la lucha contra el picudo rojo y otras plagas mediante la aplicación de tratamientos, sistemas biológicos de control, técnicas de endoterapia y una red permanente de seguimiento y trampeo que permitirá actuar de manera preventiva y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda afectar a los ejemplares.

También se incorporan programas específicos de supervisión y seguimiento técnico permanente, labores de limpieza integral del paraje, desbroce selectivo de linderos y cauces, así como actuaciones de gestión del riesgo mediante técnicas avanzadas de diagnóstico que permitirán evaluar el estado de los ejemplares y actuar de forma preventiva cuando sea necesario para garantizar tanto su conservación como la seguridad de las personas.

El contrato también contempla la actualización continua de la información técnica del Palmeral mediante sistemas de seguimiento e inventariado (SIG) que facilitarán una mejor planificación de las actuaciones futuras y una gestión más eficiente de este espacio protegido.

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, ha destacado que esta nueva licitación supone "un paso adelante en la gestión del Palmeral, ya que pasamos de un modelo centrado principalmente en el mantenimiento a una estrategia integral de conservación y futuro para este espacio único".

En este sentido, ha explicado que "el incremento de la inversión responde a la ampliación de los servicios incluidos, al refuerzo del personal especializado y a la incorporación de nuevas herramientas de conservación que permitirán mejorar notablemente la gestión del Palmeral, así como los altos costes de tratamiento contra las plagas".

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Por último, la edil ha señalado que "estamos hablando de uno de los espacios más valiosos de Orihuela desde el punto de vista histórico, paisajístico y medioambiental. Este contrato nos permitirá actuar no solo sobre las necesidades actuales del Palmeral, sino también planificar su futuro, garantizando su conservación y regeneración para las próximas generaciones".