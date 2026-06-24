Orihuela prepara las primeras excavaciones arqueológicas en el Castillo-Alcazaba

El Ayuntamiento de Orihuela prepara las primeras excavaciones en el Castillo-Alcazaba, uno de los conjuntos defensivos más importantes de la provincia, junto a los castillos de Alicante y Dénia, destacando además por su relevancia histórica como enclave fronterizo durante varios siglos, circunstancia que marcó el desarrollo político, militar y social de todo el territorio.

La Concejalía de Patrimonio Histórico ha iniciado un proyecto de investigación arqueológica que permitirá profundizar en su conocimiento y sentar las bases para su futura puesta en valor y musealización.

La arqueóloga municipal, Silvia Yus Cecilia, adscrita al Departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, y Pedro Jiménez Castillo, arqueólogo y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, están redactando el proyecto que permitirá desarrollar las primeras actuaciones arqueológicas de carácter científico en el conjunto.

Los trabajos previstos presentan una elevada complejidad técnica debido a las características orográficas del enclave, situado en una posición estratégica sobre la sierra oriolana. La intervención se enmarca además dentro del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura para la protección, conservación y gestión de las fortificaciones históricas de España. Este plan establece, a través de la denominada Carta de Baños de la Encina (2006), los criterios científicos y metodológicos para la restauración y conservación de castillos y murallas, priorizando siempre la protección de su entorno patrimonial.

Al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), el proyecto deberá ser autorizado mediante resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano antes del inicio de la intervención.

Dentro de los trabajos preparatorios, el concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz; el inspector de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante, José Luis Simón García, y Roberto López Fuentes, conocedores del enclave por haber formado parte del equipo redactor del Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela, han acompañado a los investigadores durante una visita técnica de campo destinada a determinar las áreas de excavación en una primera fase de la intervención.

Visita técnica para preparar los trabajos / Información

Actuación

Las actuaciones contemplan una prospección arqueológica intensiva de superficie, excavaciones y seguimientos arqueológicos, así como la participación de un equipo especializado en restauración encargado de consolidar las estructuras que vayan apareciendo conforme avancen los trabajos y rebaje del terreno.

"Estamos ante un proyecto fundamental para recuperar el conocimiento histórico y arqueológico de uno de los espacios más emblemáticos de Orihuela", ha destacado Ruiz, que ha añadido que el Castillo-Alcazaba "forma parte de nuestra identidad y su estudio permitirá avanzar hacia una futura recuperación y apertura a la ciudadanía con todas las garantías científicas".

Los resultados de esta investigación aportarán la documentación científica necesaria para conocer con mayor precisión la evolución histórica, constructiva y funcional del recinto fortificado. Esta información permitirá redactar posteriormente el correspondiente proyecto de puesta en valor y musealización de los restos conservados.

Vista aérea del Castillo / TONY SEVILLA

Subvención

Paralelamente, la Concejalía de Patrimonio Histórico ha tramitado la solicitud de ayudas estatales destinadas a actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de Bienes de Interés Cultural. Estas subvenciones se financian con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas promovidas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el objetivo de favorecer la conservación del patrimonio histórico español.

El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno la subvención del 2 % Cultural. La idea es que el Consistorio aportará 465.000 euros de los 1.065.000 euros solicitados para las obras. El proyecto se basa en las propuestas recogidas en el Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela, aprobado por unanimidad en el pleno municipal el 27 de febrero de 2020 e informado favorablemente por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y actúa sobre la cota más emblemática del conjunto, la Alcazaba y el Albacar.

Deterioro

El Castillo y su sistema defensivo constituyen un hito visual y simbólico sobre la ciudad y la huerta, en un paisaje cultural donde confluyen la Sierra de Orihuela, el Monte de San Miguel, el centro histórico, el Palmeral y el río Segura. Sin embargo, su estado de conservación es muy deficiente en diversos sectores, con pérdidas acumuladas y patologías activas, y riesgo de colapso en algunos tramos.

El Plan Director incide en la necesidad de estabilizar tramos con riesgo potencial de colapso parcial, asegurar coronaciones y encuentros, controlar el agua superficial y reducir los factores de deterioro ambiental y antrópico.

El plan identifica afecciones como fisuración y desplomes locales asociados a inestabilidades de fábrica; pérdida de sección y erosión en coronaciones; desprendimientos y disgregación superficial por meteorización; degradación del mortero de juntas; erosión y socavación en bases por escorrentías; presencia de sales y eflorescencias; biodeterioro y vegetación invasiva; así como impactos antrópicos derivados del tránsito incontrolado, vandalismo y vertidos.