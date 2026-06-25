El PP de Orihuela intenta liquidar en minuto y medio de pleno el amaño de las basuras que dio origen al caso Brugal

El PP oriolano tuvo que reconocer este jueves el amaño de la contrata de las basuras en 2008, concebido por sus excompañeros de partido en el Ayuntamiento, que dio origen al caso Brugal. Se trata de una cuestión práctica: Que una multinacional no malogre las arcas municipales con su millonaria reclamación por vía judicial -diez millones de euros-, en concepto de daños y perjuicios por la decisión adoptada en 2012 por un gobierno de izquierdas de resolver el contrato y asumir el servicio de recogida.

Después de eludir aquel amaño del contrato de las basuras durante dieciocho años, no era cuestión para el Partido Popular de extenderse en el asunto y en apenas minuto y medio de intervención, su portavoz en el Consistorio, Víctor Valverde, justificaba que se llevara al pleno ordinario de este jueves. El alcalde Pepe Vegara, con su equipo de gobierno y sus socios de la ultraderecha, validaron así que la adjudicación del contrato de las basuras que en 2008 llevaron a cabo sus otrora compañeros de partido del PP en el Ayuntamiento, encabezados por la entonces alcaldesa Mónica Lorente, fue "radicalmente nula", "penalmente contaminada y viciada", "generó un grave daño al Ayuntamiento” y "fue un concurso fraudulento hecho a medida", gracias a la intervención de la propia Lorente y del también exconcejal Manuel Abadía, que facilitó "informaciones privilegiadas sobre el pliego de condiciones del concurso".

Sesión ordinaria

La sesión ordinaria del mes de junio aprobó de este modo iniciar la revisión de oficio de la adjudicación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de 2008, con los votos favorables del PP, Vox y del PSOE que argumentó su voto precisamente para que Orihuela no tenga, además de haber soportado ser el foco mediático de la corrupción, que pagar. Mientras, Ciudadanos y Cambiemos se abstenían.

El expediente pretende declarar nulo de pleno derecho el acuerdo plenario que adjudicó en aquel año el servicio a la UTE formada por Sufi (firma de la multinacional Sacyr), Liasur y Gobancast -dos empresas tapadera del empresario Ángel Fenoll-, después de que la sentencia penal del caso Brugal haya declarado probado el uso de información privilegiada en la preparación de la oferta, tal y como recordó la concejala del PSOE, María Lacárcel. Valverde, más lacónico, se limitó a señalar que era un asunto estrictamente jurídico del que ya se había "informado a la prensa con un comunicado".

El alcalde y concejal de Hacienda, Pepe Vegara, no intervino en el punto. Tampoco lo hizo en la batería de resoluciones de la misma sesión ordinaria en las que se validaron modificaciones de crédito para distintas inversiones directamente vinculadas a su área, algo que volvió a reprocharle el portavoz de Ciudadanos, José Aix, quien además aseguró que el PP debería haber pedido el apoyo del resto de grupos con la "cabeza gacha" y reconociendo su responsabilidad en el Brugal. Todo se lo dejó Vegara a Víctor Valverde, actual portavoz del grupo popular y único superviviente de aquel equipo de gobierno en el que participó como asesor de Mónica Lorente. Un papelón de entidad para Valverde, que sorteó con una intervención de quien pestañea se la pierde y remitiéndose a la prensa. La entonces alcaldesa, Mónica Lorente, condenada también en esta causa impuso como nombre de la contrata, en entredicho desde el minuto uno, el de "Orihuela, Capital de la Vega Baja", y el mismo día que la Policía Nacional entró a registrar el Palacio del Marqués de Arneva, noble sede del Ayuntamiento, aseguró a los medios de comunicación que todo el procedimiento de adjudicación había sido "fetén".

