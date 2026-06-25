La denuncia viral desde Torrevieja: una moto de agua persigue a varios delfines en la costa

Una escena grabada en la costa de Torrevieja ha generado indignación en redes sociales. Un usuario de Instagram ha publicado un vídeo en el que denuncia cómo una moto de agua se aproxima y maniobra cerca de varios delfines en la zona de las calas, una conducta que, según explica en la propia grabación, pone en riesgo a los animales y arruina un encuentro que debería haberse vivido desde la distancia.

“Cuando aparecen delfines y una moto de agua, no puede salir nada bueno”

En el vídeo, el usuario relata que suele acudir a la zona de las Calas de Torrevieja y que esa tarde pudo ver chapoteos de delfines a lo lejos. Sin embargo, lo que empezó como un avistamiento especial terminó, según denuncia, en una escena “demasiado triste”.

Un grupo de delfines juega en el entorno del Puerto de Torrevieja. / Julio Jesús Añel.

“Cuando en el mismo vídeo aparecen delfines y una moto de agua, no puede salir nada bueno”, afirma en la grabación, antes de mostrar cómo la embarcación se mueve cerca del grupo de cetáceos.

El autor del vídeo critica que los ocupantes de la moto acuática no se limitaran a observar, sino que, según su relato, llegaron a perseguirlos, cruzarse y acercarse demasiado. “No sé qué hacemos mal para que Torrevieja esté como está”, lamenta.

Qué se debe hacer si aparecen delfines

El propio usuario recuerda en su denuncia una regla básica para este tipo de encuentros: si una embarcación se encuentra con cetáceos, debe mantener una distancia de seguridad y evitar cualquier maniobra que pueda alterar su comportamiento.

La recomendación práctica es clara: no perseguirlos, no cortarles el paso, no rodearlos, no acelerar cerca de ellos y no intentar acercarse para grabar mejores imágenes. Lo adecuado es mantenerse a distancia, reducir la velocidad, dejar el motor en punto muerto si procede y disfrutar del avistamiento sin interferir.

En sus palabras, bastaría con algo tan sencillo como no cruzarse delante de los animales ni ir detrás de ellos: “Os quedáis con el motor parado y simplemente os dedicáis a disfrutarlos”.

Una queja que va más allá de los delfines

La publicación también ha abierto un debate más amplio sobre el uso de las motos de agua en zonas costeras. Algunos comentarios apuntan a una sensación de impunidad y recuerdan que el problema no se limita a los encuentros con fauna marina, sino también a la presencia de estas embarcaciones cerca de zonas de baño o espacios frecuentados por bañistas.

La queja conecta con una preocupación habitual en municipios turísticos: cómo compatibilizar el ocio náutico con la seguridad, el respeto ambiental y la tranquilidad de quienes disfrutan del mar desde la costa.

Por qué estas conductas son peligrosas

Acercarse demasiado a delfines u otros cetáceos puede provocar estrés, alterar sus desplazamientos, separar ejemplares del grupo o aumentar el riesgo de impacto. Aunque desde fuera pueda parecer una escena curiosa o inofensiva, para los animales la presencia de una embarcación rápida y ruidosa puede convertirse en una amenaza.

Espectacular avistamiento de delfines en la bahía de Torrevieja / INFORMACIÓN

La situación es especialmente delicada con motos de agua, por su velocidad, maniobrabilidad y capacidad para aproximarse rápidamente a los animales. Por eso los avistamientos deben hacerse siempre con prudencia y respetando las normas de protección de la fauna marina.

La imagen que deja la denuncia

El vídeo termina con los delfines alejándose lo suficiente como para dejar de verse. Para el usuario que lo grabó, el balance fue amargo: “Hoy ha sido una tarde de mogollón de delfines y de mucha desgracia”.

La escena resume bien el fondo del debate: ver delfines frente a la costa de Torrevieja debería ser una experiencia excepcional, no una excusa para perseguirlos. En el mar, como en la carretera, la regla más sencilla suele ser también la más importante: mantener la distancia y no convertir un espectáculo en imprudencia.