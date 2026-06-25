El PP se hace con la Alcaldía de Callosa de Segura

La política callosina siempre está dispuesta a sorprender. Callosa de Segura ha tenido dos mociones de censura, que han prosperado, en este mandato. La primera se aprobó en septiembre de 2024, dando como resultado un tripartito formado por el PSOE, UCIN y EUUP que desplazaba del poder a un PP en minoría.

Tras la salida del equipo de gobierno de la formación de independientes, con el abandono incluido de uno de sus concejales, José Antonio Illán, que pasaba a los no adscritos, se ha vuelto a producir un vuelco con el que los populares han pasado a ostentar la Alcaldía, a manos de Juan Antonio Franco, tras la aprobación este jueves en un pleno extraordinario de una nueva moción con 11 votos a favor y seis en contra.

La propuesta llegaba firmada por el PP, Vox y el edil no adscrito para, según el propio texto, acabar con la "parálisis" y "la falta de gobernabilidad" del municipio. Con un salón de plenos abarrotado y arropado por alcaldes populares de la comarca y diputados provinciales, así como la presencia -antes de la sesión- del presidente de la Diputación, Toni Pérez, Franco se hizo con el bastón de mando que hasta ahora recaía en la socialista Amparo Serrano.

Concejales del PP, con Franco en el centro, diputados provinciales y alcaldes propulares de la Vega Baja en la puerta del Ayuntamiento antes del pleno / Loreto Mármol

En sus diez minutos de intervención, el nuevo regidor explicó los motivos de una iniciativa que "no nace del enfrentamiento personal ni de la confrontación política", sino para dar "una alternativa capaz de ofrecer una mejor respuesta" a los problemas de la localidad, que, a su juicio, "necesita recuperar el rumbo y la estabilidad", ya que está "instalada en la incertidumbre y la fragilidad política de un gobierno inestable".

Así, subrayó que los vecinos precisan "un Ayuntamiento que lidere, planifique y gestione". Ahora bien, añadió, "no venimos a prometer soluciones milagrosas", teniendo en cuenta que restan tan solo once meses para las próximas elecciones, pero sí para "atender los problemas más urgentes". En primer lugar, puso el foco en el servicio de limpieza, que está municipalizado, avanzando que una de sus primeras medidas será poner en marcha la licitación. Después, se centró en el mal estado de los jardines, que serán "más adaptados y accesibles"; en materia educativa, aulas y centros más modernos; un segundo centro de salud y la seguridad. En este punto lanzó un mensaje al Gobierno de España, porque "el cuartel de la Guardia Civil está infradotado", pese a que atiende a ocho poblaciones con un total de 48.000 habitantes.

De hecho, este sábado hay una protesta convocada por UCIN, a la que se ha sumado el PP, con la paradoja de que ya está en el poder, para reivindicar más seguridad en las calles callosinas.

A todo ello le contestó, también en diez minutos, Serrano, que aludió al transfuguismo del concejal no adscrito, al tiempo que tachó la moción de "un ejercicio de cinismo sin parangón"., ya que "son los mismos que ocuparon puestos antes, dejando las arcas municipales en un estado lamentable y penoso". Como ejemplo citó la liquidación presupuestaria de 2023 con menos un millón de euros y el remanente en menos 750.000 euros, sin olvidar la pérdida de una subvención de 2 millones para un nuevo cuartel de la Guardia Civil que hubo que devolver con 75.000 euros en concepto de intereses.

Por contra, la ya exalcaldesa presumió de cuentas seneadas, con dos presupuestos aprobados y una liquidación presupuestaria en el ejercicio anterior de 1,8 millones y unos remanentes para gastos generales de 1,6 millones. "Esto es gestión y no palabrería", remató.