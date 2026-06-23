El procurador que estafó 37.000 euros del Ayuntamiento de Torrevieja acepta dos años de cárcel tras devolver el dinero

El procurador que trabajó durante décadas para el Ayuntamiento de Torrevieja y que fue detenido acusado de apropiarse de costas judiciales que debía ingresar el municipio ha aceptado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía con una pena de dos años de cárcel por estafa. El pacto, que evita el juicio y el ingreso del acusado en prisión, ha salido adelante porque el procurador ha reconocido el delito y ha devuelto prácticamente la totalidad de los casi 37.000 euros que distrajo de las cuentas municipales, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

Previsiblemente, el ahora condenado podrá pedir la suspensión de la condena de dos años y eludir la cárcel, una posibilidad que contempla la legislación española bajo determinadas condiciones para penas no superiores a ese periodo. El acuerdo de conformidad con la Fiscalía se produce después de que las acusaciones personadas en el procedimiento -ejercidas por el Ayuntamiento y propio abogado de los servicios juridicos como perjudicado- solicitaran ocho años y medio de prisión: seis años por estafa y dos años y seis meses por falsedad documental, además de una multa por deslealtad profesional y una pena de inhabilitación de cuatro años para el ejercicio de su profesión. Con la conformidad, el procurador evita el riesgo de que una condena superior a los dos años derivara en su ingreso en prisión, además de la vista oral, y podrá continuar con su actividad profesional.

Sentencia

Además de los dos años de cárcel, el fallo condena al acusado a cinco meses de multa, a razón de ocho euros diarios, por apropiación indebida; al pago de una responsabilidad civil de 1.500 euros más los intereses de las últimas costas, que duplican esa cantidad; a los intereses devengados por todas las cantidades apropiadas, en un importe que está por calcular; y al pago de todas las costas procesales.

La causa se abrió contra el procurador, inicialmente defendido por el letrado Antonior Ruíz, por la apropiación de cantidades pertenecientes al Consistorio mediante la alteración de documentos judiciales y certificados bancario. Fue el director de la Asesoría Jurídica municipal el que detectó las irregularidades durante la revisión de cobros derivados, principalmente, de costas judiciales e intereses.

Esas comprobaciones permitieron localizar modificaciones en documentos de comunicación judicial y en certificados de titularidad de la cuenta bancaria municipal. Las cantidades que debían llegar a la cuenta del Ayuntamiento acabaron ingresadas en una cuenta personal del procurador. La desviación se realizó mediante el cambio del número de cuenta real del Ayuntamiento por el de una cuenta bancaria del acusado.

El Ayuntamiento y el letrado de los servicios jurídicos sostenían que el ahora condenado actuó con un “plan preconcebido”, abuso de confianza y aprovechamiento de su condición profesional. Según esa acusación, se habría apropiado de más de 36.000 euros correspondientes a sobrantes de provisiones en los juzgados para pleitos municipales y a costas procesales.

Falsificó los documentos del letrado municipal

Según la investigación esta era la forma de actuar del acusado: cuando un juzgado requería el número de cuenta municipal para ingresar costas o sobrantes, los servicios jurídicos municipales remitían al procurador un escrito firmado con la cuenta del Ayuntamiento y el certificado bancario facilitado por la Tesorería municipal.

Según las acusaciones, el procurador alteraba después ese escrito y el certificado de titularidad bancaria para introducir su cuenta personal. El documento que se le remitía, aunque estaba firmado digitalmente, seguía siendo editable y quedaba abierto para que el procurador pudiera firmarlo antes de presentarlo ante el juzgado o tribunal correspondiente.

Después, el acusado presentaba la documentación manipulada ante el órgano judicial y remitía al letrado un justificante de presentación también manipulado, con apariencia de haberse realizado correctamente a través de Lexnet, el sistema empleado para las comunicaciones oficiales en el ámbito judicial.

El letrado responsable de los servicios jurídicos, que también se personó en la causa como perjudicado, no podía conocer esa alteración, porque recibía justificantes que aparentaban confirmar la presentación correcta de los documentos. El acusado falsificaba partes sustanciales de documentos elaborados por el letrado municipal e incorporaba después su firma una vez alterada la cuenta bancaria. También alteró el certificado de titularidad de la cuenta emitido por la entidad bancaria.

Cinco procedimientos

Ese modus operandi generó error en distintos juzgados y tribunales, que terminaron ordenando ingresos en la cuenta personal del acusado. Se verificaron falsificaciones en al menos cinco procedimientos judiciales, del TSJ, del Contencioso-Administrativo y del Juzgado de lo Mercantil, y se hallaron siete transferencias bancarias a una cuenta del acusado.

Entre las diligencias para acreditar la actuación del procurador figura un informe final de investigación del Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Ese informe confirmó los hechos denunciados mediante prueba documental, análisis de cuentas bancarias, trazabilidad económica, documentos aportados por juzgados, testificales e información hallada en los registros de su despacho y de su vivienda.

El procedimiento recoge que la actividad se extendió desde el 13 de septiembre de 2024, fecha de la primera transferencia, hasta el 30 de abril de 2025, fecha de la última transferencia detectada. El importe total recibido en la cuenta personal señalado por el Ayuntamiento asciende a 36.954,19 euros.

La acusación destaca que una de las transferencias, la más relevante, de 30.542 euros, fue devuelta de forma inmediata. Pero añade que, según el informe de la Guardia Civil, esa devolución no respondería a un error, sino a que el acusado habría sido preguntado por el destino de ese dinero y habría procedido a devolverlo después de ser detectado.

Contrato

El actual contrato de defensa jurídica del Ayuntamiento se adjudicó 21 de noviembre de 2022. A partir de ahí, el nuevo letrado asumió la defensa del Ayuntamiento en distintos juzgados y tribunales. Esa labor se desarrollaba sobre todo en el orden contencioso-administrativo. Ante órganos unipersonales de ese orden, no era necesaria la intervención de procurador.

Noticias relacionadas

Pero había muchos procedimientos anteriores a esa adjudicación que ya estaban en marcha. En esos pleitos figuraba, “en la práctica totalidad”, el procurador condenado ahora como representante procesal del Ayuntamiento. Por eso, la anterior dirección letrada se le concedió la venia en esos asuntos ya iniciados antes del 21 de noviembre de 2022. Esa continuidad le permitía seguir recibiendo comunicaciones o interviniendo en trámites procesales de esos expedientes.