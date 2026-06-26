Ni La Mata ni El Cura: la cala de Torrevieja para bañarse con más calma este verano

Bañarse en una cala pequeña tiene algo que no siempre ofrecen las grandes playas urbanas. Frente a los arenales amplios, llenos de sombrillas, paseos marítimos, chiringuitos y ruido, las calas invitan a otro tipo de plan: más lento, más tranquilo y mucho más conectado con el paisaje. Son espacios donde el mar parece estar más cerca, donde las rocas protegen la orilla y donde cada baño se vive con una sensación de refugio. Para muchos bañistas, encontrar una cala recogida es casi como descubrir un rincón secreto en plena costa.

En la Costa Blanca, este tipo de enclaves tiene un atractivo especial. Las calas pequeñas permiten disfrutar del Mediterráneo sin renunciar del todo a la comodidad de estar cerca de zonas urbanas, carreteras o servicios básicos. Son perfectas para quienes buscan darse un baño sin caminar grandes distancias, practicar snorkel, tumbarse un rato al sol o simplemente escuchar el sonido del agua entre las rocas.

Cala de la Higuera

La Cala de la Higuera es uno de esos rincones. Está en Torrevieja y bien merece una parada para quienes prefieren las playas pequeñas a los grandes arenales. Se trata de una cala semiurbana ubicada a unos tres kilómetros del centro de la ciudad y próxima a la N-332. Su tamaño es reducido: unos 50 metros de longitud y alrededor de 10 metros de anchura.

La cala combina arena, bolos y roca, lo que le da una imagen muy mediterránea y la diferencia de las playas urbanas de arena continua. El entorno es semiurbano, pero conserva un aire natural gracias a la presencia de dunas, vegetación autóctona y palmeras. A espaldas de la cala se encuentra la carretera, pero la primera línea mantiene un aspecto más despejado que otras zonas del litoral torrevejense. Esa mezcla de accesibilidad y paisaje hace que sea una opción interesante para quienes quieren bañarse en un entorno más tranquilo sin alejarse demasiado de la ciudad.

Aguas transparentes

Uno de sus mayores atractivos está en el agua. La cala es apreciada por sus aguas claras y por un fondo que invita al baño pausado y al snorkel, especialmente cuando el mar está tranquilo. Al tratarse de una cala pequeña, conviene llegar con margen en temporada alta, ya que su grado de ocupación puede ser medio y el espacio disponible se llena antes que en una playa de mayor tamaño. No es una playa nudista y suele ser adecuada para familias que buscan un baño cómodo, siempre con precaución por la presencia de rocas.

Fácil acceso

El acceso es otro de los puntos que explican su popularidad. La Cala de la Higuera se alcanza fácilmente desde la N-332 y cuenta con una pasarela de madera que facilita la bajada desde la zona de carretera hasta la orilla. Arriba hay zona de aparcamiento no vigilado y donde no caben muchos vehículos, por lo que en los días de más afluencia puede resultar complicado encontrar sitio. Además, existe conexión mediante autobús urbano, con la línea A. La playa dispone de accesos señalizados y se considera accesible para personas con movilidad reducida.

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En cuanto a servicios, es una cala sencilla, sin el despliegue habitual de las playas principales de Torrevieja. No cuenta con chiringuito, por lo que es recomendable llevar agua, algo de comida, protección solar y calzado adecuado para moverse por zonas de roca. Tampoco conviene esperar el ambiente de una playa completamente urbana: su encanto está precisamente en ese equilibrio entre comodidad mínima, paisaje mediterráneo y sensación de cala escondida.