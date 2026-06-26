De catear a 20 de 22 a aprobarlos a todos: el tribunal quita como requisito sacar un 5 en el examen para ser taxista en Orihuela

El tribunal que ha evaluado la capacitación profesional para poder conducir un taxi dentro del municipio de Orihuela ha decidido recular y levantar la mano tras una avalancha de reclamaciones y alegaciones para revisar el segundo ejercicio. No en vano, solo dos de los 22 aspirantes, que ya habían pasado la primera prueba psicotécnica, lo habían superado, con un 5,38 y 6,08, es decir, con un aprobado raspado teniendo en cuenta que se necesitaban cinco puntos como mínimo.

Después de la publicación de las notas, la mayoría de candidatos puso el grito en el cielo con un gran porcentaje de las 60 preguntas. No solo había cuestiones sobre vehículos, normativa, infracciones, áreas de prestación conjunta o zonas de tarificación, sino que se requería un profundo conocimiento del término municipal, no solo del callejero -¿dónde se ubican las calles Luceros y Cristo de Zalamea?-, también dentro del ámbito sociocultural.

"Es ridículo preguntar las calles de los centros de salud o de los centros comerciales cuando ahora todos los vehículos disponen de GPS", decía uno de los examinados, que aseguraba que iba a impugnar unas cuantas preguntas, porque "la ley ha cambiado recientemente y muchas de las preguntas están obsoletas".

Alegaciones

Así, alegaron que las bases reguladoras de la convocatoria no establecen expresamente una nota mínima de 5 puntos para superar el examen, por lo que no procedería aplicar este umbral como criterio eliminatorio, y el tribunal les ha dado la razón. Tanto, que han aprobado todos.

El propio órgano calificador reconoce que la base octava dispone que el segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y que el resultado final se adoptará mediante regla de proporcionalidad, partiendo de que 60 puntos equivalen a la calificación de 10. También prevé que cada respuesta correcta será valorada con 0,17 puntos y que se podría establecer penalización por respuestas erróneas, siempre que se informe previamente al comienzo del ejercicio, como de hecho así ocurrió.

Sin embargo, las bases no establecen expresamente que sea necesario obtener una calificación mínima de cinco puntos, ni prevén de forma expresa que dicha prueba tenga carácter eliminatorio por no alcanzar tal puntuación.

En este sentido, el tribunal ha considerado que la exigencia de una nota mínima constituye un criterio esencial de superación con efectos excluyentes, por cuanto determina que una persona aspirante que ha realizado el ejercicio y ha obtenido una puntuación conforme a la fórmula prevista en las bases no pueda ser declarada apta para la expedición del certificado. Precisamente, por tratarse de un elemento esencial debía estar previsto de forma clara en las bases reguladoras.

Como consecuencia, "por razones de seguridad jurídica, igualdad, vinculación a las bases de la convocatoria, buena fe, confianza legítima y garantía de los derechos de los aspirantes, procede dejar sin efecto la aplicación del criterio consistente en exigir una calificación mínima de cinco puntos sobre 10 para superar el segundo ejercicio", concluye el tribunal.

Contenidos

Con todo, aunque cede en esta cuestión también responde a las alegaciones rechazadas en cuanto a que sí existía un programa oficial de materias, en el anexo de las bases, que abarcaba el marco normativo, los aspectos tarifarios y el conocimiento del medio físico del municipio, incluyendo la selección de itinerarios y la situación de centros de interés, administraciones públicas, centros sanitarios, educativos, de servicio y otros lugares relevantes de Orihuela.

Además, añade que "el uso actual de sistemas GPS no excluye la exigencia de conocimientos básicos del entorno municipal por parte de quienes pretenden obtener la capacitación profesional para la prestación del servicio de taxi", por lo que "las preguntas relativas a ubicaciones, calles, centros de interés, servicios, edificios públicos, hoteles, centros comerciales, mercados o festividades relevantes del municipio se encuentran, con carácter general, vinculadas al conocimiento del medio físico previsto en las bases".