La Hoguera Molinos del Calvario resiste en Torrevieja

El único monumento que se planta en San Juan en Torrevieja ha vuelto a ocupar el corazón del barrio un año más, gracias al empeño de Alfredo Guillén y su familia y las ganas de los vecinos de recuperar la calle durante unos días.

Este miércoles, día de San Juan, la Hoguera Molinos del Calvario cerrará sus fiestas con la Gran Mascletà de Hogueras en la plaza del Molino, la comida de San Juan, juegos y colchonetas, sorteo de regalos, sesión de DJ Rafa y la cremà de los monumentos -infantil y adulto-, que desde el pasado fin de semana se alzan en la calle Chapaprieta. La cremà, en torno a las doce y media de la noche, cuenta además con espectáculo pirotécnico y música en directo.

Cargada de actos

Ha sido una semana cargada de actos. Las fiestas se iniciaron con el pasacalles de recogida del ninot desde la hoguera hasta el Centro Sociocultural Casino de Torrevieja, acompañado por la indispensable música, que podrá llamarse de charanga, pero que convierte en excepcional cualquier momento que se quiera resaltar en la calle. La programación continuó con el encendido de la iluminación de hogueras, la cena de plantà de la comisión y la inauguración de la barraca, además de la plantà del monumento infantil.

Durante los días siguientes, la comisión organizó juegos y colchonetas para los más pequeños, talleres infantiles, sorteos de regalos y servicio de barra a precios populares gracias a la colaboración de la Asociación del Carnaval de Torrevieja. La programación incluyó actuaciones de las academias María del Ángel, Ángela Blanco, Soul Dance, Paya’s y Bravo Estudio, además de la actuación de Drag La Morena y varias sesiones musicales a cargo de DJ Rafa.

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La Hoguera Molinos del Calvario también compartió jornada con sus hogueras hermanas de Benidorm y Guardamar del Segura, estas últimas salen adelante gracias al trabajo de la Asociación Cultural Els Milotxes, y celebró una paella popular. El programa incorporó además la ofrenda de sus representantes a la patrona de Alicante, dentro de una semana festiva desarrollada entre dos de las calles más tradicionales de la ciudad, la calle Joaquín Chapaprieta y la calle San José.

La Hoguera con su correspondiente monumento infantil sale adelante con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja, la Diputación de Alicante, Caja Rural Central y con los actos que celebra a lo largo del año este colectivo que mantiene encendida la llama de las fiestas del fuego mediterráneo en la ciudad.

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En la década de los 90 Torrevieja llegó a plantar varios monumentos de hogueras en distintos barrios de su entramado urbano. Fue también la tierra que vio nacer a Tomás Valcárcel, uno de los principales impulsores de las fiestas de hogueras de San Juan en Alicante.