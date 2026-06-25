El PP se hace con la Alcaldía de Callosa de Segura
El pleno aprueba con 11 votos a favor y seis en contra la moción de censura presentada por los populares, Vox y un concejal no adscrito que desplaza del poder a la socialista Amparo Serrano
La política callosina siempre está dispuesta a sorprender. Callosa de Segura ha tenido dos mociones de censura, que han prosperado, en este mandato. La primera se aprobó en septiembre de 2024, dando como resultado un tripartito formado por el PSOE, UCIN y EUUP que desplazaba del poder a un PP en minoría.
Tras la salida del equipo de gobierno de la formación de independientes, con el abandono incluido de uno de sus concejales, José Antonio Illán, que pasaba a los no adscritos, se ha vuelto a producir un vuelco con el que los populares han pasado a ostentar la Alcaldía, a manos de Juan Antonio Franco, tras la aprobación este jueves en un pleno extraordinario de una nueva moción con 11 votos a favor y seis en contra.
La propuesta llegaba firmada por el PP, Vox y el edil no adscrito para, según el propio texto, acabar con la "parálisis" y "la falta de gobernabilidad" del municipio. Con un salón de plenos abarrotado y arropado por alcaldes populares de la comarca y diputados provinciales, así como la presencia -antes de la sesión- del presidente de la Diputación, Toni Pérez, Franco se hizo con el bastón de mando que hasta ahora recaía en la socialista Amparo Serrano.
En sus diez minutos de intervención, el nuevo regidor explicó los motivos de una iniciativa que "no nace del enfrentamiento personal ni de la confrontación política", sino para dar "una alternativa capaz de ofrecer una mejor respuesta" a los problemas de la localidad, que, a su juicio, "necesita recuperar el rumbo y la estabilidad", ya que está "instalada en la incertidumbre y la fragilidad política de un gobierno inestable".
Así, subrayó que los vecinos precisan "un Ayuntamiento que lidere, planifique y gestione". Ahora bien, añadió, "no venimos a prometer soluciones milagrosas", teniendo en cuenta que restan tan solo once meses para las próximas elecciones, pero sí para "atender los problemas más urgentes". En primer lugar, puso el foco en el servicio de limpieza, que está municipalizado, avanzando que una de sus primeras medidas será poner en marcha la licitación. Después, se centró en el mal estado de los jardines, que serán "más adaptados y accesibles"; en materia educativa, aulas y centros más modernos; un segundo centro de salud y la seguridad. En este punto lanzó un mensaje al Gobierno de España, porque "el cuartel de la Guardia Civil está infradotado", pese a que atiende a ocho poblaciones con un total de 48.000 habitantes.
De hecho, este sábado hay una protesta convocada por UCIN, a la que se ha sumado el PP, con la paradoja de que ya está en el poder, para reivindicar más seguridad en las calles callosinas.
A todo ello le contestó, también en diez minutos, Serrano, que aludió al transfuguismo del concejal no adscrito, al tiempo que tachó la moción de "un ejercicio de cinismo sin parangón"., ya que "son los mismos que ocuparon puestos antes, dejando las arcas municipales en un estado lamentable y penoso". Como ejemplo citó la liquidación presupuestaria de 2023 con menos un millón de euros y el remanente en menos 750.000 euros, sin olvidar la pérdida de una subvención de 2 millones para un nuevo cuartel de la Guardia Civil que hubo que devolver con 75.000 euros en concepto de intereses.
Por contra, la ya exalcaldesa presumió de cuentas seneadas, con dos presupuestos aprobados y una liquidación presupuestaria en el ejercicio anterior de 1,8 millones y unos remanentes para gastos generales de 1,6 millones. "Esto es gestión y no palabrería", remató.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
- Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato
- Dos bañistas fallecen ahogados en Pilar de la Horadada y Torrevieja en las últimas 24 horas
- La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de la provincia en la revisión del Plan Integral de Residuos
- De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico
- Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua
- La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera
- Un juzgado ordena el desalojo y cierre del hotel fantasma Sole Bello de La Mata en Torrevieja