Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato

Hacer las cosas mal desde el punto de vista administrativo contractual en un Ayuntamiento tiene riesgos. Pero intentar hacerlas bien, también. Es lo que le ha ocurrido a la Concejalía de Fiestas de Torrevieja. La adjudicación de los espectáculos de pirotecnia para todo el calendario festivo de la ciudad está en su fase final de adjudicación, con las ofertas de las dos empresas que se han presentado ya valoradas. Pero no ha podido contratarse ni formalizarse a tiempo de la fecha del espectáculo piromusical que da la bienvenida al verano tradicionalmente, este miércoles, la noche del día 23 de junio y que desde el punto de vista técnico y económico es el de mayor envergadura del calendario festivo de la ciudad. La vicealcaldesa y Concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra, señaló este martes a INFORMACIÓN que se trabajará para que el espectáculo se pueda llevar a cabo a lo largo de este verano.

Este castillo piromusical previsto en el Paseo Juan Aparicio, contemplado por miles de personas, y disparado desde el dique de las piscinas naturales cuanta con una duración mínima de 20 minutos, una carga neta explosiva de 300 kilos, música sincronizada, efectos sobre la lámina de agua y un coste de 38.031 euros (IVA incluido).

No podrá realizarse en su fecha habitual porque carece de contrato -en algo que es la tercera vez que ocurre desde 2019-. Pero su coste no se puede encargar directamente como sí se han podido salvar los castillos de la Feria de Mayo, Corpus o fiestas de Sagrado Corazón que apenas alcanzan los 5.000 euros cada uno. Sin ir más lejos la mascletà prevista para este miércoles mismo en la plaza del Molino de la Hoguera del Calvario también se realizará bajo esa fórmula que no es la ideal desde el punto de vista administrativo pero permitida por su importe. El problema es que el espectáculo que estaba previsto para esta noche roza los 40.000 euros y adjudicarlo directamente sin contrato para el suministro y para su planificación previa en seguridad y certificaciones es irregular.

Expediente

El expediente para adjudicar este contrato se abrió con la anticipación que permite la ley de Contratos, casi seis meses. Y ha ido quemando etapas como la licitación en dos lotes, la presentación de plicas y su valoración de las ofertas ya clásicas en la Vega Baja de Fuegos Artificiales Hermános Ferrández y Piroténcia Ferrandez, pero se ha quedado justo en el momento de la adjudicación.

Así el Ayuntamiento inició el 17 de febrero pasado el expediente para contratar los disparos y espectáculos pirotécnicos de las principales fiestas de la ciudad durante una anualidad completa. El contrato incluye el calendario festivo ordinario, desde la Feria de Mayo hasta la Procesión del Encuentro, y suma un presupuesto anual de 154.219 euros, IVA incluido. Si se agotan las dos prórrogas previstas, el valor estimado de la contratación para las tres anualidades alcanza los 462.657 euros con IVA. La licitación se divide en dos lotes: uno para el disparo material de los espectáculos y otro para los proyectos, certificaciones y planes técnicos necesarios para poder celebrarlos.

Calendario

El calendario pirotécnico previsto por el Ayuntamiento arrancó el 7 de mayo de 2026 con el castillo de la Feria de Mayo, presupuestado en 5.928,22 euros; seguirá el 7 de junio con el ramillete del Corpus Christi, por 2.559,22 euros; y continuará el 14 de junio con el espectáculo del Sagrado Corazón de Jesús, por 3.073,65 euros. Estos han tenido que realizarse con reservas de crédito y contarán con un informe de reparo omisión de la función interventora.

El calendario se mantenía con el mayor peso económico, con el castillo piro-musical del 23 de junio en el Paseo Juan Aparicio, estimado en 38.031,65 euros. Pero también la mascletà de la Hoguera de San Juan del 24 de junio, por 3.648 euros; y la Cremà de la Hoguera, también el día 24, por 748 euros.

Virgen del Carmen

Para 16 de julio, fecha en la que el contrato sí podría estar formalizado, se celebrarán dos castillos de la Virgen del Carmen: el de Torrevieja, con un coste previsto de 6.774 euros, y el de Torrelamata, por 5.228 euros. En agosto se sucederán el ramillete de la Virgen de la Estrella, el día 1, por 2.105 euros; el disparo de San Emigdio, el día 2, por 3.073 euros; y el ramillete de San Roque, el día 16, también por 3.073 euros.

La programación continuará en octubre con el castillo del Día de la Policía Local, el día 2, por 4.274 euros; el castillo de la Virgen del Rosario de Torrelamata, el día 4, por 6.228 euros; la mascletà (según el pliego, nocturna) del día 5 en la Plaza de la Constitución, por 4.132 euros; y la mascletà aérea del Día de la Guardia Civil, el 12 de octubre, por 4.728 euros. En noviembre, el encendido de las luces de Navidad contará con un disparo de 1.716 euros. Las Fiestas Patronales de la Purísima Concepción incluirán una mascletà el 7 de diciembre, por 6.228,22 euros, y el castillo del día 8, por 9.998 euros -el segundo más caro de todo el calendario-. El contrato se prolonga hasta la Nochevieja del 31 de diciembre, con un espectáculo de 1.285 euros; la llegada de los Reyes Magos, el 5 de enero de 2027, por 1.837 euros; y la Procesión del Encuentro, el 28 de marzo de 2027, por 2.105,65 euros. En conjunto, el lote de disparos pirotécnicos suma 116.781 euros al año.