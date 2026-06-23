TORREVIEJA
Sueña Torrevieja lleva al pleno el colapso de la oficina de Extranjería de la Policía Nacional denunciado por Jupol
Los agentes aseguran que las dependencias donde además se tramitan DNI y pasaporte están saturadas en una moción del grupo independiente que será respaldada por la mayoría absoluta del PP
Sueña Torrevieja defenderá en el próximo pleno ordinario del 29 de junio una moción para reclamar al Gobierno de España y al Ministerio del Interior más personal, más medios y unas dependencias adecuadas para la Oficina de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional en Torrevieja, situadas en la calle Arquitecto Larramendi. La formación municipalista se hace eco de la denuncia realizada por el sindicato policial, Jupol, recogida por INFORMACIÓN, sobre lo que los agentes califican como saturación del servicio y plantea una respuesta estructural para una oficina que atiende a miles de vecinos, población extranjera y usuarios afectados por la presión estacional del municipio.
Realidad demográfica
El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, sostiene que la oficina no cuenta con los recursos necesarios para atender la realidad demográfica, turística y migratoria del municipio. La formación recuerda que Torrevieja supera ampliamente los 100.000 residentes y que su población aumenta de forma considerable en determinados periodos del año.
La propuesta pide ampliar de forma estructural la plantilla, cubrir las vacantes existentes, crear nuevas plazas y mejorar las infraestructuras de la oficina, que es un local cedido por el Ayuntamiento de Torrevieja. La misma fuente considera que el problema no es puntual, sino una saturación prolongada que afecta tanto a los vecinos y usuarios como a los funcionarios que trabajan en esas dependencias. La moción también plantea que el Ayuntamiento se implique en la búsqueda de soluciones junto a la Subdelegación del Gobierno y la Dirección General de la Policía. La formación propone que, si fuera necesario, el Consistorio facilite un inmueble municipal para ampliar o complementar las actuales instalaciones.
Enmienda
Samper anunció que aceptará la enmienda parcial presentada por el Partido Popular al considerar que no altera el objetivo principal de la moción. Según el portavoz, la prioridad es que Torrevieja disponga cuanto antes de más personal, más medios y unas dependencias acordes con el volumen de trabajo de la oficina.
Sueña Torrevieja insiste en que la competencia corresponde al Estado, pero defiende que el Ayuntamiento no puede desentenderse de un problema que afecta al funcionamiento de un servicio público básico. La formación reclama además mecanismos permanentes de coordinación entre administraciones para evitar nuevas situaciones de saturación. “Torrevieja merece un servicio de Extranjería y Documentación dimensionado a su realidad”, resume Samper.
La Subdelegación del Gobierno señaló que el subdelegado Manuel Pineda se reuniría con los representantes sindicales para escuchar su reivindicación
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