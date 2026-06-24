El Ayuntamiento de Orihuela ignora hasta cinco requerimientos del Síndic sobre la acequia mal sellada que afecta a edificios

El Ayuntamiento de Orihuela ha ignorado hasta en cinco ocasiones los requerimientos del Síndic de Greuges para que dé información sobre la acequia mal sellada que afecta a la estructura de edificios de la calle Médico Temístocles Almagro desde hace dos décadas, un problema que también han denunciado vecinos de la avenida Duque de Tamames y Luis Barcala, con inundaciones procedentes de filtraciones de la Acequia de los Huertos cada vez que hay tanda de riego.

Uno de los afectados ha presentado 15 quejas -diez aún pendientes de que se resuelvan- ante el Defensor del Pueblo, que ha reclamado al Consistorio en cinco informes diferentes que debe responder a las peticiones de la ciudadanía, que en este caso no es más que aportar el proyecto de reurbanización que se realizó en su día en el vial y que cubrió la infraestructura hidráulica que discurre bajo la vía pública.

La institución recuerda a la Administración local que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana establece el plazo de un mes para resolver las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos.

Además, dado que el objeto de la solicitud de información se refiere a la reurbanización de una calle, en materia urbanística hay que tener en cuenta que la normativa de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje establece que las competencias se ejercerán garantizando la información y participación ciudadana en los procesos territoriales y urbanísticos.

Intervención esta semana para inspeccionar la acequia / Información

La pregunta que se hace el afectado es "por qué hay tanto afán por esconder una documentación pública en vez de acumular resoluciones del Síndic de forma reiterada", al tiempo que recuerda que un informe municipal de abril de 2025 reconoce que el tramo de la acequia fue entubado por el propio Ayuntamiento durante la reurbanización de la calle, pero que se había deteriorado y perdía agua, afectando a terceros por inundaciones. Fue lo que justificó una intervención de 6.152 euros que a los pocos días se vio insuficiente porque las inundaciones persistieron.

El afectado también ha pedido a la Fiscalía que intervenga, aunque finalmente se ha archivado la investigación. Durante el proceso, el Consistorio respondió al Ministerio Fiscal que las obras realizadas habían tratado de minorar los daños, pero que las filtraciones se producen como consecuencia de que el edificio no está debidamente impermeabilizado. Por tanto, proseguía la contestación, "el Ayuntamiento no tiene previsión de llevar a cabo ninguna actuación tendente a minimizar los daños alegados, ni a la reparación de los mismos, por cuanto estos son consecuencia de un incumplimiento del código técnico a la hora de la construcción de la edificación".

Inspección

Sin embargo, el mismo día que remitía el escrito a la Fiscalía, el pasado 7 de mayo, el Consistorio envió dos solicitudes a la empresa concesionaria de agua y al Juzgado de Aguas para inspeccionar con un dron el interior del cauce entre Duque de Tamames y Temístocles Almagro, una actuación que calificó de "absolutamente necesaria, habida cuenta de los problemas de filtraciones existentes, a fin de verificar el estado de conservación y evaluar la patología existente en su interior". Además, indicaba que la inspección se prolongaría en la máxima longitud posible, con el objetivo de "intentar disponer de la mayor información que permita cuantificar y valorar las actuaciones necesarias para solventar la problemática".

Tramo entre Duque de Tamames y Temístocles Almagro sobre el que el Ayuntamiento solicitó una inspección / Información

Esta misma semana se ha realizado una intervención en la calle Médico Temístocles Almagro, con corte de vía incluida, apertura de registros y accesos a la Acequia de los Huertos, presencia de maquinaria y operarios y revisión de distintos puntos de la infraestructura, algo que, por otro lado, ha despertado indignación entre los vecinos de Duque de Tamames, al quedarse, por el momento, fuera del estudio.

Hundimiento de la calzada

Los vecinos también han alertado del deterioro de la calzada, a la altura del número 8, un punto que no solo presenta grietas superficiales, sino que incluso "el pavimento se mueve hacia abajo al pisarlo". Así, han trasladado al Ayuntamiento su preocupación ante un posible riesgo de hundimiento o colapso del firme, sobre todo al tratarse de una vía abierta al tráfico, justo por donde pasan camiones y ambulancias hacia un centro de diálisis cercano.

Ante lo que consideran un peligro, han solicitado al Consistorio que no se limite únicamente a aplicar una nueva capa superficial de asfalto. Bajo el tramo afectado discurre la Acequia de los Huertos o una infraestructura hidráulica asociada, insisten. En este sentido, aportan fotografías históricas en las que se ve el cauce abierto durante las obras previas a la ejecución de la calzada actual, por lo que piden que se inspeccione a fondo el terreno de apoyo, la cubierta y el interior del cauce antes de cualquier reparación o sellado.

Grietas e inestabilidad en la calzada / Información

Esto, resaltan en el escrito, resulta especialmente preocupante por los antecedentes de pérdidas de agua, filtraciones, inundaciones y deterioro de la acequia ya reconocidos en documentación técnica municipal, así como por los recientes episodios de entrada de agua que siguen afectando a edificios de las calles Médico Temístocles Almagro y Duque de Tamames.

Ante la posible existencia de riesgo, los residentes dieron aviso a la Policía Local, constatando, según el propio informe policial, "parte del asfalto agrietado, de acuerdo a lo que refleja el solicitante", que había advertido de que la acera se está hundiendo como consecuencia del mal estado de la acequia que discurre bajo la calle.

Con el escrito, los vecinos pretenden también dejar constancia expresa de que el Ayuntamiento ha sido advertido de un posible riesgo de hundimiento en una vía pública situada sobre una infraestructura hidráulica, solicitándose medidas preventivas antes de que pueda producirse un daño personal o material.

Este mismo martes, uno de los afectados también ha denunciado los hechos ante el Juzgado de Instrucción de Orihuela, con más de 500 páginas de documentación, para la práctica de diligencias de investigación por posibles delitos de prevaricación administrativa, daños patrimoniales, riesgo contra la seguridad colectiva y falsedad documental.