Las imágenes del pleno ordinario de junio de 2026 del Ayuntamiento de Orihuela / D. Pamies

De puntillas

Aunque haya intentado pasar de puntillas por el pleno el equipo de gobierno del PP no se ha metido de lleno en este espinoso asunto por voluntad propia. Ya le gustaría olvidarse. Pero el municipio actúa formalmente de oficio porque el informe jurídico firmado a la par por el secretario general del pleno, Virgilio Estremera y el abogado que lleva la asesoría jurídica del Ayuntamiento, deja claro que la revisión tiene una finalidad económica y defensiva. El contrato fue resuelto en 2012 y el servicio lo presta desde entonces el propio Ayuntamiento, pero sigue pendiente la liquidación contractual y continúa abierta la reclamación de la UTE, que pidió 10.931.260 euros más intereses por distintos conceptos vinculados al contrato.

El portavoz de Cambiemos, Quique Montero, cuestionaba al PP que no aclare a los oriolanos de forma detallada cuál es el contenido de sus propuestas. En este caso la clave del expediente es que el Ayuntamiento quiere evitar que una adjudicación "contaminada penalmente sirva de base para reclamar dinero a las arcas municipales". La multinacional reclamó que se reactivara el recurso contencioso por el que pedía diez millones solo unas semanas después de que se conociera la sentencia, pese a que en la misma resultó condenado también su ejecutivo responsable en aquella oferta. El informe sostiene que, si la adjudicación se declara nula, la liquidación ya no debe tratarse como la de un contrato válido resuelto después, sino como la de un contrato nulo desde su origen.

Vox no intervino en este debate.

De aprobarse la revisión de oficio propuesta por el alcalde el Ayuntamiento ejercitaría las acciones oportunas para reclamar a Orihuela Capital de la Vega Baja la cantidad de 23.066.233 euros, coste total que cuantifica el informe, además del daño reputacional estimado y una vez descontado los importes pendientes de pago al concesionario, sin perjuicio de la liquidación definitiva que pudiera resultar de la tramitación del expediente. Aunque ese informe que cuantifica los daños no se aportó a los medios de comunicación.

La sentencia

La sentencia de sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche del pasado mes de enero, es el punto de partida. El informe recoge las principales conclusiones en las que se indica que el representante de Sufi (Sacyr), integrante de la UTE adjudicataria, dispuso de información privilegiada sobre el pliego y la utilizó para elaborar la oferta frente al resto de licitadores.

Una conducta que el informe municipal considera que encaja en la causa de nulidad de pleno derecho prevista para los actos administrativos dictados como consecuencia de una infracción penal. El municipio considera que la adjudicación de 2008 no puede seguir produciendo efectos económicos ordinarios si nació de un procedimiento en el que se quebraron los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia. Su objetivo es fijar el marco jurídico de la liquidación pendiente y cerrar el paso a indemnizaciones, lucro cesante, beneficio industrial, desequilibrio económico, confianza legítima, enriquecimiento injusto o cualquier otra ventaja económica vinculada a una adjudicación que el Ayuntamiento considera nula.

El contrato fue adjudicado por el pleno el 30 de septiembre de 2008 y firmado el 30 de octubre de ese año por un precio anual de 9.440.950 euros y un plazo de diez años. La UTE resultó la oferta mejor puntuada, con 90,85 puntos, tras concurrir al concurso empresas como FCC, Acciona, Cespa-Ortiz, Urbaser, Colsur o La Generala. En febrero de 2012 se acordó la intervención del servicio por impulso del entonces alcalde Monserrate Guillén.

Según el informe, una vez declarada la nulidad de la adjudicación, solo podrían analizarse prestaciones estrictamente útiles, efectivamente recibidas por el Ayuntamiento y no abonadas, sin beneficio empresarial ni márgenes derivados del contrato. Cualquier saldo debería compensarse con los daños y perjuicios atribuidos a la adjudicataria, el expediente deberá remitirse al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu será preceptivo y vinculante. Solo después de ese trámite el pleno podrá resolver si declara nulo de pleno derecho el acuerdo de adjudicación de 2008.