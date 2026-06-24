De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico

El Ayuntamiento de Torrevieja va a aprovechar para su servicio de vigilancia del tráfico un Nissan que fue retirado de la vía pública por estacionamiento indebido sobre la acera en la calle Ciclón, en el extremo sur del casco urbano de Torrevieja. Ocurrió en 2022. El vehículo fue arrastrado por la grúa hasta el depósito municipal, donde permaneció más de dos meses en el depósito municipal sin que nadie lo reclamara. Tras iniciarse los trámites para su tratamiento como residuo sólido urbano, la Policía Local propuso incorporarlo al patrimonio municipal y destinarlo a cometidos de vigilancia del tráfico.

Buen estado

La propuesta parte del buen estado aparente del turismo. Según los datos del expediente, la jefatura policial comprobó la situación del vehículo y planteó que, en lugar de continuar la tramitación hacia su destrucción, que es lo que se hace en estos casos, se valorase su uso para el servicio municipal, con la finalidad de que el coche pasara a formar parte de los medios disponibles para tareas relacionadas con la vigilancia del tráfico. En este caso sin distintivos policiales, algo que permite la legislación.

El procedimiento se apoya en un artículo de la Ley de Tráfico, que regula el tratamiento residual de los vehículos abandonados o no retirados por sus titulares, aunque solo en determinados supuestos. Uno de ellos se produce cuando han transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fue inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración, siempre que su titular no haya formulado alegaciones.

El vehículo rescatado para funciones policiales / INFORMACIÓN

Procedimiento administrativo

El turismo no ha sido adquirido por el Ayuntamiento mediante una compra ordinaria ni procede de una contratación pública. El punto de partida es una retirada de la vía pública por una infracción de estacionamiento en la calle Ciclón -un vial situado en una tranquila zona residencial que limita con Orihuela Costa-, seguida de su depósito municipal y de la falta de retirada durante el plazo previsto por la normativa de tráfico.

La ley permite que, en esos casos, la Administración competente en materia de ordenación y gestión del tráfico ordene el traslado del vehículo a un centro autorizado de tratamiento para su posterior destrucción y descontaminación. Antes de llegar a esa fase, la Administración local debe requerir al titular y advertirle de que, si no retira el coche en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al centro autorizado.

La singularidad de este caso está en que la propia Ley de Tráfico prevé una alternativa. La legislación permite que, cuando se estime la autoridad correspondiente por delegación acuerde sustituir el tratamiento residual por la adjudicación del vehículo a los servicios de vigilancia del tráfico dentro de su ámbito competencial.

Tráfico

El Ayuntamiento, por tanto, no se limita a tramitar la baja y destrucción de un vehículo abandonado en el depósito. La normativa le abre la posibilidad de conservarlo para un uso público concreto, siempre dentro del procedimiento previsto para este tipo de expedientes. En este caso, el destino planteado es el servicio de vigilancia del tráfico.

La Dirección General de Tráfico, en la instrucción que regula estos casos, precisa que la adjudicación a los servicios de vigilancia del tráfico puede plantearse cuando el vehículo, pese a estar incurso en un expediente de tratamiento residual, todavía se encuentra en condiciones para un uso ordinario. Antes de acordar la adjudicación del vehículo al servicio municipal deben haberse seguido las actuaciones propias del expediente de tratamiento residual: el requerimiento al titular para que lo retire, el transcurso del plazo previsto y la resolución administrativa que sustituye la destrucción por la adjudicación al servicio de vigilancia del tráfico, según las mismas fuentes. La adjudicación implica también la transmisión del vehículo. Por eso debe anotarse el cambio de titularidad en el Registro de Vehículos y renovarse el permiso de circulación a nombre del adjudicatario. En la práctica, este trámite es el que permite que el coche deje de figurar a nombre de su anterior titular y pase a quedar incorporado al patrimonio municipal para el uso autorizado.

Según señala el Ayuntamiento, la medida permite reforzar los medios municipales destinados a la vigilancia del tráfico sin acudir a una nueva adquisición. El uso previsto, en todo caso, queda limitado a ese ámbito: cometidos vinculados al control y vigilancia del tráfico. Un aspecto importante teniendo en cuenta la inversión que debe realizar anualmente el Ayuntamiento en el renting de vehículos policiales. Del acuerdo impulsado por el concejal de Tráfico, Federico Alarcón, dio cuenta el edil Domingo Paredes en una rueda de prensa de junta de gobierno, a finales de mayo pasado.

Coches abandonados

La gestión para este caso de abandono contrasta con las quejas vecinales sobre la situación de muchos vehículos que permanecen abandonados en la calle durante semanas e incluso meses en el casco urbano de Torrevieja y que el Ayuntamiento no retira, denunciada también por la oposición del PSOE. Es un caso distinto al del coche aprovechado ahora porque fue retirado de la calle por mal estacionamiento.

Tanto la empresa de recogida de residuos como la que gestiona la grúa municipal cuentan en sus condiciones del contrato con apartados dedicados a la retirada de vehículos abandonados -y que irán directos al desguace por su mal estado y la falta de reclamación- pero que permanecen mucho tiempo sin retirarse.