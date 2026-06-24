Incendio en un garaje de la urbanización de Punta Prima en Orihuela Costa
Bomberos de Torrevieja extinguen el fuego que se ha originado en la batería eléctrica de la puerta de la cochera
Un incendio ha afectado este miércoles a un garaje situado en la avenida del Mar de la urbanización de Punta Prima en Orihuela Costa, el principal vial de este residencial del norte del litoral costero que linda con el término municipal de Torrevieja. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de la ciudad salinera, que han tenido que emplear dos horas en extinguir el fuego.
El aviso se ha producido a las 15:11 horas, mientras que la intervención se ha dado por finalizada a las 17:11 horas, según el parte del Consorcio Provincial de Bomberos.
El incendio se ha originado en la batería eléctrica que se usa para abrir la puerta de la cochera. Como consecuencia, ha habido abundante humo, sin que haya habido que lamentar heridos, solo daños materiales.
Punta Prima es una urbanización conocida por su proximidad a la playa y su ambiente familiar, con un tipo de construcción en el que predominan los chalés, salvo unos pocos edificios que se concentran en esta avenida donde se ha producido el incendio, en donde también hay una pequeña iglesia, un parque infantil y un conocido restaurante.
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