El Hospital Vega Baja suma un nuevo servicio: la Unidad de Rehabilitación Infantil atenderá a medio centenar de niños al mes

El Departamento de Salud de Orihuela atiende al mes a unos 45 menores que precisan rehabilitación neurológica o musculoesquelética, de forma que se realizan alrededor de unas 35 sesiones semanales de fisioterapia infantil, con una duración de entre 30 y 40 minutos, lo que supone unos 200 tratamientos mensuales.

Una de las patologías más frecuentes que Pediatría remite a consulta de Rehabilitación es la tortícolis infantil, en la mayoría de casos debido a causas posturales. Los menores reciben tratamiento fisioterapéutico especializado, al principio, dos veces por semana. El tratamiento se complementa posteriormente en sus domicilios con los ejercicios y recomendaciones pautados, lo que favorece una óptima recuperación.

La frecuencia de las sesiones se adapta a la evolución de cada paciente. Al principio del tratamiento, suelen ser semanales y se espacian progresivamente en función de la evolución de los niños y de los objetivos alcanzados. Hasta ahora, muchos de estos menores reciben atención en un espacio adaptado ubicado en el centro de salud de Callosa de Segura.

El Hospital Universitario Vega Baja incorporará a su cartera de servicios una Unidad de Rehabilitación Infantil para la atención integral de menores con patologías neurológicas, trastornos del desarrollo y muscoesqueléticas que requieren tratamientos rehabilitadores específicos.

Su puesta en marcha permitirá acercar a las familias del Departamento de Salud de Orihuela una atención especializada, multidisciplinar y adaptada a las necesidades de la población infantil, lo que permitirá un seguimiento continuado de los niños y niñas durante su crecimiento, favoreciendo la coordinación entre los distintos profesionales sanitarios en un mismo entorno asistencial, evitando desplazamientos y favoreciendo una atención integral y coordinada. "Garantizará desde las primeras etapas del desarrollo una asistencia multidisciplinar por parte de los médicos rehabilitadores, neuropediatras y fisioterapeutas, que valorarán y tratarán a los menores en un mismo espacio, con un contacto más fluido y siempre poniendo al paciente en el centro", ha destacado Amparo Segarra, jefa del servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Vega Baja.

Entre las patologías que atenderá se encuentran la parálisis cerebral infantil, los trastornos del neurodesarrollo, el retraso global del desarrollo psicomotor, las enfermedades neuromusculares, la espina bífida, el daño cerebral adquirido infantil y diversas enfermedades raras con repercusión funcional y motora.

La Unidad de Rehabilitación Infantil, que se integrará en la futura área de consultas externas de Pediatría, dentro del proyecto de ampliación del centro hospitalario, favorecerá el trabajo multidisciplinar y la coordinación con los servicios de Pediatría, Neuropediatría y Traumatología. Sus profesionales realizarán una valoración funcional integral de cada paciente y se diseñarán programas terapéuticos individualizados adaptados a sus necesidades y a las de sus familias.

Beneficios

Las terapias serán impartidas por profesionales con formación específica en rehabilitación pediátrica, garantizando una atención especializada y adaptada a cada etapa del desarrollo infantil. Entre sus principales beneficios destacan el diagnóstico funcional precoz, la intervención temprana, el seguimiento continuado durante el crecimiento, la mejora de la autonomía y la participación del menor en su entorno familiar, escolar y social, así como la coordinación entre los diferentes profesionales implicados en su atención.´

Segarra ha subrayado, asimismo, la importancia de la implicación familiar en el proceso rehabilitador: "Trabajamos para que se sientan acompañadas y para que dispongan de las herramientas necesarias para continuar en casa las pautas terapéuticas indicadas por los profesionales".

Más allá del tratamiento, la rehabilitación infantil también acompaña al niño y a su familia para potenciar su desarrollo, favorecer su autonomía y facilitar su participación plena en la vida diaria.

La unidad estará equipada con material específico diseñado para estimular el desarrollo motor, sensorial y funcional de los niños, favoreciendo la realización de terapias en un entorno seguro, accesible y adecuado a sus necesidades.

Nueva área de Pediatría

La futura área de consultas externas de Pediatría se ubicará junto al acceso principal de la planta baja del nuevo edificio de consultas externas del hospital.

El espacio, que contará con cerca de 500 metros cuadrados, ha sido diseñado específicamente para responder a las necesidades de los pacientes pediátricos y sus familias, ofreciendo un entorno moderno, diáfano, confortable y adaptado que preserva la intimidad de los menores.

La nueva área de Pediatría duplicará el número de consultas externas actuales y contará con seis consultas médicas, una de Enfermería, Hospital de Día Pediátrico y la nueva Unidad de Rehabilitación Infantil.

Además, dispondrá de amplias zonas de recepción y espera, una sala de lactancia equipada y aseos adaptados para menores.

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Este nuevo espacio asistencial entrará en funcionamiento una vez concluyan las obras de ampliación.