Dos playas de Orihuela se suman a las hogueras de San Juan

Como suele ser ya habitual, Orihuela mantiene hasta el último momento la incógnita de si se podrán celebrar las hogueras de San Juan en sus once playas. A menos de 24 horas del evento, parece que ni en el propio Ayuntamiento se ponen de acuerdo, con diferencias de criterio entre las concejalías de Costa y Seguridad Ciudadana, que dirigen respectivamente Manuel Mestre (Vox) y Mónica Pastor (PP).

Hasta el punto de que, por el momento, el Consistorio no lo ha comunicado oficialmente, pero por iniciativa de Mestre se está informando en el litoral de que se podrá celebrar la entrada del verano este martes en las playas de La Glea (Campoamor) y La Zenia, sin que el resto del equipo de gobierno popular vaya a tomar medidas especiales, por ejemplo, en cuanto a más presencia policial (competencia de Seguridad Ciudadana) o más limpieza (a cargo de la edil Rocío Ortuño).

De hecho, una de las empresas adjudicatarias de los chiringuitos está difundiendo el evento, que tendrá lugar desde las 20:00 a las 2:00 horas, con las condiciones que ha trasladado la Concejalía de Costa para la noche más mágica -y corta- del año. En el acceso a los arenales se hará entrega de madera libre de residuos, sin que se permita la entrada con ningún otro tipo de madera ni combustibles.

Además, para evitar riesgos, se recomienda que las hogueras no superen un metro de altura. Por último, se recuerda a los usuarios que al terminar recojan todos sus enseres y desperdicios, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de los asistentes para que colaboren en la conservación del entorno.

Así, Orihuela tira por el camino de en medio, sin prohibirlas, como en municipios vecinos, ni tampoco levantar demasiado la mano. No en vano, de forma genérica el servicio provincial de Costas no autoriza la realización de hogueras en las playas. Pero si el Ayuntamiento que les da el visto bueno no pide expresamente que se celebren, mira hacia otro lado. Porque la competencia de que se cumpla la Ley de Costas y el dominio público no se deteriore es de la Administración central, pero la responsabilidad de su mantenimiento es de los ayuntamientos.

Otras localidades

De todos los ayuntamientos litorales de la Vega Baja, los más restrictivos son Pilar de la Horadada y Guardamar del Segura. En el primer municipio está expresamente prohibido acceder a las playas para realizar hogueras y botellón esa noche -un bando de la Alcaldía suele recordar que lo que no se puede todo el año tampoco es excepción en San Juan-. El segundo concentra los actos en un solo tramo de la playa centro, con una hoguera y espectáculo del Grup Foguerer "Els Milotxes" para todos los vecinos y visitantes y prohíbe las hogueras -la mayor parte de su playa se ubica junto a una gran pinada-.

Mientras, Torrevieja permitirá, un año más, las hogueras, que estarán controladas por efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. El Consistorio aportará 30 toneladas madera de pino y mimosa -sin que se permita otro tipo de maderas ni elementos- para los fuegos en las playas de La Mata, Los Locos, El Cura y Los Náufragos, con horario limitado desde las 20 horas hasta las 2 de la madrugada.

Los puntos de reparto de leña serán en la playa de Los Náufragos a la entrada del muelle de Poniente; en la playa de Los Locos (zona centro) y en la playa del Cura (zona norte). En La Mata habrá tres: en la avenida del Agua (junto a la estación de bombeo), en la avenida de los Europeos, junto al puesto de salvamento y en La Mata pueblo frente a la plaza de Encarnación Puchol. La Concejalía de playas recomienda que las hogueras no superen el metro de altura por motivos de seguridad.