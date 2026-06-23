Vegara lleva al pleno dos modificaciones presupuestarias para la empresa de las basuras y Orihuela Cultural a costa de otras inversiones

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, también como concejal de Hacienda, lleva al pleno del próximo jueves dos modificaciones presupuestarias bajo la figura de crédito extraordinario por un valor total de 1.069.344 euros. Las propuestas se basan en la necesidad de cubrir el gasto de las encomiendas -o encargos- de gestión a las empresas municipales Orihuela Cultural y Servicio de Gestión Medioambiental (SGM) sin que exista crédito suficiente para esas partidas específicas.

Una de las propuestas es de 320.000 euros para las inversiones de SGM, la mercantil que se encargará de la recogida de las basuras. Esta modificación se financia anulando a su vez créditos de inversiones financiadas con el préstamo de 2024 que finalmente no se van a ejecutar, en concreto, la reposición arbolado y palmeras en Orihuela Costa, una actuación que se contemplaba con el mismo importe de 320.000 euros.

De igual forma, la segunda propuesta es también una modificación bajo la misma figura con un importe total de 749.344 euros destinados a Orihuela Cultural, que se encarga de la gestión del Teatro Circo y los museos de la ciudad, dando de baja en este caso los 149.344 euros también previstos para la reposición de arbolado y palmeras en el litoral, así como 400.000 euros para las reposiciones en edificios adscritos a Cultura (Teatro Circo, La Lonja, sede del Museo de la Reconquista y otros) y 200.000 dedicados a inversiones de bienes patrimoniales en terrenos y bienes naturales.

En las comisiones informativas previas a la sesión plenaria, en las que se fija el orden del día, el bipartito de PP y Vox tan solo explicó a la oposición que estas modificaciones se hacen para realizar los encargos de ejecución de los servicios demandados por el Ayuntamiento a las empresas municipales, sin especificar inversiones concretas que anulan, por otra parte, otras actuaciones financiadas con un préstamo que genera intereses y que no se van a llevar a cabo, algunas de ellas en una zona del municipio como es el litoral, donde hay un fuerte reclamo de inversión.

Retraso

En cuanto a SGM, el pleno de mayo del año pasado aprobó un cambio en el modelo de gestión a través de esta sociedad municipal, aunque aún no ha arrancado la prestación pese a que la previsión era que se iniciaría en el último trimestre de 2025.

El informe que el Ayuntamiento encargó a una empresa por 9.680 euros -la misma que determinó la viabilidad del encargo a Ildo del mantenimiento de las zonas verdes del litoral- cifró los gastos del servicio a través de la empresa municipal en 21.367.996 euros, lo que suponía un ahorro para las arcas municipales con respecto a la gestión actual de 628.685 euros.

El equipo de gobierno contempla una inversión de casi 20 millones de euros en los próximos seis años para optimizar un servicio que estaba sin actualizar desde que se municipalizó en 2012, con los recursos heredados de la adjudicataria en función de un pliego de condiciones de 2008, arrastrando problemas de logística y una flota de camiones antigua que ha estado generando continuas averías y también el hartazgo de la población, aunque ya se ha comenzado a renovar de forma progresiva en el marco de un contrato de suministro para la mejora de los medios materiales del servicio de aseo urbano y limpieza viaria que está compuesto de cinco lotes por importe de 3.439.788 euros dentro de una inversión total que asciende a 6 millones.

A este pleno también llega una propuesta para que el Ayuntamiento reclame 23 millones a la UTE que se hizo con el contrato hace 18 años tras una reciente sentencia del caso Brugal que declara que la mercantil, que a su vez pedía al Consistorio casi 11 millones por resolver la concesión, obtuvo información privilegiada para hacerse con el concurso.

Gerentes

Mientras, Dámaso Aparicio, asesor y exconcejal del PP, ya es oficialmente gerente de SGM, que se encargará del servicio de las basuras y ya realiza el mantenimiento de los viales de la Costa, que en este caso opera bajo la marca Ecoplan. El consejo de administración aprobó a finales de mayo la propuesta de nombramiento del exedil realizada por el tribunal que se encarga del proceso selectivo para el puesto directivo, que, tras descartar a tres de los cuatro candidatos por no presentar la documentación requerida, dejó como único aspirante a Aparicio.

Una vez que firme el contrato, con un sueldo de hasta 80.000 euros al año, con una asignación fija de 50.000 euros y una variable de hasta un máximo de 30.000 euros, cesará como personal eventual, un puesto por el que percibe 40.000 euros brutos anuales, cantidad a la que renunciará duplicando su nómina.

La oposición en bloque ha cuestionado en varias ocasiones los procesos selectivos de SGM y de Orihuela Cultural, que dirige Nuria Masip, tachándolos de opacos y criticando que estén hechos a medida. Desde Cambiemos, PSOE y Ciudadanos han señalado determinados intereses en dar los puestos a personas afines al PP.

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Pleno

La sesión plenaria también abordará la aprobación definitiva de una serie de modificaciones de crédito que, aunque habían salido adelante anteriormente, estaban recurridas por el exjefe de la Policía Local, José María Pomares, rechazando sus recursos interpuestos, así como varias mociones en torno a la vivienda pública, la contaminación acústica, un programa municipal de ocio inclusivo, la suspensión de la subasta de parcelas municipales en la Costa, pantallas gigantes para ver el Mundial de fútbol y ni rastro de una declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBI, tras varios intentos frustrados por la oposición de Vox, aunque en el mes del arcoíris Cambiemos lleva una iniciativa para que haya un servicio de orientación a familias diversas.