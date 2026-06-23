TORREVIEJA
El CEI Niño Jesús de Torrevieja cierra el curso con un gran festival de fin de curso y la participación de más de 200 familias
El festival de fin de curso ha sido la culminación de un año de trabajo centrado en los elementos de la naturaleza, con actuaciones y juegos compartidos entre alumnos y familias
INFORMACIÓN
El Centro de Educación Infantil Niño Jesús de Torrevieja ha puesto el broche final al curso académico con un emotivo festival de fin de curso 2025/2026, en el que han participado todas las familias del centro, en una jornada que ha vuelto a confirmar el espíritu participativo y la cercanía que caracterizan a esta escuela de larga tradición torrevejense.
Vida diaria del centro
A lo largo de este curso, más de 200 familias han formado parte de la vida diaria del centro, que ha desarrollado su proyecto educativo en torno a los cuatro elementos de la naturaleza (fuego, agua, tierra y aire), un eje temático que ha permitido a los más pequeños explorar, experimentar y aprender a través del juego y la curiosidad durante todo el año.
El festival de cierre ha sido la culminación de este trabajo, con actuaciones, juegos y momentos compartidos en familia que han llenado de emoción las instalaciones del centro.
Compromiso
Con el cierre del curso 2025/2026, el centro reafirma su compromiso con una educación infantil de calidad, cercana y centrada en el bienestar y el crecimiento de los más pequeños, así como en la implicación activa de las familias.
El CEI Niño Jesús, en el casco urbano de Torrevieja, destaca por sus instalaciones, con un patio de grandes dimensiones que permite el juego al aire libre, cocina propia con supervisión de nutricionista para garantizar una alimentación equilibrada y adaptada a cada etapa, así como un programa de psicomotricidad y un equipo docente altamente cualificado y comprometido con el desarrollo integral de cada niño y niña.
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