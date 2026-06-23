La Generalitat recorta un 85 % el presupuesto para ampliar el Palacio de Justicia de Torrevieja y carece de proyecto a los tres años de incluirlo en las cuentas autonómicas

La Generalitat Valenciana ha vuelto incluir por tercer año consecutivo una partida presupuestaria plurianual en las cuentas autonómicas con destino a la ampliación del Palacio de Justicia de Torrevieja. Tras tres años contemplando esa inversión la Conselleria de Justicia carece de anteproyecto de construcción de las instalaciones anunciadas por primera vez por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, cuando se presentaron los primeros presupuestos del actual mandato del Consell, aprobados a finales de 2023 para el ejercicio de 2024. Esa fue, sin duda, la partida más ambiciosa. El Ayuntamiento cedía los suelos. Unos 800 metros cuadrados se ubica entre el Palacio de Justicia y el edificio municipal multiusos (antiguamente conocido como nuevo Museo de la Semana Santa), en la avenida de Las Habaneras.

Cinco millones

En ese primer ejercicio se aseguraba que la reforma y ampliación del edificio judicial de Torrevieja» se dotaba de casi cinco millones de euros (4.947.000 euros). Se trata de una partida plurianual en la que solo aparecen 49.000 euros este año 2024, en principio para la adjudicación de su redacción; 425.000 en 2025 y 4.472.000 en la ejecución de las obras previstas en 2026. Con una ejecución a tres años. Sin embargo, tres años después en la documentación oficial de la Conselleria de Justicia ni tan siquiera figura adjudicado un anteproyecto para las obras.

El solar municipal es empleado, junto a una pequeña parcela de la Generalitat, para el aparcamiento gratuito de unos 40 vehículos oficiales adscritos, sobre todo al cuartel de la Guardia Civil anexo, y en menor medida, a los funcionarios de justicia, con sistema de videovigilancia ligado al Palacio de Justicia.

Después llegó la dana de octubre de 2024. Y en los presupuestos de 2025 la administración autonómica tuvo que recortar la ambiciosa previsión de ampliación inicial dejando el presupuesto en poco más de 700.000 euros, además repartidos en cuatro anualidades. Un recorte de más del 85 %. Y este mismo año 2026, para las cuentas por aprobar el Consell ha hecho exactamente lo mismo. Y con el mismo presupuesto: 736.000 euros. 100.000 para elaborar el proyecto y el resto para ejecutar la obra.

Sin embargo, con esa partida, si realmente el objetivo es ampliar la sede judicial, la Conselleria va a tener que diseñar una infraestructura de lo más discreta con una parcela como la que dispone: la primera ampliación del Palacio de Justicia a mediados de los años 2000 sufragada por un constructor inmobiliario ya costó 3,5 millones de euros.

Las cifras de la ampliación prevista del Palacio de Justicia / INFORMACIÓN

Fuentes del equipo de gobierno indicaron a INFORMACIÓN que el proyecto impulsado por la entonces consellera Salomé Pradas vivió un momento de paralización tras su dimisión con la DANA de octubre de 2024. En estos momentos la administración autonómica ha retomado las consultas con el Ayuntamiento sobre los suelos que cedió para la intervención.

El solar municipal es empleado, junto a una pequeña parcela de la Generalitat, para el aparcamiento gratuito de unos 40 vehículos oficiales adscritos, sobre todo al cuartel de la Guardia Civil anexo, y en menor medida, a los funcionarios de justicia, con sistema de videovigilancia ligado al Palacio de Justicia.

El suelo que propone el Ayuntamiento de Torrevieja a la Generalitat tuvo un destino previo muy relevante, el de una Comisaría de la Policía Nacional. En mayo de 2024 decidió recuperarlos. Los había cedido al Ministerio del Interior dos décadas antes para la construcción de las instalaciones policiales que plantearon con proyecto municipal. Durante estos tres años la Generalitat sí ha llevado a cabo algunas inversiones vinculadas a la administración de Justicia en Torrevieja. Como el alquiler y obras para habilitar una Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), y un archivo de documentación judicial del partido judicial de Torrevieja con más de 300.000 euros de inversión sin contar con el alquiler de los locales, junto al Cuartel de la Guardia Civil, en la calle Patricio Zammit. También se ha planteado que unos de los archivos judiciales que todavía permanecen en el Palacio de Justicia termine en un sótano del edificio multiusos municipal.

La partida de 736.000 euros es muy insuficiente. La primera ampliación del Palacio de Justicia en la segunda mitad de los años 2000 ya costó 3,5 millones.

Casi tres décadas

El Partido Judicial de Torrevieja, el número 13 de la Comunidad Valenciana, se creó en abril de 1999 y comenzó a funcionar en dependencias provisionales en junio de ese año. En 2000 se abrió el Palacio de Justicia con una superficie construida de unos 3.400 metros cuadrados, ampliada con otros 3.000 metros cuadrados en 2007. Una obra, esta última, financiada y construida por un promotor inmobiliario, a cambio de obtener un suelo municipal de uso residencial. La Generalitat y los jueces y juezas, que vieron mejorado su espacio de trabajo, validaron la operación inmobiliaria impulsada por el Ayuntamiento, sin cuestionarla. Esa ampliación también se quedó pronto muy pequeña de nuevo.

Tras la última reforma judicial, el Palacio de Justicia de Torrevieja cuenta con un Tribunal de Instancia con cuatro plazas judiciales en la Sección de Instrucción y cinco en la Sección Civil, equivalente a la antigua Primera Instancia, además de dos juzgados de Lo Penal -adscritas formalmente todavía al partido judicial de Orihuela-.

La competencia de dotar de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia o tramitadores corresponde al Ministerio de Justicia. La dotación de medios materiales debe proveerlos la Generalitat. En el Palacio de Justicia de Torrevieja trabajan más de 120 funcionarios y es un lugar de pública concurrencia al que acuden cientos de ciudadanos a diario de Torrevieja y su partido judicial.