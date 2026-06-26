Las obra de la pasarela peatonal que unirá el paseo del dique de Levante al centro de ocio de Torrevieja se retrasa a noviembre

Una junta de gobierno extraordinaria en el Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado una nueva ampliación de plazo de construcción de la pasarela entre el centro de ocio y el paseo del dique de Levante, adjudicadas a Orthem (Grupo Hozono) por 2.630.583 euros, IVA incluido. La nueva fecha prevista de finalización pasa a ser el 25 de noviembre de 2026. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, llegó a asegurar a los medios de comunicación en su última visita previa a la inauguración del Paseo del Mar que la obra podría estar operativa a lo largo de este verano. Ya conocía la petición de ampliación del plazo.

La actuación consiste en construir la pasarela peatonal sobre el vial que discurre en paralelo al dique de Levante, la obra contempla la remodelación completa del primer tramo del mismo paseo que arranca desde el monumento al Hombre del Mar con una fuente valorada en medio millón de euros y una ampliación de la propia plataforma del dique con mirador, según el proyecto.

El contrato tenía una duración inicial de diez meses. Las obras deberían haberse iniciado el 27 de enero de 2025. Sin embargo, los técnicos de empresa y Ayuntamiento se encontraron en el acta de replanteo con que la dirección general de Puertos de la Generalitat no había autorizado la concesión -algo de lo que no informó el Ayuntamiento de Torrevieja que no ha hecho públicas las autorizaciones parciales de dominio público de la Generalitat sobre la superficie portuaria-. Comenzaron de forma efectiva un mes después, a principios de marzo de 2025.

Recreación virtual de la remodelación del primer tramo del paseo con la pasarela. En primer término se distingue la fuente escalonada valorada en medio millón de euros en el proyecto / INFORMACIÓN

Después se aprobó la modificación número dos, con una ampliación de 5,5 meses, que elevó el plazo a quince meses y medio y fijó como fecha de terminación el 25 de junio de 2026. La modificación aprobada ahora, y solicitada el 10 de junio, añade otros cinco meses y sitúa la duración total en veinte meses y medio. En el último mes las obras se han acelerado hasta el punto de que la estructura de la propia pasarela ya perfila sobre el vial que conduce a Marina Salinas. Sin embargo, faltan por ejecutar más de 200 metros de plataforma del propio dique rematada por la fuenta en escalones. Estas obras son una de los principales obstáculos de accesibilidad peatonal en estos momentos al recinto portuario: no solo al paseo renovado del dique de Levante, al que ahora solo puede accederse por escalera, también al centro de ocio, Marina Salinas y la lonja.

El informe técnico municipal que supervisa las obras asume, de nuevo, la petición y señala que las causas del retraso "se han acumulado en el tiempo y no responden a un hecho puntual".

El terreno

La primera causa aceptada son las precipitaciones registradas entre diciembre y febrero. El informe admite que la intensidad de las lluvias paralizó algunos días las obras y obligó después a limpiar el barro antes de retomar los trabajos. Ese retraso se valora en trece días, incluidos dentro de la ampliación total de cinco meses.

Pero la principal es la ejecución de la cimentación. El informe señala que durante la redacción del proyecto se realizó un estudio geotécnico que aconsejó un tipo de cimentación, pero que, al comenzar las obras, el terreno que apareció no era el que se había supuesto previamente.

Esa diferencia obligó a realizar nuevos sondeos. Esos trabajos sirvieron también de base para el proyecto modificado aprobado el 1 de diciembre de 2025. El proyecto modificado preveía 4.760 metros de micropilotes. Tras los sondeos posteriores de comprobación, la longitud realmente necesaria ascendió a 6.985 metros. La diferencia es de 2.225 metros adicionales, que el informe traduce en 32 días hábiles, equivalentes a 45 días naturales. El segundo factor admitido es el bajo rendimiento de ejecución de los micropilotes. El informe lo vincula a la heterogeneidad del terreno y a las dificultades encontradas durante la perforación. La escollera era conocida, pero provocó más problemas de los previstos, con elementos excesivamente duros, roturas de la perforadora, grandes huecos entre piezas y fugas de hormigón. También se admite como causa la presencia de "arenas fangosas con algas". El documento señala que esa capa se había estimado con un determinado espesor en los sondeos iniciales, pero que en algunas zonas apareció con mayor grosor.

D. Pamies

El informe de ampliación de plazos añade la afección del nivel freático y del medio marino. Aunque se conocía que la cimentación se ejecutaba junto al mar y con carrera de marea, las afecciones fueron mayores de lo esperado con agua marina más agresiva de lo previsto, una oscilación del nivel freático superior a la inicialmente medida y la necesidad de cambiar el grado de durabilidad del hormigón por ataque de sulfatos y agua marina, lo que también alarga los tiempos de fraguado.

Variabilidad no dectectable

Los técnicos municipales no creen que la responsabilidad sea del proyectista Ipydo -que va camino de sumar más de dos millones de facturación por su labor desde que se le adjudicó el diseño del entorno portuario en 2022- ni reprochan que las características del terreno, que ya generó muchos problemas a la concesionaria del dique de Levante, no figuraran en un proyecto pagado por el Ayuntamiento. La resolución matiza que "esa incertidumbre no se considera un error ni una omisión de la campaña de reconocimiento, sino la manifestación de una variabilidad no detectable con la diligencia técnica exigible ni en el proyecto ni en el modificado (sic)".

La Asesoría Jurídica emitió informe favorable, aunque vuelve a advertir que no queda suficientemente acreditado que la petición de prórroga se hubiera presentado dentro del plazo máximo de quince días desde la causa originaria del retraso y también llama la atención sobre la sucesión de ampliaciones. Recuerda que el contrato ha pasado de diez meses iniciales a veinte meses y medio. Esa circunstancia, según la Asesoría Jurídica, supone una alteración muy significativa de la planificación temporal prevista y aconseja reforzar en futuros expedientes la planificación, la coordinación y el análisis de los plazos de ejecución.