Torrevieja conmemora el 20 aniversario del Teatro Municipal

El Teatro Municipal de Torrevieja conmemora este año el vigésimo aniversario de su inauguración, celebrando veinte años de intensa actividad cultural que han convertido este espacio escénico, según el equipo de gobierno, en uno "de los grandes referentes artísticos de la ciudad y de la provincia de Alicante".

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y el concejal de Cultura, Antonio Quesada, ha presentado el programa especial organizado para celebrar esta efeméride bajo el lema “20 años compartiendo cultura, haciendo latir el corazón de Torrevieja”, una frase que resume el papel desempeñado por el Teatro Municipal desde que abrió sus puertas el 28 de junio de 2006.

Durante estas dos décadas, miles de espectadores han pasado por sus butacas para disfrutar de representaciones teatrales, conciertos, espectáculos de danza, musicales, certámenes, galas y eventos culturales que han contribuido a consolidar una programación estable y de calidad, convirtiendo al teatro en un auténtico punto de encuentro para generaciones de torrevejenses y visitantes. Más 600.000 espectadores y más de 1.500 espectáculos (con la representación de más de 30 musicales) y la presencia y participación de más de 50 entidades culturales y musicales de Torrevieja, según las cifras que se ofrecieron en rueda de prensa.

Testigo

El Teatro ha sido testigo de algunos de los acontecimientos culturales más importantes vividos en la ciudad durante los últimos veinte años. Grandes compañías nacionales e internacionales, artistas de primer nivel y centenares de creadores locales han encontrado en este escenario un espacio privilegiado para compartir su talento con el público. La celebración de este aniversario pretende rendir homenaje no solo al edificio y a su programación, sino también a todas las personas que han contribuido a hacer posible su crecimiento: trabajadores, técnicos, artistas, asociaciones culturales y espectadores que han formado parte de su historia. Como pistoletazo de salida de la conmemoración, se ha presentado un vídeo audiovisual que recoge algunos de los momentos más destacados de estas dos décadas, mostrando la evolución artística, técnica y humana del Teatro Municipal desde su apertura hasta la actualidad -con un apartado dedicado a su cierre durante cuatro años porque entre 2006 y 2025 funciono sin licencia porque carecía de certificado final de obra firmado-.

Un momento de la rueda de prensa de Eduardo Dolón y Antonio Quesada / JOAQUIN CARRION

Acto

El acto más destacado de esta celebración serán las visitas guiadas especiales que permitirán a los ciudadanos conocer espacios habitualmente restringidos al público, como los camerinos, las zonas técnicas o los entresijos del escenario. Estas visitas tendrán además un carácter muy especial, ya que serán los propios trabajadores del teatro quienes ejercerán como guías, compartiendo con los asistentes anécdotas, experiencias y recuerdos acumulados a lo largo de estos veinte años de actividad. La experiencia se completará con lecturas dramatizadas interpretadas por alumnos de la Escuela Municipal de Teatro, dirigida por Matías Antón, que pondrán voz a diferentes textos teatrales y literarios sobre el escenario, reforzando así el protagonismo del talento local en esta conmemoración.

Las visitas se celebrarán los días 25, 27 y 28 de junio, con dos pases diarios a las 18:00 y 19:00 horas, siendo necesaria reserva previa a través de la web de Cultura Torrevieja www.culturatorrevieja.com y de la taquilla del Teatro Municipal.

-25 jueves: grupo de 3º. Obra: "Siglo mío, bestia mía".

-27 sábado: grupo de 4º adultas. Obra: "Verano en diciembre".

-28 domingo: grupo juvenil. Obra: adaptación libre de "La hija del aire".

De forma paralela, el vestíbulo del Teatro Municipal albergará una exposición retrospectiva compuesta por la cartelería más representativa de los espectáculos y eventos celebrados desde su inauguración. La muestra podrá visitarse del 25 de junio al 18 de julio y permitirá realizar un recorrido visual por la evolución cultural de la ciudad a través de algunos de los montajes, conciertos y acontecimientos que han marcado la programación del Teatro Municipal durante estas dos décadas.

Noticias relacionadas

El alcalde mantuvo que “el Teatro Municipal ha sido durante veinte años mucho más que un edificio; ha sido un lugar de encuentro, creatividad y convivencia, un espacio que ha acompañado el crecimiento cultural de nuestra ciudad y que seguirá siendo protagonista de su futuro”. Con esta programación especial, Torrevieja rinde homenaje a uno de sus espacios más emblemáticos y reafirma su apuesta por la cultura como motor de desarrollo social, educativo y turístico, celebrando veinte años de historia compartida con miles de espectadores que han hecho del Teatro Municipal el auténtico corazón cultural de la ciudad.

Antiguo Nuevo Cinema, demolido para construir el actual teatro / INFORMACIÓN