Costas, Carreteras, los recursos hídricos y la protección de la jarilla condicionan el plan de 954 viviendas de Mil Palmeras de Orihuela

Todo parece indicar que el destartalo urbanístico, a medio hacer, que marca el paisaje del extremo sur de Orihuela Costa, de Mil Palmeras, se va a mantener por mucho tiempo. La Generalitat considera aceptable desde el punto de vista ambiental la homologación y plan parcial del sector B-1-de Mil Palmeras, en Orihuela, pero supedita su aprobación definitiva a una larga lista de condicionantes para un desarrollo urbanístico que tiene su principal escollo en que intentó consolidarse a finales de los años ochenta saltándose la ley de Costas.

El plan pretende ordenar 159.074 metros cuadrados de suelo urbanizable desde 1990 que "quedan por rellenar" entre las ramblas de barranco Rubio y Cañada Hermosa, con hasta 954 viviendas y 2.385 habitantes. Pero carece de informes clave de Costas y Carreteras, además de la justificación del límite de crecimiento residencial del municipio y recursos hídricos.

Desde 2005

Además, la evaluación ambiental llega tras una tramitación interminable. El ámbito procede del sector B-1 Mil Palmeras, que la Modificación Puntual 68 planteó dividir en dos: B-1-b y B-1-a. El primero recoge una zona edificada al amparo de una delimitación de suelo de 1988 que fue anulada por los tribunales por incumplir la ley de Costas -del que queda como testigo un hotel fuera de ordenación que se salvó de la demolición; el segundo corresponde a la zona sin edificar, aunque parcialmente urbanizada. La propia declaración recuerda que la Modificación Puntual 68 no está aprobada definitivamente y que el plan no podrá aprobarse hasta que esa modificación quede aprobada. El Ayuntamiento no pudo pronunciarse ayer sobre en qué punto de tramitación se encuentra esa modificación.

La zona presenta un frente marítimo que carece de senda peatonal y donde se han producido varios accidentes en la prolongación de los acantilados de barranco rubio y viales semiabandonados que se alternan con áreas residenciales.

La declaración ambiental es un informe preceptivo y determinante que permite continuar la tramitación, siempre que se incorporen las condiciones fijadas.

Suelo

El primer condicionante afecta al suelo. Antes de la aprobación definitiva, el Ayuntamiento deberá aportar un estudio del suelo vacante pendiente de desarrollar y de los suelos urbanizados desde la aprobación de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. El objetivo es determinar si la actuación encaja dentro del límite máximo de crecimiento residencial fijado para Orihuela, establecido en 1.773.054 metros cuadrados. El documento señala que esa justificación no se ha aportado todavía, aunque el actual Consell es mucho más "elástico" en el último año a la hora de interpretar esta norma aprobada por el Consell Francisco Fabra en 2011.

Carreteras

El plan también queda condicionado por la carretera N-332. El último informe de la Dirección General de Carreteras, de noviembre de 2024, fue desfavorable por problemas en el acceso -los vehículos deben entrar en la zona residencial desde una rotonda y un vial situado en Pilar de la Horadada sin conexión con Orihuela-, la afección al nivel de servicio, seguridad viaria y ruido. La declaración ambiental exige revisar el acceso desde la avenida Miguel de Cervantes, obtener informe favorable de Carreteras y presentar una nueva solución de accesos, un nuevo estudio de tráfico y medidas frente al ruido.

Costas y modificación puntual

El otro informe clave pendiente es el de Costas. La mayor parte del sector se sitúa en la zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre, entre 100 y 500 metros desde la ribera del mar. El documento indica que la administración sectorial no se ha pronunciado todavía sobre la justificación aportada para evitar pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes. La declaración exige informe favorable del Servicio Provincial de Costas en Alicante antes de la aprobación definitiva. Si ese informe obliga a cambios sustanciales, el plan deberá volver al órgano ambiental para una nueva evaluación.

La evaluación también impone medidas por riesgo de inundación. Deberán incorporarse a las fichas urbanísticas las obras previstas en el cauce de Cañada Hermosa, que delimita el término municipal de Orihuela con el vecino de Pilar la Horadada: la colocación de tres marcos de 3 por 2,5 metros en lugar de los dos marcos actuales de 4 por 2,5 metros. Lo que se traduce en una mayor inversión para asumir las aguas pluviales. Y enrasar la depresión existente en la manzana destinada a aparcamiento. Estas actuaciones deberán incluirse en el proyecto de urbanización y en la memoria de sostenibilidad económica, con cargo al promotor del plan, según la resolución.

La jarilla

Otro condicionante central es la protección de la jarilla cabeza de gato, Helianthemum caput-felis, que también lo ha sido en otros proyectos urbanísticos del litoral oriolano en los últimos años. Es una especie de flora endémica y casi exclusiva del sur de Alicante y la Región de Murcia. Y el documento destaca que en el sector se localiza la segunda población más importante de la Comunitat Valenciana, con 2.168 ejemplares, de los que 1.833 son adultos. Los ámbitos destinados a su conservación deberán quedar vallados, sin acceso de personas ni animales domésticos, sin ajardinamiento y sin infraestructuras recreativas. Durante las obras deberán balizarse para impedir el paso de maquinaria y la acumulación de materiales.

Recursos hídricos

El documento señala además que el sector deberá acreditar la disponibilidad de recursos hídricos más allá de 2034. La Confederación Hidrográfica del Segura informó favorablemente una demanda de 216.633 metros cúbicos anuales, pero la acreditación tiene un plazo de nueve años. La declaración exige incluir en la ficha la necesidad de obtener un nuevo informe para garantizar el suministro a partir de esa fecha.

Desde 2005

La tramitación del sector B-1-a comenzó por la ley urbanística valenciana de los años 2000. El programa, la homologación y el plan parcial fueron sometidos a información pública en 2005 y aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento en 2013. En 2019 el Ayuntamiento solicitó la evaluación ambiental. Después llegaron el documento de alcance de 2020, dos fases de participación pública en 2021 y 2022, la aprobación municipal de la propuesta en enero de 2025 y la nueva ordenación presentada en diciembre de 2025 para responder al informe del Servicio de Vida Silvestre.

La relación con Costas viene de atrás. En 2012, la Comisión de Evaluación Ambiental ya consideró que varias manzanas de la ordenación vinculada a este sector B-1-b no eran ambientalmente aceptables por situarse dentro de la zona de servidumbre de protección de 100 metros de la Ley de Costas. En el B-1-a, el documento sitúa la mayor parte del ámbito en la zona de influencia, entre 100 y 500 metros, y deja la ordenación final de volúmenes pendiente de lo que determinen Costas y el Servicio de Paisaje.