Pilar de la Horadada cierra la playa del Puerto por contaminación fecal

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana comunicó este martes al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada que debía proceder a cerrar la zona de baño de la playa del Puerto en la Torre del Pilar por un episodio de contaminación de corta duración en la zona de baño.

Valores máximos

La muestra supera el doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, que señala una contaminación de origen residual, según lo establecido en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de las aguas de baño, por lo que debe cerrarse al baño.

Se están investigando las posibles causas de esta contaminación residual y se informará a la población del resultado de las sucesivas analíticas y de la reapertura al baño de la playa del Puerto. En la playa sí se permite la estancia en la arena. El Ayuntamiento espera que la playa pueda reabrirse al público en las próximas horas, durante la jornada de este miércoles, una vez se lleven a cabo nuevos muestros sobre la calidad de las aguas.

Contaminación fecal

Es el segundo episodio de cierre de playa que se produce en el litoral de la Vega Baja en siete días por el mismo motivo de posible contaminación fecal. En Torrevieja el Ayuntamiento, también por una comunicación realizada por la Dirección General de Calidad Ambiental se cerró una parte de las piscinas naturales y la zona de baño de las rocas en el paseo marítimo.

A diferencia del Ayuntamiento de Torrevieja el equipo de gobierno pilareño ha sido mucho más claro a la hora de especificar desde el primer momento las causas del cierre.

El municipio torrevejense sí advirtió públicamente de forma inmediata sobre el cierre, que realizó de forma efectiva en muy poco tiempo, pero eludió indica que se realizaba por un episodio de contaminación fecal, como pudo confirmar INFORMACIÓN.

Una popular playa urbana

La playa del Puerto de Pilar de la Horadada es una playa urbana situada en plena Torre de la Horadada, junto al puerto deportivo y el Club Náutico. Su ubicación le da un marcado carácter marinero y la convierte en una de las zonas de baño con mayor actividad del litoral pilareño, además de ser un playa urbana.

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La playa cuenta con aguas tranquilas -el propio puerto resguarda la zona del temporal de levante- y un grado de ocupación alto. Tiene 684 metros de longitud y 30 metros de anchura. El enclave dispone de servicios propios de una playa urbana: aseos, lavapiés, papeleras, limpieza, información turística, aparcamiento, socorrismo, punto de primeros auxilios, aseos adaptados, sillas anfibias y accesos para personas con movilidad reducida. La playa del Puerto cuenta además con reconocimientos de calidad y medio ambiente, entre ellos la Bandera Azul y las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.