Hotel Playas de Guardamar: El verano en familia empieza aquí

Hay lugares donde las vacaciones suceden y otros donde realmente se viven. En Hotel Playas de Guardamar, de Hoteles Poseidón, el verano está pensado para disfrutar cada momento en familia frente al Mediterráneo.

Ubicado en primera línea de playa, frente al entorno natural de las dunas de Guardamar, el hotel combina descanso, entretenimiento y comodidad para que cada miembro de la familia encuentre su espacio. Desde despertarse junto al mar hasta terminar el día compartiendo una cena o disfrutando de la programación de animación, cada jornada está diseñada para crear recuerdos juntos.

En Hotel Playas de Guardamar, de Hoteles Poseidón, el verano está pensado para disfrutar cada momento en familia frente al Mediterráneo. / INFORMACIÓN

Dos piscinas exteriores, espacios para los más pequeños, Mini Club, actividades diarias, propuestas deportivas y espectáculos hacen que siempre haya algo que hacer, sin necesidad de salir del hotel. Además, su oferta gastronómica con cocina mediterránea y cocina en vivo convierte cada comida en parte de la experiencia.

En Hoteles Poseidón entienden el verano como tiempo compartido, días sin prisas y vacaciones que se recuerdan mucho después de volver a casa.

Este verano, te esperan en Hotel Playas de Guardamar.